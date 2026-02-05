ગુજરાતમાં સર્જાશે કપચીની અછત?, ક્વોરી એસોસિએશનની અનિશ્ચિતકાળની હડતાળ, 2500 ટ્રકના પૈડાં થંભ્યા
સમગ્ર રાજ્યને કપચી પૂરી પાડતા સુરેન્દ્રનગરના ક્વોરી ઉદ્યોગમાં હડતાળ
Published : February 5, 2026 at 10:31 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લાનો ક્વોરી ઉદ્યોગ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં પથ્થરમાંથી કપચી બનાવી અને પૂરી પાડે છે. આમાં પણ સાયલા તાલુકાનો સૌથી મોટો સિંહ ફાળો છે. પરંતુ હાલના તબક્કામાં ક્વોરી ઉદ્યોગ ઉપર સંકટના વાદળો મંડાઈ રહ્યા છે. 5 જાન્યુઆરીથી જિલ્લામાં ક્વોરી ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા ઉદ્યોગકારો દ્વારા હડતાળ પાડવામાં આવી છે જેની અસર સમગ્ર ગુજરાત પર જોવા મળી શકે છે.
આ હડતાળને પગલે આ ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા 25,000 થી વધુ કામદારોની રોજી રોટી પર પણ સંકટ ઊભું થયું છે. સરકાર દ્વારા આ ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા અલગ અલગ પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટેની ખાતરીઓ આપવામાં આવી હતી પરંતુ આ ખાતરિયો સંતોષવામાં ન આવતા અંતે નિર્ણય કરી અને હડતાલ પાડવામાં આવી છે
હવે ઉદ્યોગ ઠપ્પ થતા તેમાં સંકળાયેલા અંદાજિત 2500 જેટલા ડમ્પરોના પૈડા પણ થંભી ગયા છે. ઉદ્યોગકારોએ સરકાર સમક્ષ કુલ 16 જેટલા પ્રશ્નો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે અને તેના નિરાકરણ બાદ જ ઉદ્યોગ ફરી શરૂ કરવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે. જણાવી દઈએ કે, અત્યાર સુધીમાં ત્રીજી વખત હડતાલ પાડવામાં આવી છે. અગાઉ 2022 અને 2024માં પણ ઉદ્યોગની કામગિરી રોકી દેવામાં આવી હતી. આશંકા છે કે, આની અસર ગુજરાતમાં ચાલતા તમામ વિકાસના કામો ઉપર પણ પડશે અને સરકારની તિજોરી ઉપર પણ તેની અસર થશે
'જ્યાં સુધી સરકાર નિર્ણય નહીં કરે ત્યાં સુધી અનિશ્ચિત સમયની હડતાલ'
આ મુદ્દે સાયલા તાલુકાના ક્વોરી એસોસિએશનના પ્રમુખ રૈયા ભાઈ રાઠોડે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું છે કે, સરકાર દ્વારા નિર્ણય નહીં કરવામાં આવે ત્યાં સુધી તમામ ઉદ્યોગો બંધ રાખવામાં આવશે. સરકારે અગાઉ પ્લીજ ઉપર સ્ટોક માપણી નહીં કરવા અંગેની બાંહેધારી આપી હતી તે છતાં પણ તે નિયમનું આજ દિન સુધી પાલન નથી થયું. અમે છેલ્લા બે વર્ષથી સરકારમાં રજૂઆત કરતા આવીએ છીએ તે છતાં પણ કોઈ અમલ નથી કરવામાં આવી રહ્યો. અમે મુખ્યમંત્રીને પણ મળ્યા પછી પણ કોઈ નિર્ણય નથી થઈ રહ્યો જેને લઇને આ પગલું ભરવું પડ્યું છે.'
કપચીની મોટાપાયે અછત સર્જાવાના એંધાણ
તાજેતરમાં તમામ મહાનગરપાલિકા દ્વારા પોતાના બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં બાંઘકામના વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સનો પ્રસ્તાવ છે પરંતુ સાયલાનો કપચી ઉદ્યોગ બંધ હોવાના કારણે વિકાસના કામ ઉપર પણ તેની અસર પડી શકે છે. કપચી ન મળવાના કારણે લોખંડ, રેતી અને અન્ય વસ્તુનું વેચાણ પણ અટકી શકે છે. ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા ડમ્પર ચાલકોની પણ રોજગારી છીનવાઈ રહી છે. ટૂંકમાં આવવાની છે કપચી ઉદ્યોગ બંધ થતા હાલમાં કપરી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે.
