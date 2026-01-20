ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગરમાં હવે બુટલેગરોના બંગલાઓ ત્રાટકશે બુલડોઝર, પોલીસવડાએ મંગાવી બુટલેગરોના બંગલાઓની વિગતો

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિને ડહોળતા બુટલેગરો સામે હવે પોલીસે બુલડોઝર કાર્યવાહી કરવા માટે કમર કસી છે. પોલીસવડાએ આવા બુટલેગરોના બંગલાઓની વિગતો મંગાવી છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં બુટલેગરો સામે પોલીસની લાલ આંખ
સુરેન્દ્રનગરમાં બુટલેગરો સામે પોલીસની લાલ આંખ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 20, 2026 at 3:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ સુધરે તે પ્રકારના પ્રયાસો પોલીસ વિભાગ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાંથી પસાર થતો રાજકોટ-અમદાવાદ નેશનલ હાઈવે દારૂના કટીંગ સહિતની વધુ પડતી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ ચાલતી હોય છે. ત્યારે એસએમસી તથા લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમો દ્વારા જે દારૂના કટીંગ અને દારૂના વેચાણ ઉપર દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. તેવા 19 જેટલા બુટલેગરોને ત્યાં PGVCL વિભાગને સાથે રાખી 40 જેટલી પોલીસ વિભાગની ટીમો દ્વારા ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

બુટલેગરોના ઘરોમાંથી ઝડપાઈ વીજ ચોરી

જેમાં સુરેન્દ્રનગરના નાની મોલડી, જાની વડલા, કાંધાસર તથા ચોટીલા ટાઉન વિસ્તાર ખાતે લિસ્ટેડ બુટલેગરોના ઘરે દરોડા પાડી અને PGVCL વિભાગ અને પોલીસ તંત્રની ટીમો દ્વારા ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેમાં કુખ્યાત બુટલેગરો દ્વારા પોતાના ઘરમાં નાખવામાં આવેલા વીજ કનેક્શનનો ગેરકાયદેસર હોવાનો ધડાકો થયો હતો, ત્યારે 1 કરોડ 30 લાખ 90000નો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે, અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

PGVCLની ટીમે પોલીસને સાથે રાખીને બુટલેગરોના ઘરમાંથી વીજચોરી ઝડપી
PGVCLની ટીમે પોલીસને સાથે રાખીને બુટલેગરોના ઘરમાંથી વીજચોરી ઝડપી (Etv Bharat Gujarat)

PGVCLની ટીમ સાથે પોલીસની કાર્યવાહી

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસવડા પ્રેમસુખ ડેલુ DYSP વિશાલ રબારી સહિતના અધિકારીઓ પણ ચેકિંગમાં સાથે દોડી ગયા હતા અને લિસ્ટેડ 19 જેટલા બુટલેગરોની ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી, ત્યારે આઝાદી બાદ પ્રથમ વખત જાની વડલા ગામે પોલીસ વિભાગને સાથે રાખી અને વીજ વિભાગની ટીમોએ દરોડાની કામગીરી હાથ ધરી હતી ત્યારે ગ્રામજનોમાં પણ ફફડાટ ફેલાઈ ગયો છે, અને કુખ્યાત બુટલેગરો છે, તે પોતાના ઘરને તાળા લગાવી અને નાસી ગયા હતા તે છતાં પણ તાળા તોડી અને પોલીસ વિભાગે અને વીજ વિભાગ દ્વારા ચેકિંગ હાથ ધરી અને ગેરકાયદેસર ઉપર દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડાએ મંગાવી ટલેગરોના બંગલાઓની વિગતો
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડાએ મંગાવી ટલેગરોના બંગલાઓની વિગતો (Etv Bharat Gujarat)

જિલ્લા પોલીસ વડાએ બુટલેગરોના બંગલાઓની વિગતો મંગાવી

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ અટકાવવા માટે હવે પોલીસ વિભાગની ટીમ દ્વારા કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં ખુદ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસવડા ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર જઈ અને કામગીરી કરી રહ્યા છે, જેમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના લીસ્ટેડ બુટલેગરોના સંપત્તિ અને તેમના મકાનો અને બંગલાઓની વિગતો મંગાવવામાં આવી છે, ટૂંક સમયમાં આ વિગતો સામે આવી જશે ત્યારે ગેરકાયદેસર મકાનો અને બંગલા બુટલેગરો દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા હશે તો તેના ઉપર બુલડોઝર ફેરવી દેવામાં આવશે તેવી કડક સુચના સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસવડા પ્રેમસુખ ડેલુ દ્વારા આપવામાં આવી છે, જેને લઇને હવે બુટલેગરો ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયા છે અને ફફડાટ પણ ફેલાયો છે.

બુટલેગરો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાના મૂડમાં પોલીસ
બુટલેગરો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાના મૂડમાં પોલીસ (Etv Bharat Gujarat)

વૈભવી જીવન જીવતા બુટલેગરો

ચેકીંગ દરમિયાન બુટલેગરોના ઘરોમાંથી વીજ ચોરી ઝડપાઈ સરેરાશ એક ઘરમાં સરેરાશ 2 જેટલા એસીનો ઉપયોગ કરી આલીશાન લાઈફ સ્ટાઈલ સાથે બુટલેગરો જિંદગી ગુજારતા હતા - તંત્રના દરોડા બાદ તાળા મારી અને બુટલેગરો નાસી ગયા.પ્રથમ તબક્કામાં ચોટીલા વિસ્તારમાં પોલીસ વિભાગ અને પીજીવીસીએલ વિભાગની ટીમો દ્વારા દરોડા પાડવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં લીસ્ટેડ બુટલેગરોના ઘરે ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી ત્યારે તેમના ઘરમાં જે વીજ કનેક્શન હતા તે ગેરકાયદેસર હતા.

પોલીસે બુટલેગરોના ઘરના તાળા તોડીને કરી તપાસ

આ ઉપરાંત વાડી વિસ્તારમાં જે વીજ કનેક્શન નાખવામાં આવ્યા તે પણ ગેરકાયદેસર હોવાનું સામે આવ્યું હતું, ત્યારે બુટલેગરો પોતાના મકાનની બહાર તાળા મારી અને જતા રહ્યા હતા, પરંતુ પોલીસ વિભાગ દ્વારા તાળા તોડી અને તેમના ઘરોમાં ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી, ત્યારે સરેરાશ એક બુટલેગરના ઘરમાંથી સરેરાશ બે એસી સહિતની ગેરકાયદેસર વીજ જોડાણ સાથે ચાલતી ઈલેક્ટ્રીક ઉપકરણોની સાધન સામગ્રી મળી આવી હતી, ત્યારે પોલીસ વિભાગ અને PGVCL વિભાગ દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

  1. તરણેતરમાં ઈનામી ડ્રોના નામે લોકો સાથે છેતરપિંડી, ધાર્મિક લાગણીઓ દુભાવા બદલ 6 ઈસમો સામે વોરંટ જાહેર
  2. ચોટીલામાં દબાણકર્તાઓએ 40 ફૂટનો રસ્તો 20 ફૂટનો કરી નાખ્યો, બુલડોઝરથી 105 કરોડની જમીન ખુલ્લી કરાઈ

TAGGED:

DEMOLITION IN SURENDRANAGAR
SURENDRANAGAR SP PREMSUKH DELU
PGVCL
SURENDRANAGAR POLICE
DEMOLITION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.