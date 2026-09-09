સુરેન્દ્રનગર: દૂધઇમાં ચાલતા ભરડીયા પર દરોડા, ગેરકાયદેસર રીતે ચાલતું હતું પથ્થરનું ક્રસર
સુરેન્દ્રનગરના દૂધઇ ગામે ચાલતા ભરડીયા પર GPCBએ આગળ કાર્યવાહી કરવા કર્યો રિપોર્ટ રજૂ કર્યો છે. પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના એક પણ નિયમનું નહોતું થતું પાલન.
Published : September 9, 2026 at 12:28 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના મુળી તાલુકાના દુધઈ ગામે ભરડીયા ઉપર મામલતદાર અને જીપીસીબી વિભાગની ટીમો દ્વારા દરોડા પાડી ચેકિંગની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. મામલતદારની સૂચનાથી જીપીસીબીની ટીમો અને પ્રશાસન વિભાગની ટીમોને સાથે રાખવામાં આવી હતી. દુધઈ ગામે આવેલા ભરડીયામાં કામગીરી હાથ ધરી આ અંગેનો અહેવાલ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. ભરડીયામાં ગેરકાયદેસર રીતે પથ્થરનું ક્રસર ચલાવવામા આવનું હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
આ અંગે ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ અને સ્થાનિક મામલતદારની ટીમ દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં પ્લાન્ટ ચાલતો હતો, તેની મંજૂરી માંગવામાં આવતા તેની કોઈપણ પ્રકારની મંજૂરી ન હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત નિયમોનું પાલન પણ કરવામાં આવતું ન હોવાનું સામે આવ્યું હતું. માનવ વસાહતથી દૂર એટલે કે, રહેણાંક વિસ્તારથી ઓછામાં ઓછું 500 મીટર અંતરે આ ક્રશર પ્લાન્ટ હોવો જરૂરી છે. એવામા જ્યાં આ પ્લાન્ટ ચાલતો હતો ત્યાંથી ગામનું અંતર માત્ર 300થી 350 મીટર છે. ઉપરાંત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના એક પણ નિયમોનું પાલન ન થતું હોવાનું પણ ચેકિંગ દરમિયાન સામે આવ્યું છે.
પથ્થર ક્રોસિંગ, લોડિંગ અને અનલોડીંગ પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉડતી ધૂળને રોકવા માટે સતત પાણીનો છંટકાવ કરવો પડતો હોય છે. ત્યારે આ પ્રકારની વ્યવસ્થા પણ ત્યાં ઉપલબ્ધ નહોતી. આ ઉપરાંત વૃક્ષારોપણ એટલે કે પ્લાન્ટની ફરતે ચારેય બાજુએ સરહદ હવા શુદ્ધ રાખવા માટે, લીલા વૃક્ષોની હારમાળા (જેને ગ્રીનબેલ્ટ કહેવામાં આવે છે) તે બનાવવું પણ જરૂરી હોય છે. પરંતુ ભરડીયો જ્યાં ચાલતો હતો ત્યાં એવી કોઈ પણ પ્રકારની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ નહોતી.
આ ઉપરાંત સીસીટીવી કેમેરા, કામદારોની સુરક્ષા અને પાકા રસ્તા હોવા પણ જરૂરી હોય છે. જ્યાં પ્લાન્ટ ચાલતો હોય ત્યાં ઉંચી દિવાલો બનાવવાની હોય છે. ત્યારે પ્લાન્ટ ધારક દ્વારા આવા કોઈપણ પ્રકારના નિયમોનું પાલન કરવામા નહોતુ આવ્યુ. આ સંદર્ભ જીપીસીબી અને મામલતદારની ટીમ દ્વારા ભરડીયો સિઝ કરવામાં આવ્યો છે. આ મામલે ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના ચેરમેનને રિપોર્ટ મોકલી આપવામાં આવ્યો છે.
ચેકિંગ દરમિયાન પ્રદુષણ નિયંત્રણ બોર્ડના એક પણ નિયમોનું પાલન જોવા મળ્યું નથી - તુષાર ત્રિવેદી જીપીસીબી મુખ્ય અધિકારી સુરેન્દ્રનગર
જીપીસીબી વિભાગના મુખ્ય અધિકારી તુષાર ત્રિવેદી સાથે વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સ્થાનિક લોકો અને ગ્રામજનોની રજૂઆત મળ્યા બાદ અને મામલતદારની ટીમોને જાણકારી મળ્યા બાદ ત્યાં ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જ્યાં ભરડીયો દુધઈમાં ચાલતો હતો, ત્યાં ચેકિંગ કરવામાં આવતા કોઈપણ પ્રકારના નિયમોનું પાલન કરવામાં આવ્યા ન હોવાનું સામે આવ્યું છે. ત્યારે આ સંદર્ભે સરકારમાં અને ગુજરાત પોલ્યુશન વિભાગમાં રિપોર્ટ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે, ટૂંક સમયમાં જ ચેરમેન દ્વારા નિર્ણય કરી અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. હાલમાં સીજ કરી અને આગળની તપાસ સોંપવામાં આવી છે અને મામલતદારની ટીમ પણ તપાસમાં જોડાઈ છે.
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