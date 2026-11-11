સુરેન્દ્રનગરના કોઠારીયા નજીક પિકઅપ પલ્ટી: એક જ પરિવારના 27 લોકોને ઈજા, 5 ગંભીરને અમદાવાદ રિફર કરાયા
વગડીયા ગામનો પરિવાર પનાર માતાજીના દર્શન માટે જઈ રહ્યો હતો, પિકઅપ વાહનમાં ક્ષમતા કરતા વધુ લોકો બેસાડવામાં આવ્યા હોવાનું પોલીસ તપાસમાં જણાયું હતું.
Published : November 11, 2026 at 1:32 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાંથી એક અત્યંત દુઃખદ અને ચિંતાજનક માર્ગ અકસ્માતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. સુરેન્દ્રનગરના કોઠારીયા નજીક પિકઅપ વાહન પલ્ટી ખાઈ જતા એક જ પરિવારના 27 લોકોને ઈજા પહોંચી છે. આ ઘટનામાં 5 ઈજાગ્રસ્તોની હાલત અત્યંત ગંભીર હોવાથી તેમને વધુ સારવાર માટે અમદાવાદ ખાતે રિફર કરવામાં આવ્યા છે. આ ઘટનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.
મળતી વિગતો મુજબ વગડીયા ગામથી એક જ પરિવારના લોકો પનાર માતાજીના દર્શન માટે જઈ રહ્યા હતા. તહેવારના સમયમાં પરિવારના તમામ સભ્યોએ સાથે મળીને દર્શન કરવાનો કાર્યક્રમ બનાવ્યો હતો. બાળકોથી લઈને વૃદ્ધો સુધી સૌ કોઈ આનંદ અને ભક્તિભાવ સાથે યાત્રા માટે નીકળ્યા હતા. પરંતુ કોઠારીયા નજીક પહોંચતા જ અચાનક પિકઅપ વાહનના ચાલકે વાહન પરનો કાબુ ગુમાવ્યો હતો અને વાહન રોડ પર પલ્ટી ખાઈ ગયું હતું.
અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે વાહનમાં સવાર તમામ લોકો રોડ પર ફંગોળાઈ ગયા હતા. આજુબાજુમાંથી પસાર થતા લોકોએ તાત્કાલિક દોડી આવીને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી અને 108 એમ્બ્યુલન્સને જાણ કરી હતી. થોડી જ વારમાં 108ની ટીમ અને પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. તમામ ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સુરેન્દ્રનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
સિવિલ હોસ્પિટલમાં એક સાથે 27 ઈજાગ્રસ્તો આવતા હોસ્પિટલ તંત્રમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. રજા પર ગયેલા સ્ટાફને પણ તાત્કાલિક હાજર કરવામાં આવ્યો હતો. ડોક્ટરોની ટીમ દ્વારા તમામ ઈજાગ્રસ્તોની તાત્કાલિક સારવાર શરૂ કરવામાં આવી હતી. 5 લોકોને માથાના ભાગે અને શરીરના અન્ય ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હોવાથી તેમને અમદાવાદની હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવ્યા હતા. અન્ય ઈજાગ્રસ્તોની હાલત સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
આ ઘટનાની જાણ થતા જ ઈજાગ્રસ્તોના પરિવારજનો અને સગા-સંબંધીઓ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે દોડી આવ્યા હતા. હોસ્પિટલ બહાર લોકોની ભીડ જામી હતી. પરિવારજનોના આક્રંદથી વાતાવરણ ગમગીન બની ગયું હતું. માતાજીના દર્શન માટે આનંદથી નીકળેલા પરિવાર સાથે આવી ઘટના બનતા સૌ કોઈ દુઃખી થઈ ગયા હતા.
