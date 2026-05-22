સુરેન્દ્રનગર પોલીસ દ્વારા ઘરફોડ ચોરીના 23 ગુના આચરનાર ટોળકી સામે ગુજસીટોક હેઠળ કાર્યવાહી

SP પ્રેમસુખ ડેલુંના નેતૃત્વમાં ગુજસીટોક હેઠળ કાર્યવાહી શરૂ કરાઈ, જેમાં ઘરચોરી, કારખાના ચોરી અને ઔદ્યોગિક એકમોને ટાર્ગેટ કરનાર ગેંગ સામે પગલાં લેવામાં આવ્યા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 22, 2026 at 6:56 PM IST

સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લામાં શાંતિ જળવાઈ રહે અને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ અટકે તે માટે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ દ્વારા હવે ગુજસીટોક (Gujarat Control of Terrorist and Organized Crime Act) હેઠળ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. સુરેન્દ્રનગરમાં છેલ્લે 2020ના વર્ષમાં હાઇવે ચોરી સાથે સંકળાયેલ અને પોલીસ ઉપર હુમલો કરનાર ગેંગ સામે ગુજસીટોકની કલમો લગાવવામાં આવી હતી. હવે 6 વર્ષ બાદ જિલ્લામાં બીજી વખત ગુજસીટોક હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુંના જણાવ્યા અનુસાર, સુરેન્દ્રનગર શહેર વિસ્તાર અને ગ્રામીણ વિસ્તારમાં ઘર, મકાન, કારખાનાઓ અને ઔદ્યોગિક એકમોને ટાર્ગેટ બનાવતી ગેંગ સામે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ ગેંગ સામે જયંતીભાઈ ધીરુભાઈ સરવૈયા, શક્તિ ઉર્ફે લાલો સાગરભાઈ થરેસા, ભોલો કેશુભાઈ સરવૈયા, રાકેશ પેથાભાઈ સરવૈયા અને રાહુલભાઈ પેથાભાઈ સરવૈયા – આ પાંચ ઈસમો સામે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

જેમાં સૌપ્રથમ જયંતિ ધીરુભાઈ સરવૈયા, શક્તિ ઉર્ફે લાલો સાગર ઠરેસા અને ભોલો સરવૈયાની અટકાયત કરવામાં આવી છે. અન્ય એક આરોપી જેલમાં સજા કાપી રહ્યો છે, જ્યારે એક આરોપી રાહુલ પેથાભાઈ સરવૈયા હજુ પોલીસ પકડથી દૂર છે અને તેની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે. સુરેન્દ્રનગર શહેરના અલગ-અલગ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં 23 જેટલા ચોરીના ગુનાઓ આ ઝડપાયેલી ગેંગ સામે નોંધાયેલા છે.

"આગામી દિવસોમાં ખનીજ ચોરી બુટલેગરો અને વ્યાજ માફિયાઓ સામે પણ ગુજસીટોક હેઠળ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે હાલ ગુનાહીત વિગતો મંગાવામાં આવી છે" - પ્રેમસુખ ડેલું, SP, સુરેન્દ્રનગર

તપાસમાં એ વાત સામે આવી છે કે લોકો બહારગામ જાય ત્યારે આ ગેંગ તેમના મકાનને આંટાફેરા મારી, તાળા તોડીને ચોરી કરતી હતી. અગાઉ પકડાઈને છૂટી જાય ત્યારબાદ પણ આ જ પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખવામાં આવતી હતી. આ બાબત સામે આવ્યા બાદ જિલ્લા પોલીસે ગુજસીટોક હેઠળ કાર્યવાહી હાથ ધરીને તમામને જેલ હવાલે કર્યા છે. આ કાર્યવાહીથી ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલા લોકોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુંએ જણાવ્યું છે કે, શહેરની જનતા શાંતિ અનુભવે અને શાંતિપૂર્ણ માહોલ વચ્ચે પોતાના પરિવાર સાથે હર્ષ અને ઉલ્લાસપૂર્ણ સમય પસાર કરી શકે, તેમજ સુરેન્દ્રનગરમાં ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ અટકે તે દિશામાં પ્રયત્નો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, વ્યાજ માફિયાઓ, ખનીજ માફિયા, શહેરમાં દાદાગીરી કરતા તત્વો અને બુટલેગરો કે જેમની ઉપર ગુનાઓ દાખલ થયેલા છે અને મંડળીઓ રચીને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ કરતા હોય, તે તમામ લોકોની ક્રાઈમ હિસ્ટ્રી મંગાવવામાં આવી છે. આગામી સમયગાળામાં ક્રાઈમ હિસ્ટ્રી જોઈને અન્ય ઈસમો ઉપર પણ ગુજસીટોક હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને શાંતિ જળવાઈ તે દિશામાં કામગીરી કરવામાં આવશે.

