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'હાલો માનવિયો તરણેતરને મેળે...', પાંડવો સાથે જોડાણ ધરાવતા સૌરાષ્ટ્રના સૌથી પ્રાચીન મેળામાં 10 લાખ લોકો ઉમટશે

તરણેતરના મેળામાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, ગ્રામીણ ઓલમ્પિક, પશુ હરીફાઈ સ્પર્ધા તેમજ અલગ અલગ કલાકારો સાથે ડાયરાઓનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ફઝલ ચૌહાણનો અહેવાલ...

પાંડવો સાથે જોડાણ ધરાવતા સૌરાષ્ટ્રના સૌથી પ્રાચીન મેળામાં 10 લાખ લોકો ઉમટશે
પાંડવો સાથે જોડાણ ધરાવતા સૌરાષ્ટ્રના સૌથી પ્રાચીન મેળામાં 10 લાખ લોકો ઉમટશે (ETV Bharat Graphics)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2026 at 6:30 AM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યનો સૌથી પ્રાચીન અને પૌરાણિક મેળો એટલે થાનગઢનો તરણેતરનો લોકમેળો. તરણેતરના મેળાને શરૂ થવાને ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે. 14 સપ્ટેમ્બરથી તરણેતરનો મેળો શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. ત્યારે તંત્ર દ્વારા અને અધિકારીઓ દ્વારા તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. મેળામાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, ગ્રામીણ ઓલમ્પિક, તેમજ પશુ હરીફાઈ સ્પર્ધા, માહિતી ખાતાનું પ્રદર્શન તેમજ અલગ અલગ કલાકારો સાથે ડાયરાઓનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સાથે સાથે સૌરાષ્ટ્રની સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરતી અલગ અલગ કળા અને અલગ અલગ રીતી-રિવાજો પણ મેળામાં વ્યક્ત કરવામાં આવવાના છે.

આરોગ્ય વિભાગ, પશુપાલન વિભાગ, શિક્ષણ વિભાગ, સાંસ્કૃતિક વિભાગ અને લોકોની સુરક્ષા માટે પોલીસ તંત્ર કામે લાગી ગયું છે અને તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે. મેળામાં આવતા લોકોની સુરક્ષા માટેની તકેદારીના ભાગ સ્વરૂપે તમામ વિભાગોને વહીવટી તંત્ર અને સરકાર દ્વારા સામે લગાવવામાં આવ્યા છે. પ્લોટની ફાળવણી થઈ ગઈ છે. ત્યારે પ્લોટ વેચાણથી પણ 1.30 કરોડ રૂપિયાની આવક તંત્રને થઈ છે. મેળાનું સ્ટ્રક્ચર ઊભું થઈ ગયું છે. ત્યારે સંસ્કૃતિ અને પૌરાણિકતાઓને ઉજાગર કરતો થાનગઢનો તરણેતરનો મેળો માણવા માટે વિદેશથી પણ લોકો આવતા હોય છે. ગુજરાત ટુરીઝમ વિભાગ દ્વારા પણ તેમને રહેવા જમવા સહિતની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને તેની તૈયારી પણ હવે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. દર વર્ષે 200થી વધુ વિદેશી લોકો મેળો માણવા માટે અને ફોટોગ્રાફી કરાવવા માટે આવતા હોય છે.

