સુરેન્દ્રનગર: ફિલ્ટર વગરનું પાણી પીવા મજબૂર શહેરીજનો, સિવિલ હોસ્પિટલમાં 700થી વધુ દર્દી નોંધાતા રોગચાળાની ભીતિ
ફિલ્ટર પ્લાન્ટ બંધ હોવાથી ઘરે-ઘરે ક્લોરિન વિનાનું પાણી, ડેંગ્યુ, મેલેરિયા, કોલેરા, ચામડીના રોગોના દર્દીઓમાં ચિંતાજનક વધારો.
Published : June 8, 2026 at 4:05 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: શહેરના વિસ્તારોમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી ફિલ્ટર વગરનું પીવાનું પાણી વિતરણ થઈ રહ્યું છે, જેને કારણે રોગચાળો ફાટી નીકળવાની ભીતી સેવાઈ રહી છે. મહાનગરપાલિકાના એન્જિનિયર દ્વારા પણ સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે કે શહેરના કુલ સાત ફિલ્ટર પ્લાન્ટોમાંથી માત્ર ત્રણ જ કાર્યરત છે. અન્ય ચાર ફિલ્ટર પ્લાન્ટો શરૂ કરવા અંગેની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે, પરંતુ ત્યાં સુધી શહેરીજનોને ફિલ્ટર વિનાનું પાણી આપવામાં આવી રહ્યું છે.
અશુદ્ધ પાણીના કારણે સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં રોજ 700 થી વધુ દર્દીઓ OPDમાં નોંધાઈ રહ્યા છે. ડેંગ્યુ, મેલેરિયા, કોલેરા, શરદી-ઉધરસ, તાવ અને ચામડીના વધુ પડતા રોગોના કેસ ચિંતાજનક રીતે વધી રહ્યા છે. પાણીની ગુણવત્તા પણ સંતોષકારક નથી. સુરેન્દ્રનગરનું પાણી 1000 થી વધુ ટીડીએસ (TDS) ધરાવે છે, જે પીવા માટે યોગ્ય ગણાતું નથી. આમ છતાં મહાનગરપાલિકા ફિલ્ટર કે ક્લોરીનની પ્રક્રિયા કર્યા વગર સીધું જ જળ વિતરણ કરી રહી છે.
“ટૂંક સમયમાં નર્મદાની કેનાલોની અંદર જામેલા માટીના થર દૂર કરવાની કામગીરી હાથ ધરાશે. ધોળીધજા ડેમમાં જામેલો કચરો પણ દૂર કરાશે. ફિલ્ટર પ્લાન્ટોની વાત મહાનગરપાલિકા હેઠળ આવે છે, પરંતુ અધિકારીઓને રિપેરિંગ કરી પ્લાન્ટો પુનઃ શરૂ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.” - વિજય રબારી, નર્મદા વિભાગના અધિકારી, સુરેન્દ્રનગર
પાણીની ગુણવત્તા સુધારવા માટે શહેરીજનો દ્વારા સતત રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી. જેના પગલે સ્થાનિક નાગરિકોએ ખમીશાણા નજીક નર્મદાની કેનાલ પર ઉપવાસ આંદોલન શરૂ કર્યું છે. તેમની મુખ્ય માંગ છે કે નર્મદા કેનાલ અને ધોળીધજા ડેમની સાફ-સફાઈ કરવામાં આવે, બંધ પડેલા ચાર ફિલ્ટર પ્લાન્ટો તાત્કાલિક શરૂ કરવામાં આવે અને ચોખ્ખું પીવાનું પાણી પૂરું પાડવામાં આવે.
શહેરીજનોનું કહેવું છે કે કેનાલો શરૂ તો કરવામાં આવી, પરંતુ તેમાં જામેલી માટી અને કચરો સાફ થયો નથી. કેનાલ મારફતે ડેમમાં મૃત પશુઓના કંકાલ પણ આવી રહ્યા છે, જે સીધા જ જળ સ્ત્રોતમાં ભળી રહ્યા છે. આ પાણી ફિલ્ટર થયા વિના ઘર સુધી પહોંચે છે જેનાથી સ્થાનિકોનું આરોગ્ય જોખમમાં મુકાઈ રહ્યું છે.
ઉપવાસ આંદોલન કરી રહેલ પ્રવીણસિંહ ઝાલાએ ચીમકી આપી છે કે, “જ્યાં સુધી ડેમ, કેનાલ અને ફિલ્ટર પ્લાન્ટ અંગેની તમામ માંગણીઓ પૂર્ણ નહીં થાય, ત્યાં સુધી ઉપવાસ ચાલુ રહેશે. અમે શહેરની જનતાનું આરોગ્ય જોખમમાં મૂકાતું અટકાવવા આ લડત અનિશ્ચિત મુદત સુધી ચાલુ રાખીશું.”
હાલમાં ડેમમાં માટીનું સ્તર પણ વધી ગયું છે, જેના કારણે વધારાની સફાઈ જરૂરી બની છે. આરોગ્ય સંકટ વધતાં જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને મહાનગરપાલિકા પર ઝડપી પગલાં લેવાનું દબાણ વધ્યું છે.
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