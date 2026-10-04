સુરેન્દ્રનગરમાં ક્લબ 71 જીમના સંચાલક અમીન મુલતાનીની ધરપકડ, યુવતીઓને બ્લેકમેલિંગ કરવાના થયાં ખુલાસા
‘ક્લબ 71’ નામના જીમની આડમાં યુવતીઓના અંગત ફોટો અને વીડિયો મેળવી બ્લેકમેલિંગ કરવાના આક્ષેપો બાદ પોલીસે મુખ્ય જીમ સંચાલક સહિતના લોકો સામે કાર્યવાહી કરી છે.
Published : October 4, 2026 at 11:23 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: શહેરના શિવાલિકા કોમ્પલેક્સમાં આવેલા ક્લબ 71 જીમના સંચાલક સામે ગેરકાયદે પ્રવૃતિઓ બદલ પોલીસે કડક કાર્યવાહી કરી છે. શનિવારે ક્લબ 71 જીમ ઉપર દરોડા પાડવામાં આવ્યા બાદ જીમ ગેરકાયદજે ગણાતા બે જીમ સીલ કરવામાં આવ્યા અને તેના સંચાલક અમીન મુલતાનીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અમીનની પુછપરછ કરવામાં આવતા અનેક મોટા ખુલાસાઓ થવા પામ્યા છે.
સુરેન્દ્રનગર શહેરમાંથી સામે આ આવેલી ઘટનાએ સમગ્ર પંથક સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં ભારે ચકચાર જગાવી છે. સારા સ્વાસ્થ્ય અને ફિટનેસ માટે જીમમાં આવતી મહિલાઓ અને યુવતીઓની સુરક્ષા સામે ગંભીર જોખમ ઊભું થયું હોય તેવી ઘટના સામે આવતાં સ્થાનિક નાગરિકો, મહિલાઓ અને વિવિધ સંગઠનોમાં ભારે રોષ ભભૂકી ઊઠ્યો છે. ‘ક્લબ 71’ નામના જીમની આડમાં યુવતીઓના અંગત ફોટો અને વીડિયો મેળવી બ્લેકમેલિંગ કરવાના ગંભીર આક્ષેપો બાદ પોલીસ હરકતમાં આવી છે અને મુખ્ય સંચાલક સહિતના લોકો સામે સપાટો બોલાવ્યો છે.
જીમના બિલ્ડિંગમાં ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવતા બિલ્ડીંગ માંથી અલગ અલગ પ્રકારના સત્તર જેટલા ચેક મળી આવ્યા હતાં, અને 05 જેટલા મોબાઈલ ફોન પણ મળી આવ્યા, તેમજ અલગ-અલગ પ્રકારના બે સીમકાર્ડ પણ મળી આવ્યા હતાં. આ ઉપરાંત 9 જેટલી યુવતીઓના આધાર કાર્ડ અને 06 જેટલી પેન ડ્રાઈવ મળી આવી છે. આ અંગે સીટી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
આ જીમમાં કામ કરતી 24 વર્ષની યુવતીની વારંવાર છેડતી કરી અને બીભત્સ માંગણી કરવામાં આવતી હોવાનું સામે આવ્યું છે. યુવતીને બદનામ કરવાની ધમકી આપી તેની પાસેથી 38,000 રૂપિયા પડાવી લેવામાં આવ્યા હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે, અને અન્ય યુવતીઓના ફોટા અને વિડિયો અમીન મુલતાની નામના યુવક દ્વારા પોતાની પાસે હોવાનું જણાવી અને રૂપિયા પડાવવામાં આવતા હોવાનું પણ ખુલ્યું છે.
આ અંગે કોઈપણ વ્યક્તિ ભોગ બન્યું હોય તો તાત્કાલિક ધોરણે જિલ્લા પોલીસનો સંપર્ક કરે તે પ્રકારની જિલ્લા પોલીસે પણ અપીલ કરી છે, ત્યારે હાલ જીમ સંચાલક અમીન મુલતાનીની ધરપકડ કરી અને તેની વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. જે પેન ડ્રાઇવ મળી આવી છે તેના ડેટા ચેક કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાં પણ અલગ-અલગ મહિલાઓ અને યુવતીઓ સાથે તેના ફોટોગ્રાફ્સ હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ફોટોગ્રાફમાં દેખાતી યુવતીઓ સાથે અમીનને શુ સંબંધ હતો તે દિશામાં પણ પોલીસ વિભાગે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, જીમમાં FSLની ટીમ દ્વારા જીમની અંદરના ભાગે ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેમાં ચેન્જિંગ રૂમની અંદર કોઈપણ પ્રકારના ગુપ્ત કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે કે નહીં તેની ખાસ તપાસ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તપાસના અંતે જીમની અંદર ચેન્જિંગ રૂમ અથવા તો કોઈ ગુપ્ત સ્થળો ઉપર કોઈપણ પ્રકારના કેમેરાઓ લગાવવામાં આવ્યા નથી, એટલે કોઈ વીડિયોગ્રાફી કે ફોટોગ્રાફીની અંગત બાબતો કેમેરામાં કેદ થઈ શકી નથી, એટલે આ જીમમાં જતી કોઈપણ યુવતીઓને ડરવાની જરૂર નથી, અને જેટલો પણ અંગત ડેટા મળ્યો છે તે પોલીસ વિભાગે કબજે લઈ લીધો છે, એટલે અગામી દિવસોમાં તે દિશામાં પણ હાલ તપાસ ચાલી રહી છે, એટલે ડરવાની કોઈ જરૂર નથી અને જે કોઈ ભોગ બન્યું હોય તો જિલ્લા પોલીસનો સંપર્ક કરે એ પ્રકારની અપીલ પણ કરાઈ છે.
જ્યાં જીમ આવેલું છે, બાજુમાં પોતાની પર્સનલ ઓફિસ અમીન મુલતાની ધરાવતો હતો અને તાજેતરમાં તે એડવોકેટનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરી અને વકીલ બન્યો હતો, ત્યારે તેના પર્સનલ વ્યવહાર આ ઓફિસમાં થતા હતા અને ત્યાં વ્યાજ વટાવનું કામ પણ કરવામાં આવતું હોવાનું સામે આવ્યું છે. આમ તમામ પ્રકારના પુરાવાઓ એકત્રિત કરી પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે અને હાલના તબક્કામાં પૂછપરછ ચાલી રહી છે.
આગામી સમયમાં મહાનગરપાલિકા અને વહીવટી તંત્ર જેમની ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરાશે અને પરવાનગી વગર ચાલતા જીમ ઉપર દરોડા પાડવામાં આવશે.-કમિશનર જે.કે જાદવ
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના કમિશનર જે.કે.જાદવે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, જિલ્લામાં પરવાનગી વગર પણ અનેક જીમ ચાલી રહ્યા છે. હવે આ તમામ જીમમાં ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે અને જો તેમનું રજીસ્ટ્રેશન થયેલું નહીં હોય તો તેના ઉપર જીમને સીલ કરવા સહિતની કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
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