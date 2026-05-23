સુરેન્દ્રનગરમાં વ્યાજના નામે વ્યાજખોરોએ 70 તોલા સોનું પડાવી લીધું, પછી જિલ્લા પોલીસવડા આવ્યા એક્શનમાં...
Published : May 23, 2026 at 2:05 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લામાં વ્યાજખોરોનો આંતક સતત વધતો જઈ રહ્યો છે. આ વ્યાજખોરો ઉપર કડક કાર્યવાહી કરવા માટે સુરેન્દ્રનગર પોલીસ દ્વારા ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી છે. લિંબડીના શૈલેષભાઈ જીવણભાઈ કોળી દ્વારા 2023ના વર્ષમાં રૂપિયા ઉછીના લેવામાં આવ્યા હતા. જેમાં 32.42 લાખ જેનો માસિક વ્યાજ દર 1.70 % નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો.
ભોગ બનનાર શૈલેષભાઈ જીવણભાઈ વ્યાજનું પણ વ્યાજ છેલ્લા ચાર વર્ષથી ભરતા હતા, છતા પહોંચી શકાય તેવી પરિસ્થિતિ ન હતી. સમયસર વ્યાજ ભરતા હોવા છતાં પણ સામેવાળા પક્ષ દ્વારા કડક અને પઠાણી ઉઘરાણી કરવામાં આવતી હતી. તેમની પાસે રહેલું 70 તોલા સોનું છે તે લઈ લેવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ આ બાબતે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસવડા પ્રેમસુખ ડેલુંને શૈલેષભાઈ દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.
આ મુદ્દે વ્યાજખોરોને રૂબરૂ બોલાવી અને તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. આ વ્યાજખોરો પાસે રહેલું 70 તોલા સોનું જેની કિંમત એક કરોડ રૂપિયા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. અરજદારને સાંભળી અને ત્યારબાદ વ્યાજખોરો પાસે પડેલું સોનુ 24 કલાકમાં રજૂઆત બાદ પરત મેળવીને મૂળ માલિકને પરત આપવામાં આવ્યું હતું. આ પરિવારને કામ ધંધામાં પૈસાની જરૂર પડી હતી તેથી તેમને પૈસા ઉછીના લીધા હતા, પરંતુ વ્યાજખોરો દ્વારા પઠાણી ઉઘરાણી કરવામાં આવતી હતી. વ્યાજે રૂપિયા લીધા હતા તેના ડબલ પૈસા ચૂકવી દીધા હોવા છતાં પણ માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવતો હતો.
"સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વ્યાજખોરો દ્વારા નાના અને મધ્યમ વર્ગના લોકોને હેરાન કરવામાં આવી રહ્યા છે, તે બંધ કરી દે તેવું સ્પષ્ટ અલ્ટીમેટમ આપવામાં આવ્યું છે. વ્યાજખોરોની ફરિયાદ મળશે તો તેમના વિરુદ્ધમાં કડક કાર્યવાહી કરવાના આદેશ પણ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની પોલીસને આપી દેવામાં આવ્યા છે. પહેલા 32 તોલા સોનું પરત વ્યાજખોરોના ચુંગાલમાંથી અપાવવામાં આવ્યું હતું અને હવે 70 તોલા સોનુ પરત આપવામાં આવ્યું છે. આ અંગે વ્યાજખોરો ઉપર કડક કાર્યવાહીના આદેશ પણ આપવામાં આવ્યા છે." - પ્રેમસુખ ડેલુ, SP
વ્યાજખોરના ત્રાસનો ભોગ બનનાર મગનભાઈ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે "ચાર વર્ષ પહેલા ધંધામાં રૂપિયાની જરૂર પડતા 32 લાખથી વધુની રકમ વ્યાજે લેવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ સતત નુકસાન જતું હતું અને વ્યાજનું વ્યાજ વ્યાજખોરો ચડાવી રહ્યા હતા. કોઈ સંજોગે ભરી શકાય તેવી પરિસ્થિતિ ન હોવાના કારણે સગા વાલાના તમામ લોકોના 70 તોલા ઘરેણા ગીરવે મૂકવામાં આવ્યા હતા, છતાં પણ વ્યાજખોરો સતત ત્રાસ આપતા હતા અને અંતે પોલીસવડાને મળ્યા બાદ તેમને રસ્તો કાઢી આપ્યો અને 70 તોલા ઘરેણા પરત અપાવ્યા હતા."
