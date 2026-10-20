સુરેન્દ્રનગરમાં ખાડારાજ! ₹700 કરોડના બજેટ છતાં રસ્તાઓ બિસ્માર, શહેરીજનો પરેશાન
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકામાં રોડ-રસ્તાઓ પાછળ 160 કરોડ રૂપિયાથી વધુનો ખર્ચ કરવાના ઠરાવો થયા હોવા છતાં રસ્તાઓની સ્થિતિ સુધરતી નથી.
Published : October 20, 2026 at 7:05 PM IST
ફઝલ ચૌહાણ, સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરમાં રોડ-રસ્તાઓની હાલત અત્યંત બિસમાર બની છે. શહેરના અનેક મુખ્ય માર્ગો પર ઠેર ઠેર મોટા ખાડા પડી જતાં વાહન ચાલકો, સ્થાનિક રહીશો અને શાળાએ જતાં વિદ્યાર્થીઓ ભારે હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે. એક તરફ સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાનું બજેટ અંદાજે 700 કરોડ રૂપિયાનું છે, તો બીજી તરફ રોડ-રસ્તાઓ પાછળ 160 કરોડ રૂપિયાથી વધુનો ખર્ચ કરવાના ઠરાવો થયા હોવા છતાં રસ્તાઓની સ્થિતિ સુધરતી નથી. રસ્તાઓના સમારકામ માટેની ટેન્ડર પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઇ હોવાના દાવા વચ્ચે ETV ભારતની ટીમે વિવિધ વિસ્તારોનું રિયાલિટી ચેક કર્યું હતું.
સુરેન્દ્રનગરના આ રસ્તાઓ અત્યંત ખરાબ
સુરેન્દ્રનગર શહેરના વઢવાણ GIDC વિસ્તારથી લઈને સુરેન્દ્રનગર-વઢવાણ રોડ, દુધરેજથી મેડિકલ કોલેજને જોડતા માર્ગ, 80 ફૂટ રોડ અને આઇકોનિક 60 ફૂટ રોડ સહિતના અનેક રસ્તાઓની હાલત દયનીય બની છે. કેટલાક માર્ગો પર મોટા ખાડાઓને કારણે વાહનચાલકોને જીવના જોખમે અવરજવર કરવાની ફરજ પડી રહી છે.
શહેરના 80 ફૂટ રોડની એક બાજુ બે મહિના પહેલાં ખોદકામ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ હજુ સુધી સમારકામ પૂર્ણ થયું નથી. જ્યારે આઇકોનિક 60 ફૂટ રોડ પર છેલ્લા બે વર્ષથી ખોદકામ અને અધૂરા કામને લઈને સ્થાનિકો પરેશાન છે. વારંવાર રજૂઆતો કરવા છતાં સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ આવતો નથી.
અલગ અલગ વિસ્તારમાં ETV ભારતનું રિયાલિટી ચેક
સુરેન્દ્રનગરમાં અલગ અલગ વિસ્તારમાં ETV ભારતની ટીમ દ્વારા રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવ્યું હતું અને રસ્તાઓની પરિસ્થિતિ જાણવા અંગેનો પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. રસ્તા ઉપર પાંચથી સાત ફૂટના ખાડા જોવા મળ્યા હતા. ખરાબ રોડ રસ્તા હોવાના કારણે શાળાએ જતા વિદ્યાર્થીઓને પણ હાલાકી ભોગવી પડી રહી છે અને વિદ્યાર્થીઓ ખાડામાં પડવાના કારણે અકસ્માતનો ભોગ પણ બની રહ્યા છે. કમરતોડ ખાડાઓથી પ્રજા પરેશાન છે.
સુરેન્દ્રનગર શહેરની વિદ્યાર્થિનીના માતા માધવી રાજપૂત દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, શહેરના 80 ફૂટ રોડ અને 60 ફૂટ રોડની હાલત ખરાબ છે. વારંવાર ખોદકામથી લોકો પરેશાન બની રહ્યા છે. બાળકોને જ્યારે શાળાએ મૂકવા જઇએ ત્યારે બાળકોને ઠેસ વાગે છે અને વારંવાર ઇજાગ્રસ્ત પણ બને છે. અનેક વખત રજૂઆતો છતાં પણ રજૂઆતો ધ્યાને લેવામાં આવતી નથી.
"AC ઓફિસ છોડો તો ખબર પડે કેવી પરિસ્થિતિ છે. બાળકોને શાળાએ મૂકવા જઈએ ત્યારે ખાડાઓમાં બાળકો પડે છે અને ઇજાઓ પણ પહોંચે છે." માધવી રાજપૂત, ગૃહિણી
સુરેન્દ્રનગરના મેયર રાકેશ રાઠોડે સોસાયટીમાં ડ્રેનેજ અને પીવાના પાણીની પાઇપલાઇન સહિતના પ્રશ્નોના નિરાકરણ બાદ રોડ રસ્તાના નવીનીકરણના કામો હાથ ધરવામાં આવશે તેમ જણાવ્યું હતું. આ ઉપરાંત શહેરના મુખ્ય માર્ગો ખૂબ ખરાબ હાલતમાં છે તેની વિગતો મળી છે તેનો પણ સર્વે કરવામાં આવ્યો છે.
"પહેલા ગટર અને લાઈનો નાખવામાં આવશે અને ત્યારબાદ તમામ શેરી ગલીઓ મોહલ્લાઓના રોડ રસ્તાઓ બનાવવામાં આવશે" રાકેશ રાઠોડ, મેયર
હાલ તો સુરેન્દ્રનગરના રસ્તાઓ પર ખાડાઓનું સામ્રાજ્ય જોવા મળી રહ્યું છે. એક તરફ મહાનગરપાલિકા દ્વારા સમારકામ અને નવીનીકરણની ખાતરી આપવામાં આવી રહી છે, તો બીજી તરફ શહેરીજનો રોજિંદી હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે દિવાળી પહેલાં રસ્તાઓ સુધારવાની મેયરની ખાતરી કેટલી હદે સાકાર થાય છે કે પછી શહેરીજનોને હજુ પણ ખાડાઓ વચ્ચે જ અવરજવર કરવાની ફરજ પડશે.
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