મેળાની વિશેષતા એ છે કે ઋષિઓનો મેળો પણ આ ગણવામાં આવે છે
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢ સ્ટેશનથી 9 કિલોમીટર દૂર તરણેતરમાં મેળો ભરાય છે. જંગલમાં તરણેતરનું પ્રાચીન મંદિર છે. એમ કહેવાય છે કે વાસુકિ નાગની આ ભૂમિ છે. અહીં ત્રિનેત્રેશ્વર મહાદેવનું સદીઓ જૂનું કલાપૂર્ણ મંદિર છે. આ ભૂમિ દેવપાંચાલ તરીકે જાણીતી છે. અર્જુન અને દ્રોપદીનું સ્વયંવર પણ થાનગઢમાં તરણેતર ગામે ત્રિનેશ્વર મહાદેવજીના મંદિરના પટાંગણમાં થયું હોવાની લોકવાયકા છે અને આજે પણ અહીં પુરાવાઓ મળે છે. અર્જુને મત્સ્યવેધ તરણેતરમાં કર્યો હતો અને દ્રોપદી મૂળ પાંચાળ પ્રદેશના હતા. ત્યારે ઋષિઓ વખતથી ચાલી આવતી પરંપરા આજે પણ યથાવત છે. ભજન, ભોજન, ભક્તિનો અનોખો સંગમ તરણેતરના મેળામાં સર્જાવાનો છે.

તરણેતરના મેળાની તસવીર
તરણેતરના મેળાની તસવીર (ETV Bharat Gujarat)

ગુજરાતી વિશ્વકોષમાંથી મળતી માહિતી મુજબ, ત્રિનેત્રેશ્વર મહાદેવના મંદિરના નામ ઉપરથી આ ગામનું નામ અપભ્રંશ થઈને તરણેતર પડ્યું છે. અહીં ભાદરવા મહિનામાં ત્રણ દિવસનો મેળો ભરાય છે. તેની ખ્યાતિ સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં વિસ્તરેલી છે. ગાન વાદન ને નૃત્યમાં મસ્ત એવા લોકોની લીલાનું મંદિરની છતમાંનું શિલ્પ ઉત્કીર્ણ શિલ્પનો શ્રેષ્ઠ નમૂનો છે. આજે પણ સૌરાષ્ટ્રભરનાં લોકનૃત્ય જાણીતાં છે. આ મંદિરના પ્રાંગણમાં મેળો ભરાય છે તેથી તે મંદિરના નામ કરતાં તરણેતરના મેળાના સ્થાન તરીકે જાણીતું બન્યું છે.

આજની તારીખે પણ અલગ અલગ મંદિરો પોતાની રાવટીઓ લઈને તરણેતરના મેળામાં આવે છે અને પોતાની બનતી સેવાઓ ભક્તો માટે કરે છે. મેળામાં અંદાજિત 10 લાખથી વધુ લોકો ઉમટી પડવાનો અંદાજ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યો છે.

જમણ સ્પર્ધાની તસવીર
જમણ સ્પર્ધાની તસવીર (ETV Bharat Gujarat)

વર-કન્યાને મળવા મેળામાં આવે છે
આ વિસ્તારમાં વર અને કન્યાને મળવાનો અને પ્રેમનો મેળો પણ ગણવામાં આવે છે. પાંચાળ પ્રદેશના આજુબાજુના ગામડાઓમાં સગપણ કરેલા વર અને કન્યા આ મેળામાં ભેગા થાય છે અને મેળો માણે છે. વર્ષોથી ચાલી આવતી આ પણ એક પરંપરા છે. હવે મેળાને ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે ત્યારે તંત્ર દ્વારા પણ તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે.

તંત્રમાં આરોગ્ય વિભાગ શૈક્ષણિક વિભાગ સાંસ્કૃતિક વિભાગ પશુપાલન વિભાગ અને પોલીસ વિભાગને અને ગુજરાત ટુરિઝમ વિભાગને કામે લગાવવામાં આવ્યું છે અને વ્યવસ્થિત રીતે મેળામાં આવતા લોકો મેળો માણી શકે અને કાયદો વ્યવસ્થા જળવાય અને તમામ કાર્યક્રમો સંસ્કૃતિ સાથે ઉજવાય તે પ્રકારના પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવ્યા છે.

