સુરેન્દ્રનગર: SOG પોલીસને મળી મોટી સફળતા, ખેતરમાંથી ગાંજાના 180 છોડ ઝડપી પાડ્યા
Published : November 25, 2025 at 4:07 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા એસ.ઓ.જી. પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. સાયલા તાલુકાના ખીટલા ગામની સીમમાં કપાસની વાડીની આડમાં ગેરકાયદેસર રીતે ઉગાડવામાં આવેલું લીલું ગાંજાનું વાવેતર ઝડપી લેવામાં આવ્યું છે. પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે ટીમે સ્થળ પર તપાસ કરતાં વાડીમાંથી કપાસના પાક વચ્ચે છુપાવતા રાખવામાં આવેલ ગાંજાના કુલ 180 છોડ મળી આવ્યા હતા, જેમનું કુલ વજન 559 કિલો 700 ગ્રામ જેટલું થાય છે. આ મુદ્દામાલની બજાર કિંમત અંદાજે રૂ. 2,79,85,000/- જેટલી થાય છે, જેને પોલીસ દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.
આ મામલે વાડી માલિક રાજેશ ઉર્ફે રાજુભાઈ ભુપતભાઈ ખવડને પોલીસે ઝડપી પાડી સઘન પૂછપરછ શરૂ કરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યા મુજબ આરોપીએ કપાસના પાકની આડમાં ગાંજાનું વાવેતર કરીને તેને બજારમાં પુરવઠો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ઘટનાસ્થળેથી મળેલા પુરાવાઓના આધારે પોલીસએ આરોપી વિરુદ્ધ NDPS ઍક્ટ હેઠળ ધજાળા પોલીસ મથકે ગુનો દાખલ કર્યો છે.
પોલીસ દ્વારા વિસ્તારમાં આવી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને જરૂરી કાયદેસર પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. આ ઝડપી કાર્યવાહીથી પોલીસ તંત્રની સતર્કતા ફરી એકવાર સામે આવી છે.