પોલીસ દ્વારા પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે પિકઅપ વાહનમાં ક્ષમતા કરતા વધુ લોકો બેસાડવામાં આવ્યા હતા. તેમજ વાહનની ઝડપ પણ વધુ હોવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. રોડ પર અચાનક આવેલા ખાડા કે અન્ય વાહનને બચાવવા જતા આ અકસ્માત સર્જાયો હોવાનું પણ અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. હાલ પોલીસે આ અંગે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
આ ઘટનાએ ફરી એકવાર પિકઅપ જેવા માલવાહક વાહનોમાં મુસાફરોને બેસાડવાની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ સામે સવાલો ઉભા કર્યા છે. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ઘણીવાર લોકો પૈસા બચાવવા માટે કે અન્ય કોઈ વાહન ન મળવાના કારણે પિકઅપમાં મુસાફરી કરતા હોય છે. પરંતુ આવી મુસાફરી કેટલી જોખમી છે તે આ ઘટનાથી ફરી સાબિત થયું છે. તંત્ર દ્વારા આવા વાહનોમાં મુસાફરી કરતા લોકો સામે કાર્યવાહી કરવાની જરૂર છે. હાલ તમામ ઈજાગ્રસ્તો સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે અને ડોક્ટરો દ્વારા તેમની સતત દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે. પરિવારજનો પણ તેમના સ્વજનો ઝડપથી સાજા થઈ જાય તે માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે.
રજા ઉપર ગયેલા સ્ટાફને પરત બોલાવી અને તમામ લોકોને સારવાર આપવામાં આવી - ડો. આશિત કુમાર, RMO
એક સાથે 27 લોકોને ઈજા થયા બાદ સિવિલ હોસ્પિટલના આરએમઓ ડો. આશિત સહિતનો સ્ટાફ દોડી આવ્યો હતો અને તાત્કાલિક ધોરણે તમામને સારવાર આપવામાં આવી હતી. રજા પર ગયેલો નર્સિંગ સ્ટાફ, સ્પેશિયલ ડોક્ટરોનો સ્ટાફ, જેમાં ઓર્થોપેડિક ડોક્ટર, સિવિલ સર્જન તેમજ અલગ-અલગ વિભાગોમાં ફરજ બજાવતા નર્સિંગ સ્ટાફને તાત્કાલિક ઇમરજન્સી વિભાગમાં બોલાવવામાં આવ્યો હતો અને તમામને યોગ્ય સારવાર મળી રહે તે પ્રકારના પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા. યોગ્ય સારવાર મળી હોવાના કારણે કોઈપણ ઇજાગ્રસ્તનો જીવ નથી ગયો, તેવું ડો. આશિતકુમાર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.
ઇમરજન્સી વિભાગમાં માત્ર ચાર બેડ - ઇજાગ્રસ્ત દર્દીઓની કમ્પાઉન્ડમાં સારવાર શરૂ કરવામાં આવી, બેડ વધારવા કરવામાં આવી માંગ - જીજ્ઞેશ મેમકીયા, દર્દીના સગા
દર્દીના સગા જીજ્ઞેશ મેમકીયા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે ઈમરજન્સી ડિપાર્ટમેન્ટમાં માત્ર ચાર બેડની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. ત્યારે ઇજાગ્રસ્ત દર્દીઓની સારવાર ખુલ્લા ગ્રાઉન્ડમાં કરવા માટે મજબૂર બનવું પડ્યું છે. સિવિલ હોસ્પિટલ જિલ્લાની મુખ્ય હોસ્પિટલ ગણવામાં આવે છે. ત્યારે આ હોસ્પિટલમાં બેડની સંખ્યામાં વધારો કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.
કલાકો સુધી બેસી રહ્યા, ત્યારબાદ સારવાર મળી - હરપાલ, ઇજાગ્રસ્ત
અકસ્માતમાં ઇજા પામેલા હરપાલ નામના દર્દી સાથે વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે કલાક સુધી સિવિલ હોસ્પિટલમાં બેસી રહેવું પડ્યું. કેસ કઢાવો અને ત્યારબાદ લાઈનોમાં ઊભા રહો, તેવું જણાવીને સારવાર કરવામાં આવી ન હતી. હાથના, પગના અને અન્ય શરીરના ભાગોમાં ઇજાઓ પહોંચી છે. ત્યારે વગડીયાથી એક જ પરિવાર પનાર જતો હતો. તે દરમિયાન કોઠારીયા નજીક આ પ્રકારની ઘટના સર્જાઈ છે. સિવિલ હોસ્પિટલના સ્ટાફની વર્તણૂક પણ ખરાબ હોવાનું દર્દી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.
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