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સુરેન્દ્રનગરમાં પોલો એપથી હનીટ્રેપમાં ફસવતી ટોળકી ઝડપાઈ, યુવકને લલચાવી અશ્લીલ વીડિયો બનાવી પડાવતા હતા પૈસા

ધણાદ ગામનો યુવક પોલો એપ મારફતે સંપર્કમાં આવી ટીબી હોસ્પિટલ નજીક ગયો, ત્યાં અશ્લીલ કૃત્ય કરી વીડિયો ઉતારી વાયરલ કરવાની ધમકી આપી 31,000 રૂપિયા પડાવાયા.

યુવકને લલચાવી અશ્લીલ વીડિયો બનાવી પડાવતા હતા પૈસા
યુવકને લલચાવી અશ્લીલ વીડિયો બનાવી પડાવતા હતા પૈસા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 7:24 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લામાં હનીટ્રેપની ઘટનાઓમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. ખાસ કરીને વીડિયો બનાવી અને રૂપિયા પડાવવાના બનાવો વધ્યા છે. તાજેતરમાં લખતર તાલુકાના ધણાદ ગામના એક યુવક સાથે પણ આવી જ ઘટના બની. પોલો એપ્લિકેશન મારફતે સુરેન્દ્રનગરની એક ટોળકીએ યુવકનો સંપર્ક કર્યો અને તેને ટીબી હોસ્પિટલ નજીક આવેલા એક રૂમમાં બોલાવ્યો. ત્યાં સાત જેટલા ઈસમોએ તેની સાથે અશ્લીલ કૃત્ય કરી તેનો વીડિયો ઉતારી લીધો. વીડિયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપી તેની પાસેથી 31 હજાર રૂપિયા પડાવી લેવામાં આવ્યા. સતત માનસિક ત્રાસ અને બ્લેકમેલિંગથી પીડિત યુવકે સુરેન્દ્રનગર સીટી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી.

પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરતાં પ્રથમ તબક્કામાં સાહિલ દિલાવરભાઈ ચૌહાણ નામના શખ્સની અટકાયત કરી. તેની પૂછપરછ દરમિયાન શક્તિ મનોજભાઈ બાજીપુરા, ભાર્ગવ પરેશભાઈ પરમાર, શેખ, સમીર દીવાન અને અંકિત ભરતભાઈ ત્યાગી સહિત કુલ સાત આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા. તમામ આરોપીઓએ પોલો એપ મારફતે યુવકનો સંપર્ક કરી ટીબી હોસ્પિટલ પાછળના રૂમમાં લઈ જઈ અશ્લીલ કૃત્ય કરી વીડિયો બનાવી રૂપિયા પડાવ્યા હોવાની કબૂલાત કરી છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં પોલો એપથી હનીટ્રેપમાં ફસવતી ટોળકી ઝડપાઈ (Etv Bharat Gujarat)

પૂછપરછમાં એ પણ ખુલાસો થયો કે આ ટોળકી અગાઉ પણ અન્ય બે સ્થળોએ હનીટ્રેપની ઘટનાઓને અંજામ આપી ચૂકી છે. શક્તિ બાજીપુરા સામે અલગ અલગ સાત ગુના દાખલ છે, ભાર્ગવ પરમાર સામે પાંચ અને સમીર દીવાન સામે ત્રણ ગુના દાખલ થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. તમામ આરોપીઓને કોર્ટમાં હાજર કરી ચાર દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરાવવામાં આવ્યા છે અને પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

યુવકને લલચાવી અશ્લીલ વીડિયો બનાવી પડાવતા હતા પૈસા (Etv Bharat Gujarat)

આ અંગે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ASP વૈદિકા બિહાનીએ શહેરીજનોને અપીલ કરી છે કે પોલો સહિતની એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરતી વખતે ખૂબ સાવચેત રહેવું, કોઈની સાથે ચેટિંગ કરતા સમયે ધ્યાન રાખવું અને કોઈ અજાણ્યા બોલાવે તો સીધા ન જવું. તેમણે કહ્યું કે આ ઝડપાયેલી ટોળકી વિરુદ્ધ અગાઉ પણ હનીટ્રેપની ફરિયાદો છે. જો કોઈ અન્ય વ્યક્તિ આ ટોળકીનો ભોગ બની હોય તો તાત્કાલિક સુરેન્દ્રનગર ASP અથવા સીટી પોલીસનો સંપર્ક કરે. ફરિયાદ કરનારની ઓળખ ગુપ્ત રાખવામાં આવશે.

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TAGGED:

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ASP VAIDIKA BIHANI
HONEY TRAP IN SURENDRANAGAR

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