સુરેન્દ્રનગર: ગુરુદ્વારા વિના પણ ચાલે છે અનોખું લંગર, રોજ 500થી વધુ લોકોને જમાડે છે શીખ સમુદાય
મલ્હાર ચોક વિસ્તારમાં છેલ્લા 18 મહિનાથી રોજ 500થી વધુ લોકોને જમાડાય છે. કરોડપતિ હોય કે ભિક્ષુક, તમામને એક જ હરોળમાં બેસાડીને પ્રેમથી ભોજન પીરસાય છે.
Published : November 24, 2026 at 6:32 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: આજે ગુરુ નાનકજીની 557મી જન્મજયંતી છે. ત્યારે સુરેન્દ્રનગરમાં ગુરુ નાનકજીનો એક ઉદ્દેશ છે કે ભૂખ્યાને ભોજન આપવું એ જ ઈશ્વરની સેવા છે. આ ઉપદેશ ઉપરથી સમુદાય હજુ પણ અડીખમ રીતે કામગીરી કરી રહ્યો છે. જ્યાં પણ ગુરુદ્વારા હોય ત્યાં બહારથી આવતા લોકોને અને સ્થાનિક લોકો જે પણ ગુરુદ્વારામાં આવે તેમને જમવાની અને રહેવાની સુવિધાઓ શીખ સમુદાય દ્વારા કરી આપવામાં આવતી હોય છે. ત્યારે સુરેન્દ્રનગરમાં ગુરુદ્વારા તો નથી, પરંતુ તે છતાં પણ શીખ સમુદાય દ્વારા એક અનોખું લંગર ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. ગુરુ નાનકજીની પ્રેરણાથી રોજના 500થી વધુ લોકોને જમાડવામાં આવે છે.
સુરેન્દ્રનગર શહેરના મલ્હાર ચોક વિસ્તારમાં આ લંગર ચલાવવામાં આવે છે. શહેરના કોઈપણ લોકો આ લંગરમાં આવી જમી શકે છે અને લંગરમાં તમામ લોકોને એક હરોળમાં બેસાડીને જમવાનું આપવામાં આવે છે. છેલ્લા 18 મહિનાથી આ અવિરત સેવા શરૂ રાખવામાં આવી છે. સુરેન્દ્રનગર શહેરના પ્રતિષ્ઠિત લોકો અને વેપારીઓ પણ આ લંગરમાં આવતા લોકોને જમાડવા માટે સહયોગ આપી રહ્યા છે. આ રોજના 500થી વધુ લોકોને આ લંગરમાં જમાડવામાં આવી રહ્યા છે. ભોજનમાં ચોખ્ખા ઘીનો શીરો, એક મિષ્ટાન, બટાકાનું શાક અને અલગ-અલગ પ્રકારના શાક અને રોટલી, દાળ, ભાત અને છાશ એટલી વસ્તુઓ પીરસવામાં આવે છે અને લંગર ચલાવવામાં આવે છે. કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ અથવા કોઈ પણ પ્રકારની ફીની પણ વસૂલાત કરવામાં આવતી નથી. જે કોઈપણ વ્યક્તિ આવે, તે કરોડપતિ હોય કે ભિક્ષુક હોય, તેને એક લાઈનમાં બેસાડવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ ભોજન જમાડવામાં આવી રહ્યું છે. પ્રેમથી ભોજન જમાડીને ત્યારબાદ ભોજન માટે આવનાર લોકોને ફળ-ફ્રૂટ પણ આપવામાં આવે છે. આ અનોખું રસોડું શહેરના અલગ-અલગ વિસ્તારમાં લોકો રોડ ઉપર બેઠા હોય અને ચાલી ન શકતા હોય તેમના સુધી ભોજન પહોંચાડી રહ્યું છે.
કોઈ ભૂખ્યું ન સૂવે તેવો ઉદ્દેશ - પ્રેમચંદ લાલવાણી, સંચાલક
લંગર ચલાવનાર સંચાલક પ્રેમચંદ લાલવાણી સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમણે જણાવ્યું કે, શહેરમાં કોઈ ભૂખ્યું ન સૂવે તેની તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે. સુરેન્દ્રનગરમાં સમુદાયના માત્ર 100 એટલા મકાનો આવેલા છે અને વસ્તી પણ માત્ર 300 લોકોની છે, છતાં પણ આ સેવા અવિરત રીતે ચાલુ રાખવામાં આવી છે. રોજના 500 લોકોને જમાડવામાં આવી રહ્યા છે. સવારે 10:00 વાગ્યાથી લઈ બપોરે 03 વાગ્યા સુધીમાં લોકોને પ્રેમથી જમાડવામાં આવી રહ્યા છે. અહીં તમામ લોકોને સન્માન રીતે બેસાડવામાં આવી રહ્યા છે અને સન્માનથી જમાડવામાં આવી રહ્યા છે. સંત, ફકીર, ઓલિયા, ઉદ્યોગપતિ, કરોડપતિ, ભિક્ષુક તમામને એક જ લાઈનમાં બેસાડી જમાડવામાં આવી રહ્યા છે. શહેરના વેપારીઓ પણ કોઈ-કોઈ દિવસે અહીં જમવા માટે આવે છે. અહીં રસોઈનો સ્વાદ પણ એકદમ ઘર જેવો બનાવવામાં આવે છે, એટલે રોજના 500થી વધુ લોકો જમવા આવે છે.
વાહે ગુરુજીના નામથી ચાલતું લંગર અદભુત છે અને તેની વ્યવસ્થા પણ ખૂબ સરસ છે - બલવીરસિંઘ, લંગરમાં પ્રસાદ લેનાર
લંગરમાં પ્રસાદ લેનાર બલવીરસિંઘ પોતે રાજસ્થાનથી આવ્યા છે અને તે પોતે આ લંગરમાં સાત દિવસથી પ્રસાદ લઈ રહ્યા છે. ત્યારે તેમણે પોતાનો અનુભવ રજૂ કરતા જણાવ્યું હતું કે, ગુરુ નાનકજીના નામથી આ લંગર ચલાવવામાં આવે છે અને લંગરમાં ખૂબ સારી સુવિધા છે. પીવાનું પાણી, બેસવાની વ્યવસ્થા અને આપવામાં આવતું ભોજનની ક્વોલિટી ખૂબ સારી હોય છે. ત્યારે આ અવિરત સેવા ચાલુ રાખવામાં આવે તે જરૂરી છે અને હાલ વ્યવસ્થિત રીતે આ અવિરત સેવા શરૂ કરવામાં આવી રહી છે. શહેરમાં કોઈ ભૂખ્યું ન સૂવે તેની તકેદારી આ લંગરના સંચાલકો રાખી રહ્યા છે.
સુરેન્દ્રનગરમાં માત્ર 100 શીખોના ઘર પણ સેવા અવિરત
સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં શીખોના માત્ર 100 જેટલા ઘરો આવેલા છે, ત્યારે તેમના ગુરુ નાનકજીના અપરંપાર પ્રેમ અને જે ઉદ્દેશ આપ્યો છે તેનું અવિરત રીતે અમલ કરવામાં આવી રહ્યો છે. શહેરમાં કોઈ ભૂખ્યું ન સૂવે તેની તકેદારી આ શીખ સમુદાયના લંગર મારફતે રાખવામાં આવી રહી છે. શહેરના વેપારી વર્ગ અને ઉદ્યોગકારો પણ ચાલતા લંગરને ખૂબ સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. ત્યારે આ અનોખી સેવાને પ્રશાસન વિભાગ અને સુરેન્દ્રનગર વહીવટી તંત્રએ પણ બિરદાવી છે.
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