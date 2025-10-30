સુરેન્દ્રનગર પોલીસે ધજાળા પોલીસ સ્ટેશનના નડાળા ગામની સીમમાંથી દેશી દારૂની ભઠ્ઠી ઝડપી પાડી
નડાળા ગામની સીમમાં દેશી દારૂની ભટ્ટી ધમધમતી હોવાની બાતમીના આધારે રેડ કરવામાં આવી હતી
Published : October 30, 2025 at 9:01 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધજાળા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર દારૂના વેપલો સામે પોલીસે મહત્વપૂર્ણ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. નડાળા ગામની સીમમાં દેશી દારૂની ભટ્ટી ધમધમતી હોવાની બાતમીના આધારે રેડ કરવામાં આવી હતી
જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક પ્રેમસુખ ડેલૂસાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ એલસીબી પોલીસ ગધેડા પોલીસ સ્ટેશનના ટાઉન વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ કરી રહી હતી તે દરમિયાન તેઓને ચોક્કસ બાતમી મળતા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર કે.જી.જાડેજા તથા એલ.સી.બી. ટીમે નડાળા ગામની સીમમાં દરોડો પાડ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન ત્યાં દેશી દારૂ બનાવવાની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
પોલીસે સ્થળ પરથી દેશી દારૂના 880 લીટર, આથો દારૂની 3200 લીટર, તેમજ દારૂ બનાવવા માટેની અન્ય સામગ્રી મળી કુલ રૂ. 2,56,000 નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. પોલીસના મુજબ આરોપીઓ રાત્રીના અંધારાનો લાભ નાસી છૂટ્યા હતા. પરંતુ પોલીસની ચુસ્ત માહિતી તૈયારી સાથે આવેલ હતી આ ગેરકાયદેસર દારૂ મફિયાઓના પ્લાન નિષ્ફળ બનાવ્યો હતો.
દારૂના જથ્થા સાથે દૂષિત પદાર્થો મિક્સ કરી સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક દારૂ બનાવવામાં આવતો હતો. આમ, માત્ર કાયદો ભંગ નહીં પરંતુ નાગરિકોના જીવન સાથે પણ ચેડા થતો હતો. આરોપીઓ વિરુદ્ધ ઘજાળા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. અને આ રેકેટ સાથે સંકળાયેલા અન્ય વ્યક્તિઓની શોધખોળ શરૂ કરાઈ છે. પોલીસ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આવકારી શકાય તેવી આ કામગીરીથી પોલીસે ગેરકાયદેસર દારૂના ધંધાખોરોમાં ભય નો માહોલ સર્જ્યો છે.
