સુરેન્દ્રનગર રેલવે સ્ટેશન પર ચેકિંગ ડ્રાઈવ શરૂ, સ્ટેશન સહિત ટ્રેનમાં સધન તપાસ હાથ ધરાઈ
જેને પગલે સુરક્ષા એજન્સીઓ તત્કાલ હરકતમાં આવી છે અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા દૃષ્ટિએ તમામ સ્થાનો પર હાઈ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.
Published : November 11, 2025 at 5:24 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : દિલ્હીના લાલ કિલ્લા વિસ્તારમાં કારમાં થયેલ વિસ્ફોટની ઘટનાએ સમગ્ર દેશને હચમચાવી દીધો છે. આ બ્લાસ્ટમાં 9 લોકોના મોત થયા હતાં. જેને પગલે સુરક્ષા એજન્સીઓ તત્કાલ હરકતમાં આવી છે અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા દૃષ્ટિએ તમામ સ્થાનો પર હાઈ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, તેના ભાગરૂપે સુરેન્દ્રનગર રેલવે સ્ટેશન પર પણ રેલવે પોલીસ દ્વારા સઘન ચેકિંગ ડ્રાઈવ શરૂ કરવામાં આવી છે.
સુરેન્દ્રનગર રેલવે સ્ટેશન પર સઘન ચેકિંગ ડ્રાઈવ શરૂ
સુરેન્દ્રનગર રેલવે સ્ટેશનમાં આવતી–જતી તમામ ટ્રેનોમાં મુસાફરોના બેગ, લગેજ અને અન્ય સામાનની સાવધાનીપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પ્લેટફોર્મ, પાર્કિંગ ઝોન, એન્ટ્રી-એગ્ઝિટ પોઈન્ટ સહિત સ્ટેશનના દરેક ખૂણે પોલીસની નજર રાખવામાં આવી રહી છે. મુસાફરોને પણ કડક સુરક્ષા તપાસમાંથી પસાર થવા દેવામાં આવી રહ્યા છે.
ચેકિંગ અભિયાનમાં ડોગ સ્ક્વોડ ટીમની વિશેષ ભૂમિકા જોવા મળી રહી છે. શ્વાનો દ્વારા વેઈટિંગ હોલ, ટિકિટ કાઉન્ટર વિસ્તાર તેમજ ફૂટ-ઓવર બ્રિજ પર સુઘંધ શોધતી તપાસ સતત ચાલુ રાખવામાં આવી રહી છે. બોમ્બ ડિસ્પોઝલ ટીમને પણ હંમેશા તૈયાર સ્થિતિમાં રાખવામાં આવી છે, જેથી શંકાસ્પદ સામાન મળી આવે તો તરત જ કાર્યવાહી કરી શકાય.
રેલવે પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે, કે દેશની સુરક્ષા અગ્રપ્રાથમિકતા છે. કોઈ પણ પ્રકારની બેદરકારી ન રાખવામાં આવે અને દરેક મુસાફર સુરક્ષિત રીતે મુસાફરી કરી શકે તે માટે સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. મુસાફરોને પણ અપીલ કરવામાં આવી છે કે જો સ્ટેશન અથવા ટ્રેનમાં કોઈ શંકાસ્પદ વ્યક્તિ કે સામાન દેખાય તો તેને તરત પોલીસને જાણ કરે.
ભવિષ્યમાં પણ આ પ્રકારનું કડક ચેકિંગ ચાલુ રહી શકે છે. સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને લોકોને સતર્ક રહેવા અને પોલીસને પૂર્ણ સહયોગ આપવા સૂચના આપવામાં આવી છે. સરકાર અને સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા જાહેર સુરક્ષાને ખૂબ મહત્વ આપવામાં આવી રહ્યું છે જેથી કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ફરી ન બને.
આ પણ વાંચો...