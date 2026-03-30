સુરેન્દ્રનગર: પોલીસે વેશપલટો કરી સાયલાના ચોરવીરામાં ખનિજની ગેરકાયદેસર ધમધમતી ખાણો સુધી પહોંચી દરોડા પાડ્યા
Published : March 30, 2026 at 4:02 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં બેફામ રીતે ખનીજ ચોરી ચાલી રહી છે ત્યારે આ ખનિજની ચોરી ઉપર હવે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વિભાગ દ્વારા પણ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. કાર્બોસેલની જે ચોરી થઈ રહી છે તેના ઉપર લગામ લગાવવાનો પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવ્યો છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના સાયલા તાલુકાના ચોરવીરા ગામની સીમમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી ગેરકાયદેસર રીતે કાર્બોસેલની ખાણો ધમધમી રહી હતી. પોલીસ અથવા પ્રશાસન વિભાગની ટીમો સરકારી ગાડીમાં જાય તો ખનીજ માફિયાઓને ખબર પડી જતી હતી અને રેડ દરમિયાન કોઈ સફળતા મળતી ન હતી. આ અંગે લીંબડી ડીવાયએસપી દ્વારા એક અનોખો પ્લાન તૈયાર કરી અને વેશપલટો કરી સરકારી ગાડીઓના સ્થાને ખાનગી બાઇક લઇ ખનીજ માફિયાઓના પહેરવેશ પહેરી ખાણ સુધી પોલીસ પહોંચી ગઈ હતી.
36 જેટલી ગેરકાયદેસર ચાલતી ખાણો ઉપર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા અને 1 કરોડ 35 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. રેડ દરમિયાન સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના સાયલા તાલુકાના ચોરવીરા ગામની સીમમાંથી 700 મેટ્રિકલ કાર્બોસેલ, 21 જેટલા ટ્રેક્ટરો, 08 કમ્પ્રેસર મશીન, 03 જનરેટર, એક લોડર મશીન સીઝ કરવામાં આવ્યા હતા.
આ અંગે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને સમગ્ર રેડ દરમિયાન સ્થાનિક પોલીસ અને લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમોને સાથે રાખવામાં આવી હતી. ખનીજ ચોરીમાં કામ કરતા અંદાજિત 30થી વધુ મજૂરોને ગેરકાયદેસર કાર્બોસેલની ખાણોમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. આ અંગે તેમને વતન પરત મોકલવાની તજવીજ પણ પોલીસ વિભાગ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી.
રેડ દરમિયાન ખાલીજ માપિયાઓમાં પણ ફફડાટ ફેલાઈ ગયો છે. હાલના તબક્કામાં થાનગઢ મુળી વિસ્તારમાં ડેપ્યુટી કલેક્ટર હરેશ મકવાણા દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે એટલે આ વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર કાર્બોસેલની ચોરી બંધ છે. હાલમાં કાર્બોસેલના ભાવ ખૂબ વધારે આવી રહ્યા છે, જેનો લાભ ઉઠાવવા માટે સાયલા વિસ્તારમાં પણ ખનીજ માફિયાઓ દ્વારા ખોદકામ શરૂ કરી નાખવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યા બાદ પોલીસ વિભાગની ટીમમાં દરોડા પાડી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
ગેરકાયદેસર કાર્બોસેલની ખાણો ચાલી રહી હતી તેના ઉપર દરોડા પાડ્યા છે હવે ખનિજ માફિયાઓની પણ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે - વિશાલ રબારી, DySP લીંબડી
આ અંગે લીમડી ડીવાયએસપી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, ગેરકાયદેસર ખોદકામ થયેલા અનેક સમયથી ચાલી રહ્યું હતું. પરંતુ પોલીસની વાહનો જોઈ આ લોકો ગેરકાયદેસર ખોદકામ બંધ કરી નાખતા હતા અને તેમને મેસેજ પણ મળી જતા હતા. પરંતુ ખાનગી વાહનોમાં જઈ અને વેશપલટો કરી દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે, જેને લઇને સફળતા મળી છે. 36 ગેરકાયદેસર કાર્બોસેલની ખાણો જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ અંગે કોના દ્વારા ખાણો ખોદવામાં આવી હતી અને કયા ખનીજ માફિયાઓ દ્વારા ખાલી ચોરી કરવામાં આવી રહી હતી તે દિશામાં પણ હવે તપાસ તે જ શરૂ કરવામાં આવી છે. ટૂંક સમયમાં ખનીજ માફિયાઓ વિરોધમાં પણ લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવશે અને તેમના ઉપર પણ પગલા ભરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો: