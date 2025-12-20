ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગર: ચોટીલા પ્રાંત અધિકારીએ ગેરકાયદેસર હેરફેર થતા રૂ. 2 કરોડથી વધુ લાકડાના 15 ટ્રક પકડ્યા

તંત્રએ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી કુલ 15 આઇસર અને ટ્રક વાહનો જપ્ત કર્યા, જેમાં અલગ–અલગ જિલ્લાઓમાંથી લાવવામાં આવતું લાકડું ભરેલું હતું.

સુરેન્દ્રનગર: ચોટીલા પ્રાંત અધિકારીએ ગેરકાયદેસર હેરફેર થતા રૂ. 2 કરોડથી વધુ લાકડાના 15 ટ્રક પકડ્યા
સુરેન્દ્રનગર: ચોટીલા પ્રાંત અધિકારીએ ગેરકાયદેસર હેરફેર થતા રૂ. 2 કરોડથી વધુ લાકડાના 15 ટ્રક પકડ્યા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 20, 2025 at 10:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર: તારીખ 20 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ ચોટીલા સબ ડિવિઝનમાં ગેરકાયદેસર લાકડાની હેરફેર સામે પ્રશાસન દ્વારા મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. નાયબ કલેક્ટર ચોટીલા એચ. ટી. મકવાણાના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ ચોટીલા–રાજકોટ નેશનલ હાઇવે ઉપર રાત્રીના 12 કલાકથી સવારના 4 કલાક સુધી વિશેષ ચકાસણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ ચેકીંગ દરમિયાન કોઈપણ પ્રકારની પરવાનગી લીધા વગર, પાસ વિના, અને લાકડા કાપવાની મંજૂરી વિના, લીલા લાકડાની ગેરકાયદેસર હેરફેર કરવામાં આવી રહી હોવાનો મોટો ખુલાસો થયો હતો.

તંત્રએ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી કુલ 15 આઇસર અને ટ્રક વાહનો જપ્ત કર્યા, જેમાં અલગ–અલગ જિલ્લાઓમાંથી લાવવામાં આવતું લાકડું ભરેલું હતું. જપ્ત કરાયેલા તમામ વાહનો સામે સૌરાષ્ટ્ર વૃક્ષ છેદન ધારો – 1951 હેઠળ નિયમોનુસાર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. જપ્ત કરાયેલા આ 15 વાહનો સાથે મળીને રૂ. 2 કરોડ 40 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે, જેને હાલ મામલતદાર કચેરી, ચોટીલા ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો છે.

સુરેન્દ્રનગર: ચોટીલા પ્રાંત અધિકારીએ ગેરકાયદેસર હેરફેર થતા રૂ. 2 કરોડથી વધુ લાકડાના 15 ટ્રક પકડ્યા (ETV Bharat Gujarat)
સુરેન્દ્રનગર: ચોટીલા પ્રાંત અધિકારીએ ગેરકાયદેસર હેરફેર થતા રૂ. 2 કરોડથી વધુ લાકડાના 15 ટ્રક પકડ્યા
સુરેન્દ્રનગર: ચોટીલા પ્રાંત અધિકારીએ ગેરકાયદેસર હેરફેર થતા રૂ. 2 કરોડથી વધુ લાકડાના 15 ટ્રક પકડ્યા (ETV Bharat Gujarat)

આ કાર્યવાહી દરમિયાન વાહન માલિકો તેમજ વાહનચાલકો વિવિધ જિલ્લાઓ — મોરબી, પોરબંદર, ગોંડલ, કઠલાલ, હળવદ, ખેડા, દાહોદ તેમજ અન્ય રાજ્યોમાંથી હોવાનું બહાર આવ્યું છે.

સુરેન્દ્રનગર: ચોટીલા પ્રાંત અધિકારીએ ગેરકાયદેસર હેરફેર થતા રૂ. 2 કરોડથી વધુ લાકડાના 15 ટ્રક પકડ્યા
સુરેન્દ્રનગર: ચોટીલા પ્રાંત અધિકારીએ ગેરકાયદેસર હેરફેર થતા રૂ. 2 કરોડથી વધુ લાકડાના 15 ટ્રક પકડ્યા (ETV Bharat Gujarat)