તરણેતરના મેળાની તસવીર
તરણેતરના મેળાની તસવીર (ETV Bharat Gujarat)

મેળામાં આરોગ્ય વિભાગની ટીમ કામગીરીમાં જોડાશે
આરોગ્ય અધિકારી ડૉ.બનેસંગ ગોહિલ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે, મેળામાં આવતા લોકોની સુવિધા માટે અને તેમના આરોગ્યની સાવચેતી માટે સ્પેશિયલ વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. જેમાં 100થી વધુ ડોક્ટરો અને સ્ટાફની ટીમો બનાવવામાં આવી છે. સુરેન્દ્રનગરના તરણેતર ખાતે 14 થી 17 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન યોજાનારા વિશ્વપ્રસિદ્ધ લોકમેળા માટે આરોગ્ય વિભાગે સઘન આયોજન કર્યું છે. મેળામાં 105 આરોગ્ય કર્મચારીઓ 24 કલાક ફરજ પર રહેશે. મેળા સ્થળે ચાર સારવાર કેન્દ્રો, ચાર એમ્બ્યુલન્સ અને 108 સેવા તૈનાત રહેશે. ડિઝાસ્ટર કંટ્રોલરૂમ પણ કાર્યરત રહેશે. પીવાના પાણીની ગુણવત્તા માટે ક્લોરીનેશન ચકાસણીની બે ટીમ કામ કરશે. સાયલા, ચોટીલા, થાનગઢ અને મુળીના ચાર સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રો અને સાત પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રોને પણ એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે.

તરણેતરના મેળામાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું પણ આયોજન
તરણેતરના મેળામાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું પણ આયોજન (ETV Bharat Gujarat)

મેળામાં ગ્રામીણ ઓલમ્પિકનું આયોજન
સુરેન્દ્રનગરના રમતગમત અધિકારી પાર્થ ચૌહાણે જણાવ્યું કે, તરણેતરના મેળામાં આજુબાજુના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રમાતી રમતો અને ગ્રામીણ ઓલમ્પિકમાં સમાવેશ કરીને રસ્સા ખેંચવા, લાડવા ખાવા, ખો-ખો, કબ્બડી, લીંબુ ચમચી, સાઇકલ ચલાવી જેવી વિવિધ રમતોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હોવાનું રમતગમત અધિકારી પાર્થ ચૌહાણ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. સુરેન્દ્રનગરના થાનગઢ નજીક ત્રિનેત્રેશ્વર મહાદેવ મંદિર ખાતે 14 થી 17 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન તરણેતર લોકમેળો યોજાશે. આ મેળામાં સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત અને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા 14 થી 16 સપ્ટેમ્બર સુધી 21મી ગ્રામીણ ઓલિમ્પિકનું આયોજન કરાયું છે. આમાં 100, 200, 400 મીટર દોડ, લાંબી કૂદ, ગોળાફેંક, રિલે દોડ, લંગડી, કબડ્ડી, વોલીબોલ, માટલા દોડ, નારિયેળ ફેંક, દોરડાકૂદ, કુસ્તી, રસ્સાખેંચ, સ્ટ્રોંગમેન અને લાડવા ખાવાની હરીફાઈ યોજાશે. વિજેતાને સ્થળ પર રોકડ પુરસ્કાર આપવામાં આવશે.

તરણેતરના મેળામાં યોજાતી સ્પર્ધાની તસવીર
તરણેતરના મેળામાં યોજાતી સ્પર્ધાની તસવીર (ETV Bharat Gujarat)

મેળામાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું પણ આયોજન
સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં આજુબાજુના નાના કલાકારોને સ્ટેજ મળે તે પ્રકારના પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. પાંચળ પ્રદેશ એટલે કે સુરેન્દ્રનગર, ચોટીલા, થાનગઢ, મુળી વિસ્તારના અલગ અલગ મંડળીઓ દ્વારા રાસ, હુડા જેવા વિવિધ પ્રકારના કાર્યક્રમો આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત અલગ અલગ વાજિંત્રો વગાડવાની સ્પર્ધા પણ યોજવામાં આવશે અને સ્પર્ધા જીતનારને નંબર આપીને રોકડ પુરસ્કાર પણ એનાયત કરવામાં આવશે. રાવણહથ્થું, જોડિયાપાવા, શંખ, તુરી, એકતારો અને જનતર સહિતના વિવિધ પ્રકારના વાદન શાસ્ત્રનો ઉપયોગ કરનારની પણ હરીફાઈ યોજવામાં આવશે અને તેમને પણ ઇનામો આપવામાં આવશે.

