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સુરેન્દ્રનગર: 80 ફૂટ રોડ પર રહેણાક મકાનમાં ચાલતા ગેરકાયદેસર ડબ્બા ટ્રેડિંગનો પર્દાફાશ

રહેણાંક મકાનમાં ચાલતા ગેરકાયદેસર ડબ્બા ટ્રેડિંગના પર્દાફાશ દરમિયાન રોકડા, લેપટોપ અને મોબાઈલ સહિતની વસ્તુઓ કરી જપ્ત, પાંચ ઇસમો ઝડપાયા, ૪૪ સામે ગુનો નોંધાયો.

રહેણાક મકાનમાં ચાલતા ગેરકાયદેસર ડબ્બા ટ્રેડિંગનો પર્દાફાશ
રહેણાક મકાનમાં ચાલતા ગેરકાયદેસર ડબ્બા ટ્રેડિંગનો પર્દાફાશ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2026 at 5:22 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: શહેરના 80 ફૂટ રોડ પર આવેલા રહેણાંક મકાનમાં ગેરકાયદેસર ડબ્બા ટ્રેડિંગનું નેટવર્ક ચાલતું હતું. સુરેન્દ્રનગર લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને Dy. SP વિભાગની ટીમે આ મકાન પર દરોડો પાડી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

મેટા ટ્રેડર નામની મોબાઈલ એપ્લિકેશન મારફતે શેરબજારના ભાવની વધઘટ પર આધારિત નસીબના જુગાર રૂપે આ ટ્રેડિંગ ચલાવવામાં આવતું હતું. પ્રથમ તબક્કામાં પાંચ ઇસમોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેમાં હર્ષભાઈ ઉર્ફે રીન્કુ હેમેન્દ્રભાઈ શાહ, શૈલેષભાઈ રમણીકલાલ શાહ, અક્ષયભાઈ કિરણભાઈ રતનપરા, યતીન રજનીકાંતભાઈ શાહ અને રીતેશભાઈ ભરતભાઈ શાહનો સમાવેશ થાય છે. અન્ય 44 લોકો સામે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

રહેણાક મકાનમાં ચાલતા ગેરકાયદેસર ડબ્બા ટ્રેડિંગનો પર્દાફાશ (Etv Bharat Gujarat)

દરોડા દરમિયાન રોકડા 86,600 રૂપિયા, બે મોબાઈલ ફોન, એક લેપટોપ, હારજીતના સોદાના સ્ક્રીનશોટ, શેરબજારના સોદા લખેલી ડાયરી, નોટબુક અને અન્ય કાગળો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.

ડબ્બા ટ્રેડિંગ ચાલતું હતુ તે મકાન
ડબ્બા ટ્રેડિંગ ચાલતું હતુ તે મકાન (Etv Bharat Gujarat)

સમગ્ર રેકેટ અમદાવાદના મુખ્ય સૂત્રધાર ભાવિનભાઈ ચંદુભાઈ પટેલ દ્વારા ચલાવવામાં આવતું હોવાનું સામે આવ્યું છે. તેમની ધરપકડ માટે પોલીસ પ્રયત્નો કરી રહી છે. ઝડપાયેલા કેટલાક ઇસમો સુરેન્દ્રનગરના જાણીતા વેપારીઓ છે. અન્ય ઘણા આરોપીઓ પોલીસ પકડથી દૂર છે.

સુરેન્દ્રનગર પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુએ જણાવ્યું છે કે મેટા ટ્રેડ એપ્લિકેશન થકી આ રેકેટ ચાલતું હતું. લગભગ વીસ કરોડથી વધુના લેવાદેવાના હિસાબો હોવાની શક્યતા છે. હાલ વધુ તપાસ એએસપી વૈદિકા બિહાની દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. રેન્જ ટીમના દરોડા બાદ શહેરી વિસ્તારોમાં ચાલતા આવા નેટવર્ક પર પોલીસ કાર્યવાહી તીવ્ર બનાવી રહી છે.

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TAGGED:

ILLEGAL SHARE GAMBLING
POLICE RAID ARREST
META TRADER RACKET
SURENDRANAGAR POLICE
SURENDRANAGAR DABBA TRADING

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