પ્રશાસનનું કહેવું છે કે, પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડતી આવી પ્રવૃત્તિઓ સામે સરકાર ઝીરો ટોલરન્સ નીતિ અપનાવી રહી છે અને આગામી સમયમાં પણ આવા તત્વો સામે વધુ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.નાયબ કલેક્ટર એચ. ટી. મકવાણાની આ રાત્રિ તપાસ અને કાર્યવાહીથી લાકડા માફિયાઓમાં ફફડાટ મચી ગયો છે,

સુરેન્દ્રનગર: ચોટીલા પ્રાંત અધિકારીએ ગેરકાયદેસર હેરફેર થતા રૂ. 2 કરોડથી વધુ લાકડાના 15 ટ્રક પકડ્યા
સુરેન્દ્રનગર: ચોટીલા પ્રાંત અધિકારીએ ગેરકાયદેસર હેરફેર થતા રૂ. 2 કરોડથી વધુ લાકડાના 15 ટ્રક પકડ્યા (ETV Bharat Gujarat)

ઝડપાયેલ વાહનો

(૧) GJ 6 XX 1254

(૨) GJ 12 W 8677

(૩) GJ 11 Z 3411

(૪) GJ 03 AT 4347

(૫) GJ 02 XX 7607

(૬) GJ 07 TU 2663

(૭) GJ 07 YZ 9840

(૮) GJ 07 TW 2919

(૯) GJ 36 V 0666

(૧૦) GJ 36 B 5508

(૧૧) GJ 07 TU 4341

(૧૨) GJ 06 BT 6111

(૧૩) GJ 13 AT 6961

(૧૪) GJ 03 HJ 4921

(૧૫) GJ 36 V 7128

વાહન માલિકના નામ

(૧) અશ્વીનભાઇ ૫ટેલ રહે. મોરબી

(૨) ગોપાલભાઇ વડેજા રહે. ગોંડલ

(૩) વેજાભાઇ મેરામણભાઇ રહે. પોરબંદર

(૪) દિનેશભાઇ વાઘરોડીયા રહે. નીનામા તાલુકો : સાયલા

(૫) જેઠાભાઇ બચુભાઇ રબારી રહે. પોરબંદર

(૬) જયદી૫સિંહ ૫રમાર રહે. કઠલાલ

(૭) યોગેશભાઇ ૫ટેલ રહે. કઠલાલ

(૮) રાજુભાઇ ડાભી રહે. ક૫ડવંજ

(૯) વિરપાલભાઇ રહે. મોરબી

(૧૦) રાજુભાઇ રહે. મોરબી

(૧૧) મનોજભાઇ ૫ટેલ રહે. કઠલાલ

(૧૨) જયંતીભાઇ ૫રમાર રહે. કઠલાલ

(૧૩) હર્ષદભાઇ ઠાકોર રહે. હળવદ

(૧૪) હર્ષદભાઇ ઠાકોર રહે. હળવદ

(૧૫) હર્ષદભાઇ રબારી રહે. મોરબી

આઇસર / ટ્રકના વાહનોના ડ્રાઇવરના નામ

(૧) મહેશભાઇ સુરેલા રહે. મોરબી

(૨) ગંગારામભાઇ બીલવાલ રહે. દાહોદ

(૩) સુમરાભાઇ ખુટી રહે. પોરબંદર

(૪) દિનેશભાઇ વાઘરોડીયા રહે. નિનામા તાલુકો : સાયલા

(૫) લખુભાઇ રબારી રહે. પોરબંદર

(૬) રાહુલભાઇ ૫રમાર રહે. ખેડા

(૭) આશીકભાઇ મલેક રહે. કઠલાલ

(૮) વિશ્વજીતસિંહ ઝાલા રહે. કઠલાલ

(૯) રજબભાઇ બલોચ રહે. રાજસ્થાન

(૧૦) શાહમહમંદભાઇ રહે. ઉતર પ્રદેશ

(૧૧) પાર્થભાઇ સુથાર રહે. કઠલાલ

(૧૨) શૈલેષભાઇ સોલંકી રહે. કઠલાલ

(૧૩) રવિભાઇ સિંગાર રહે. મઘ્યપ્રદેશ

(૧૪) પ્રકાશભાઇ મુળીયા રહે. મઘ્યપ્રદેશ

(૧૫) મુકેશભાઇ ૫રમાર રહે. મઘ્યપ્રદેશ

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SEIZED 15 TRUCKS OF TIMBER
CHARGES OF ILLEGAL SMUGGLING
SDM CHOTILA
SDM CHOTILA HT MAKWANA
SURENDRANAGAR SDM CHOTILA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.