તરણેતરના મેળામાં યોજાતી સ્પર્ધાની તસવીર
તરણેતરના મેળામાં યોજાતી સ્પર્ધાની તસવીર (ETV Bharat Gujarat)

પશુ હરીફાઈનું પણ આયોજન
પશુપાલન વિભાગ દ્વારા પશુ હરીફાઈનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં વધુ દૂધ આપતી ભેંસો, ગાયોના પ્રદર્શન યોજવામાં આવશે. આ ઉપરાંત ઊંટ, અલગ અલગ પ્રકારની પ્રજાતિ ધરાવતા પશુઓ તરણેતરમાં લાવવામાં આવશે. તેમનું એનાલિસિસ કરવામાં આવશે. ઘોડાનું પ્રદર્શન પણ યોજવા અંગેની વિચારણા શરૂ કરવામાં આવી છે. પશુપાલન વિભાગ દ્વારા વધુ દૂધ આપતી ભેંસ હોય અથવા તો જાતવાન ભેંસ કે ગાય હોય અને ઘોડો જાતવાન હોય તો તેને એવોર્ડ પણ આપવામાં આવશે.

લોકોની સુરક્ષા માટે 2500થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓ
સુરેન્દ્રનગરના SP પ્રેમસુખ ડેલુએ જણાવ્યું કે, મેળામાં લોકોની સુરક્ષા માટે સીસીટીવી કેમેરાઓ લગાવવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત આજુબાજુના હોમગાર્ડ જવાનો જીઆરડી જવાનો અંગેનો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવશે. રેન્જ આઈ.જી, એસપી, ચાર જેટલા ડીવાયએસપી, તેમજ 10 જેટલા પી.આઈ, 15 જેટલા પી.એસ.આઇ અને પોલીસ હેડ કોન્સ્ટેબલ કોન્સ્ટેબલ સહિત 2500થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓ મેળામાં તૈનાત રાખવામાં આવશે અને લોકોની સુવિધા માટે ઉભા પગે નોકરી અને ફરજ અદા કરશે અને લોકોની સુરક્ષા માટે કામગીરી કરવામાં આવશે.

તરણેતરના મેળાની તસવીર
તરણેતરના મેળાની તસવીર (ETV Bharat Gujarat)

મેળામાં મુખ્યમંત્રી-ડેપ્યુટી મુખ્યમંત્રી સહિતના નેતાઓ આપશે હાજરી
તરણેતરનો મેળો ભાતીગળ લોકમેળો ગણવામાં આવે છે એટલે દર વર્ષે મુખ્યમંત્રી મેળામાં આવતા હોય છે. ત્યારે ચાલુ વર્ષે પણ મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, તેમજ મંત્રીઓમાં દર્શનાબેન વાઘેલા, કુંવરજીભાઈ બાવળીયા સહિતના અલગ અલગ ધારાસભ્યો પણ ઉપસ્થિત રહેવાના છે અને મેળાની મજા માણવા આવવાના છે. સાંસ્કૃતિક અને પૌરાણિક કૃતિઓ રજૂ કરતો આ મેળો લોકોનું આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે. વિદેશથી પણ પર્યટકો મેળો માણવા માટે આવવાના છે અને ગુજરાત ટુરિઝમ વિભાગ દ્વારા આ અંગે સ્પેશિયલ વ્યવસ્થા પણ તૈયાર કરવામાં આવી છે. એસ.ટી વિભાગ દ્વારા વધારાની બસો દોડાવવા અંગેનું સંચાલન પણ કરવામાં આવવાનું છે.

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