સુરેન્દ્રનગરમાં વરસાદી તારાજી: 50થી વધુ ગામો સંપર્કવિહોણા, ભાસ્કરપરામાં 10થી વધુ મકાનો ધરાશાયી
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં અવિરત વરસાદ લોકની હાલત ખૂબ દયનીય બની છે.
Published : July 26, 2026 at 7:06 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લામાં અવિરત વરસાદ બાદ હવે વરસાદે વિરામ લીધો છે, પરંતુ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની હાલત ખૂબ દયનીય બની છે. સૌથી વધુ દસાડા, લખતર અને લીંબડી તાલુકામાં નુકસાન થયું છે અને નળકાંઠાના ગામો સંપર્ક વિહોણા બન્યા છે. દસાડામાં પડેલા વરસાદના કારણે તેનું પાણી લખતર તરફ થઈ અને નળકાંઠાના ગામ તરફ જતું હોય છે. આ ત્રણેય તાલુકાઓમાં સૌથી વધુ વરસાદ ખાબકવ્યો છે. જેને લઈને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ત્રણ તાલુકાના 50થી વધુ ગામોનો સંપર્ક તુટ્યો છે, ત્યાં આરએમબી વિભાગ દ્વારા હવે રોડ રસ્તાના કામો અને રીપેરીંગ કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.
બીજી તરફ લખતર તાલુકાના ભાસ્કરપરા ગામમાં સૌથી મોટું નુકસાન થયું છે. ભાસ્કરપરા ગામની અંદર 10થી વધુ મકાનો તૂટ્યા છે. સતત વરસતા વરસાદના કારણે લોકના ઘરમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે. પાણી નિકાલ માટે કોઈપણ પ્રકારની વ્યવસ્થા ન હોવાના કારણે કાચા મકાનો તૂટી પડ્યા છે. ગામના સરપંચનું પણ મકાન તુટી ગયું છે. ડેપ્યુટી કલેક્ટર દ્વારા અને અન્ય અધિકારીઓનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો તેમ છતા કોઈ ન આવતા સ્થાનિક લોકોમાં આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે.
લખતર તાલુકાના ભાસ્કરપરા, જ્યોતિપરા, ઓળખ કડું કળમ, ડેરવાળા, હેબતપુર. વઢવાણ તાલુકાના કોઠારીયા, દેદાદરા, મેમકા. લીંબડી તાલુકાના નાની કઠેચી, મોટી કઠેચી, રાણાગઢ, ગડથલ સહિતના ગામોની ખેડૂતોની જમીનોમાં પાણી ભરાઈ જવાથી ખેતરો બેટમાં ફેરવાઈ ગયા છે. જેને લઇને ખેડૂતોના તલ, કપાસ, મગફળી, એરંડા જેવા પાકોને વ્યાપક નુકસાન પહોંચ્યું છે. ખેતરોમાં ઢીંચણ સમાણા પાણી ભરાઈ ગયેલા હોવાના કારણે ખેડૂતો ખેતરમાં જઈ શકે તેવી કોઈ પરિસ્થિતિ નથી.
ભાસ્કરપરા ગામના સરપંચના પતિ કિરીટ પટેલએ જણાવ્યું હતું કે, "સૌથી વધુ ભાસ્કરપરા ગામમાં નુકસાન થયું છે. આ ગામમાં 10થી વધુ મકાનો પડી ગયા છે. ઘરવખરીને નુકસાન થયું છે. આ ઉપરાંત 15થી વધુ મકાનોની દિવાલો છત અને અન્ય નુકસાન થયું છે. ડેપ્યુટી કલેક્ટર, તલાટી અને તાલુકા વિકાસ અધિકારીને વારંવાર રજૂઆતો ટેલીફોનિક રીતે જાણ કરવામાં આવી તેમ છતાં પણ અધિકારીઓ ગામમાં સર્વે કરવા ન પહોંચ્યા નથી. તાત્કાલિક સર્વે કરી અને પ્રભાવિત બનેલા વિસ્તારોના લોકોને રહેવા માટેની અને જમવાની સુવિધા કરી આપવામાં આવે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી છે."
ખેડૂતોને પણ સૌથી મોટું નુકસાન છે, અધિકારીઓ ઓફિસમાંથી બહાર નીકળે અને પ્રભાવિત વિસ્તારોની મુલાકાત લે અને જે નુકસાન થયું છે તેનો સર્વે કરે તેવી માંગ ઉઠવા પામી છે. ખેડૂતો દ્વારા પણ માંગ કરવામાં આવી છે કે જે પ્રભાવિત વિસ્તારો કે જ્યાં મકાનો પડી ગયા છે, રસ્તાઓ તણાઈ ગયા છે, અનેક ગામો સંપર્ક વિહોણા બન્યા છે, તેવા ગામોમાં તંત્ર પહોંચીને લોકોને મદદ કરે તે જરૂરી બન્યું છે.
સુરેન્દ્રનગર કલેકટર ગુણવતસિંહ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, "અસરગ્રસ્ત વિસ્તારો અને પ્રભાવિત બનેલા વિસ્તારોની તાત્કાલિક ધોરણે કામગીરી કરવા અંગેની સૂચના આપવામાં આવી છે. સૌથી વધુ પાટડી, દસાડા, લખતર અને લીંબડી તાલુકાને નુકસાન થયું છે. રોડ રસ્તા રીપેરીંગનું કામ પ્રથમ તબક્કામાં હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ, ગામમાં બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. ફૂડ પેકેટ પહોંચાડવાની કામગીરી પણ તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે અને પ્રભાવિત બનેલા વિસ્તારના લોકોને ખસેડીને તેમને આશરો આપવામાં આવી રહ્યો છે. નળકાંઠાના ગામોના પુલ પાણીમાં ગરકાવ થયા હોવાના કારણે કનેક્ટિવિટી ખોરવાઈ છે, ત્યાં પણ ટ્રેક્ટર દ્વારા આરોગ્યલક્ષી સુવિધા અને જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ પહોંચાડવા માટે તંત્રની ટીમો કામે લગાવવામાં આવી છે. પીજીવીસીએલ વિભાગની ટીમોને પણ કોઈ પણ ગામમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાય નહીં તેની તકેદારી રાખવા સૂચના આપવામાં આવી છે."
લખતર તાલુકાના ડેરવાળા ગામના ખેડૂત રાણા હરદેવસિંહએ જણાવ્યું હતું કે, "નળકાંઠા સહિત 30થી વધુ ગામની અંદાજિત 10 હજારથી વધુ એકર જમીન ઉપર વરસાદના પાણી ભરાઈ ગયા છે. ખેતરમાં જવાય તેવી કોઈ પરિસ્થિતિ નથી. એરંડા, કપાસ, તલ, મગફળી જેવા પાકોના વાવેતરને નુકસાન પહોંચ્યું છે. મોંઘા બિયારણો, મોંઘી દવા, મોંઘી મજૂરી કરીને વાવેતર કરવામાં આવ્યું પણ સતત વરસાદના કારણે ખેતરો બેટમાં ફેરવાઈ ગયા જેના કારણે વાવેતર બળી ગયા છે. આ અંગે તંત્રની ટીમો દ્વારા સર્વે કામગીરી હાથ ધરીને નુકસાન અંગેનું સર્વે અને જમીન ધોવા અંગે સહાય ચૂકવવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી રહી છે તો જ ખેડૂત ઉભો થઈ શકે તેવી પરિસ્થિતિ છે."
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