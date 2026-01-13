સુરેન્દ્રનગર SP પ્રેમસુખ ડેલુની મોટી કાર્યવાહી, જિલ્લાના નામી બુટલેગરોની યાદી જાહેર કરી કડક કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપી
Published : January 13, 2026 at 5:18 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ સુધરે તે પ્રકારના પ્રયાસો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની પોલીસ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. આ આધારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુ દ્વારા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના બુટલેગરોનું લીસ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના 10 થી વધુ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા બુટલેગરોની યાદી નામ, સરનામું અને તેની ઉંમર વર્ષ સાથે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ યાદીમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કુલ 633 જેટલા બુટલેગરો હોવાનું પોલીસ ચોપડે નોંધાયેલું છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસવાળાએ પોલીસના સૂચના આપી છે કે, જિલ્લામાં નોંધાયેલા બુટલેગરોની યાદી તૈયાર કરી, દર મહિને તેમાં ફેરફારો કરી અને વધારો-ઘટાડો હોય તો તેની યાદી તાત્કાલિક કચેરીમાં જમા કરાવવી. આ ઉપરાંત દર માસે માસિક પત્રક પણ તૈયાર કરવું, જેમાં બુટલેગરોનો ઉમેરો થયો હોય તો તેના નામ ઉમેરવા અને અન્ય કોઈ બુટલેગરોનું અવસાન થાય તો તેના નામો કમી કરવાની સૂચના પણ આપવામાં આવી છે. વધુમાં તમામ બુટલેગરો ઉપર દેખરેખ રાખવા, દરેક બુટલેગરોને ત્યાં કર્મચારીઓ દ્વારા સતત વોચ રાખવામાં આવે અને જો તે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ કરતો ઝડપાય તો કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. દરેક બુટલેગર ઉપર અઠવાડિયે ઓછામાં ઓછી એક રેડ કરવાના આદેશ પણ આપવામાં આવ્યા છે. અધિકારીઓને આકસ્મિક ચેકિંગ કરી અને બુટલેગરોની તપાસ કરવાના આદેશ પણ આપવામાં આવ્યા છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં દારૂબંધીનું કડક અમલ થાય તે પ્રકારે તમામ પોલીસ મથકના પીઆઇ, ડીવાયએસપીઓને પણ સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. સુરેન્દ્રનગરમાં પ્રથમ વખત બુટલેગરોનું લીસ્ટ જાહેર કરવામાં આવતા બુટલેગરોમાં પણ ફફડાટ ફેલાઈ જવા પામ્યો છે. તમામ બુટલેગરોને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની એલસીબી તથા સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા બોલાવી અને કડક સૂચના આપવામાં આવી છે અને તમામ ગેરકાયદેસર પ્રવૃતિઓ બંધ કરી નાખવાની સૂચના પણ આપવામાં આવી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં શાંતિ જળવાઈ અને પ્રજા શાંતિનો અહેસાસ કરે તે પ્રકારના પ્રયાસો પોલીસ વિભાગે શરૂ કર્યા છે.
