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સુરેન્દ્રનગર: વઢવાણ પોલીસ કસ્ટડીમાંથી ચોરીનો આરોપી ફરાર, હોસ્પિટલના ટોયલેટની બારી તોડીને ભાગ્યો

ફરાર આરોપી વિરુદ્ધ નવો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે અને વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

સુરેન્દ્રનગર: વઢવાણ પોલીસ કસ્ટડીમાંથી ચોરીનો આરોપી ફરાર, હોસ્પિટલના ટોયલેટની બારી તોડીને ભાગ્યો
સુરેન્દ્રનગર: વઢવાણ પોલીસ કસ્ટડીમાંથી ચોરીનો આરોપી ફરાર, હોસ્પિટલના ટોયલેટની બારી તોડીને ભાગ્યો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 22, 2026 at 10:13 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર પોલીસની કસ્ટડીમાંથી વધુ એક આરોપી ફરાર થઈ ગયો છે. વઢવાણ પોલીસે ચોરીના ગુનામાં આરોપી ઘનશ્યામભાઈ વીરુભાઈ કાંજિયાને ઝડપી પાડ્યો હતો. કોર્ટમાં રજૂ કરતી વખતે આરોપીને સબ-જેલમાં મોકલવાનું વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું હતું.

પરંતુ કોર્ટમાં રજૂ કરતા પહેલા તેની મેડિકલ ફિટનેસ તપાસવી જરૂરી હોવાથી વઢવાણ પોલીસ તેને વઢવાણ સરકારી હોસ્પિટલ લઈ ગઈ હતી. ત્યાં આરોપીએ કુદરતી હાજત માટે બાથરૂમમાં જવાની માંગણી કરી. બાથરૂમમાં જતા જ તેણે પાછળના ભાગની બારી તોડીને ફરાર થઈ ગયો.

આરોપી ઘનશ્યામ કાંજિયા (ઉંમર 23) ચોરીનો રીઢો આરોપી છે. વઢવાણ પોલીસે આજુબાજુના વિસ્તારમાં તપાસ શરૂ કરી છે. હાલમાં હાઈવે પરના સીસીટીવી કેમેરાની તપાસ પણ ચાલી રહી છે.

સુરેન્દ્રનગર: વઢવાણ પોલીસ કસ્ટડીમાંથી ચોરીનો આરોપી ફરાર, હોસ્પિટલના ટોયલેટની બારી તોડીને ભાગ્યો (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસની કામગીરી પર સવાલ

બે પોલીસ કર્મચારીઓ આરોપી સાથે હતા, તેમ છતાં તેઓ બહાર રાહ જોતા રહ્યા અને આરોપી ટોયલેટની બારી તોડીને ભાગી છૂટ્યો. વઢવાણ સરકારી હોસ્પિટલ જૂની હોવાથી તેના ટોયલેટમાં ગ્રિલ કે અન્ય સુરક્ષા વ્યવસ્થા ન હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

વઢવાણ પોલીસ મથકના પીઆઈ એમ.એમ. વાઢેરે જણાવ્યું કે, “કોર્ટના વોરંટ મુજબ જેલ એન્ટ્રી કરાવવાની તૈયારી હતી. તે દરમિયાન મેડિકલ તપાસ માટે હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો હતો. બે પોલીસકર્મીઓ તેની સાથે હતા. તેમ છતાં તે ટોયલેટમાંથી ભાગી છૂટ્યો. અમે છ ટીમો બનાવીને તેની શોધમાં લગાવી છે.”

ફરાર આરોપી વિરુદ્ધ નવો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે અને વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

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