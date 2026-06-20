સુરેન્દ્રનગરમાં સુગમ પોર્ટલ અરજદારો માટે બન્યો માથાનો દુ:ખાવો, મામલતદાર કચેરીમાં ઓનલાઈન એન્ટ્રી વગર નથી નીકળી રહ્યા દાખલા
શાળા-કોલેજ શરૂ થતાં જ પ્રવેશ-સ્કોલરશિપ માટે જોઈએ સરકારી દાખલા, પણ ઓનલાઈન એન્ટ્રીના નિયમે અભણ અરજદારોને ધક્કા ખવડાવ્યા.
Published : June 20, 2026 at 9:09 PM IST
સુરેન્દ્રનગરઃ રાજ્ય સરકાર દ્વારા નાગરિકોની સુવિધા માટે શરૂ કરાયેલું સુગમ પોર્ટલ શહેરી વિસ્તારના અનેક અરજદારો માટે માથાના દુ:ખાવા સમાન બની ગયું છે. આ પોર્ટલ મારફતે આવકના દાખલા, જાતિના પ્રમાણપત્ર, EWS અને નોન-ક્રિમિલેયર સહિતના દસ્તાવેજો ઓનલાઈન મેળવી શકાય છે. ગ્રામીણ વિસ્તારના લોકોને આ યોજનાનો લાભ ઘરે બેઠા મળી રહ્યો છે, પરંતુ સુરેન્દ્રનગર મામલતદાર કચેરીએ એવો નિર્ણય લીધો છે કે સુગમ પોર્ટલમાં ઓનલાઈન એન્ટ્રી કરી હશે તો જ દાખલા કાઢી આપવામાં આવશે. આ નિર્ણયે અભણ, મોબાઈલ ફોન વગરના અને ટેકનોલોજીથી અજાણ અરજદારોને ભારે હાલાકીમાં મૂકી દીધા છે.
સુરેન્દ્રનગર મામલતદાર કચેરીની મુલાકાત લઈને ત્યાં ઉભેલા અરજદારો સાથે ETV ભારત વાતચીત કરવામાં આવી હતી. લોકોએ જણાવ્યું કે સુગમ પોર્ટલ એક સારી યોજના છે, પરંતુ જે લોકો અભણ છે અથવા જેમની પાસે મોબાઈલ ફોન નથી તેઓ ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરી શકે? આ પોર્ટલનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તેની સમજણ ન હોવાથી તેઓએ કમ્પ્યુટરની દુકાનો અથવા સાયબર કાફેનો સંપર્ક કરવો પડે છે, જ્યાં રજિસ્ટ્રેશન માટે તેમની પાસેથી રૂ.300થી 400 પડાવવામાં આવે છે. પહેલા માત્ર રૂ.20માં દાખલો નીકળી જતો હતો, હવે આ ખર્ચો અનેકગણો વધી ગયો છે. અરજદારોએ સરકારને માંગ કરી છે કે મામલતદાર કચેરીમાં એક અલગ હેલ્પ ડેસ્ક શરૂ કરવામાં આવે જ્યાં લોકોને મફતમાં અથવા ઓછા ખર્ચે ઓનલાઈન એન્ટ્રી કરાવી આપવામાં આવે, અથવા તો ઓફલાઈન કામગીરી પણ ચાલુ રાખવામાં આવે.
શાળા-કોલેજોના એડમિશન અને સ્કોલરશિપની સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે, ત્યારે આવક, જાતિ, EWS અને નોન-ક્રિમિલેયર જેવા સરકારી દાખલાઓની ખૂબ જરૂર પડે છે. પરંતુ ઓનલાઈન એન્ટ્રીની ફરજિયાતના કારણે અરજદારોને ધક્કા ખાવા પડી રહ્યા છે.
અરજદાર વિનોદ મકવાણાએ જણાવ્યું કે, “દાખલા માટે લોકોને કમ્પ્યુટરની દુકાને જવું પડે છે અને ભારે ખર્ચ કરવો પડે છે. ઓફલાઈન કામગીરી ચાલુ રહે અને બધાને સરળતાથી દાખલા મળે તેવી વ્યવસ્થા તંત્ર કરે તેવી અમારી માંગ છે.”
આ અંગે ડેપ્યુટી કલેક્ટર હરેશ મકવાણાએ જણાવ્યું કે, “સુગમ પોર્ટલ સરકારની ઉત્તમ યોજના છે. એક વખત ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યા બાદ આજીવન દાખલા સરળતાથી નીકળી જાય છે અને રિન્યૂ કરાવવાની પણ જરૂર પડતી નથી. ચોટીલા તાલુકામાં સૌથી વધુ 2000થી વધુ અરજદારોએ આ યોજનાનો લાભ લીધો છે. પ્રાથમિક તબક્કે થોડી જટિલતા લાગે છે, પણ લાંબા ગાળે તેનો ઘણો ફાયદો છે. અરજદારોએ આ પોર્ટલનો ઉપયોગ કરતા શીખવું જરૂરી છે.”
હાલમાં મામલતદાર કચેરી ખાતે સુગમ પોર્ટલની ઓનલાઈન એન્ટ્રી વગર દાખલા કાઢી આપવામાં આવતા નથી, જેને કારણે અરજદારોની મુશ્કેલીઓ યથાવત છે. ઓફલાઈન અને ઓનલાઈન બંને વ્યવસ્થા સાથે રાખવાની માંગ વધુ જોર પકડી રહી છે.
આ પણ વાંચો...