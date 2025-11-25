ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગર: SOG પોલીસને મળી મોટી સફળતા, ખેતરમાંથી ગાંજાના 180 છોડ ઝડપી પાડ્યા

આ મુદ્દામાલની બજાર કિંમત અંદાજે રૂ. 2,79,85,000/- જેટલી થાય છે, જેને પોલીસ દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

સુરેન્દ્રનગર: SOG પોલીસને મળી મોટી સફળતા, ખેતરમાંથી ગાંજાના 180 છોડ ઝડપી પાડ્યા
સુરેન્દ્રનગર: SOG પોલીસને મળી મોટી સફળતા, ખેતરમાંથી ગાંજાના 180 છોડ ઝડપી પાડ્યા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 25, 2025 at 4:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા એસ.ઓ.જી. પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. સાયલા તાલુકાના ખીટલા ગામની સીમમાં કપાસની વાડીની આડમાં ગેરકાયદેસર રીતે ઉગાડવામાં આવેલું લીલું ગાંજાનું વાવેતર ઝડપી લેવામાં આવ્યું છે. પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે ટીમે સ્થળ પર તપાસ કરતાં વાડીમાંથી કપાસના પાક વચ્ચે છુપાવતા રાખવામાં આવેલ ગાંજાના કુલ 180 છોડ મળી આવ્યા હતા, જેમનું કુલ વજન 559 કિલો 700 ગ્રામ જેટલું થાય છે. આ મુદ્દામાલની બજાર કિંમત અંદાજે રૂ. 2,79,85,000/- જેટલી થાય છે, જેને પોલીસ દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

આ મામલે વાડી માલિક રાજેશ ઉર્ફે રાજુભાઈ ભુપતભાઈ ખવડને પોલીસે ઝડપી પાડી સઘન પૂછપરછ શરૂ કરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યા મુજબ આરોપીએ કપાસના પાકની આડમાં ગાંજાનું વાવેતર કરીને તેને બજારમાં પુરવઠો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ઘટનાસ્થળેથી મળેલા પુરાવાઓના આધારે પોલીસએ આરોપી વિરુદ્ધ NDPS ઍક્ટ હેઠળ ધજાળા પોલીસ મથકે ગુનો દાખલ કર્યો છે.

સુરેન્દ્રનગર: SOG પોલીસને મળી મોટી સફળતા, ખેતરમાંથી ગાંજાના 180 છોડ ઝડપી પાડ્યા
સુરેન્દ્રનગર: SOG પોલીસને મળી મોટી સફળતા, ખેતરમાંથી ગાંજાના 180 છોડ ઝડપી પાડ્યા (ETV Bharat Gujarat)
સુરેન્દ્રનગર: SOG પોલીસને મળી મોટી સફળતા, ખેતરમાંથી ગાંજાના 180 છોડ ઝડપી પાડ્યા (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસ દ્વારા વિસ્તારમાં આવી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને જરૂરી કાયદેસર પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. આ ઝડપી કાર્યવાહીથી પોલીસ તંત્રની સતર્કતા ફરી એકવાર સામે આવી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SURENDRANAGAR SOG
SOG POLICE
CANNABIS PLANTS FROM A FARM
SEIZES CANNABIS PLANTS
SEIZES 180 CANNABIS PLANTS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.