સુરેન્દ્રનગરમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ માટે પેટ્રોલપંપની બહાર 5 કિમી લાંબી લાઈનો લાગી, ઘણા પંપો પર ફ્યૂલનો જથ્થો ખૂટ્યો
મિડલ ઇસ્ટના યુદ્ધની અસર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વર્તાઈ, પેટ્રોલ-ડીઝલની ભારે અછત, 70% પંપ બંધ, વઢવાણ GIDCમાં ભઠ્ઠીઓ બંધ, ખેતી અને પરિવહન પર ગંભીર અસર.
Published : May 17, 2026 at 1:30 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: મિડલ ઇસ્ટના દેશો વચ્ચે યુદ્ધની પરિસ્થિતિ ચાલી રહી છે, ત્યારે પેટ્રોલ અને ડીઝલની સૌથી મોટી અછત સર્જાઈ રહી છે. ખાસ કરીને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પેટ્રોલ અને ડીઝલનો પૂરતો જથ્થો ન મળતા હોવાનો ઘાટ સર્જાયો છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પેટ્રોલ પંપ ઉપર તંત્ર અને સરકાર દ્વારા પૂરતા પેટ્રોલ અને ડીઝલના સ્ટોકની ફાળવણી ન કરવામાં આવતા, હાલના તબક્કામાં પેટ્રોલ અને ડીઝલનો પુરવઠો પેટ્રોલ પંપ ઉપરથી પણ ખૂટી ગયો છે. 70% જેટલા પેટ્રોલ પંપ ઉપર પેટ્રોલ અને ડીઝલનો પુરવઠો જ નથી.
સૌથી મોટી અછત ડીઝલની સર્જાઈ છે. ટ્રાન્સપોર્ટના વાહનો, ખેતીમાં ચાલતા વાહનો અને ઔદ્યોગિક કે જે ડીઝલ આધારિત ચાલી રહી છે, તેને ભારે નુકસાન પહોંચી રહ્યું છે. ડીઝલ ન મળવાના કારણે ધંધા, રોજગાર અને ઔદ્યોગિક એકમો બંધ રહે તે પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે.
"શહેરમાં ચારથી વધુ પેટ્રોલ પંપ ઉપર પોતાનું એક્ટીવા લઈને પેટ્રોલ ભરાવા ગયો પરંતુ શહેરી વિસ્તારોમાં આવેલા પેટ્રોલ પંપ ઉપર પેટ્રોલ અને ડીઝલનો જથ્થો ઉપલબ્ધ નથી. જ્યાં જથ્થો છે, ત્યાં લાંબી લાઇનો લાગી છે અને બે કલાકે જ્યારે વારો આવે ત્યારે ત્યાં પણ પેટ્રોલ-ડીઝલ ખૂટી રહે છે. તેથી હવે ઘરમાં જ વાહન ઢાંકીને મૂકી દેવા છે." - ભાનુભાઈ ચૌહાણ, વાહનચાલક
સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારોમાં આવેલા પેટ્રોલ પંપ ઉપર પેટ્રોલ અને ડીઝલનો જથ્થો પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ નથી. પેટ્રોલ પુરાવા માટે બે કલાક સુધી વેઇટિંગમાં વાહનચાલકોને ઊભા રહેવું પડી રહ્યું છે. બીજી તરફ, ડીઝલ પુરાવા માટે મોટા વાહનોની પાંચ કિલોમીટરની લાઇનો પેટ્રોલ પંપો બહાર રોડ ઉપર લાગી છે. ગંભીર પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે, ત્યારે તંત્ર અને ખાસ કરીને સરકાર દ્વારા પૂરતા પ્રમાણમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલનો જથ્થો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠવા પામી છે.
પેટ્રોલ અને ડીઝલ ન મળતા હોવાના કારણે સુરેન્દ્રનગરના ઔદ્યોગિક એકમો બંધ થઈ ગયા છે. ખાસ કરીને વઢવાણ GIDC વિસ્તારમાં ડીઝલ આધારિત ભઠ્ઠીઓ કારખાનાઓમાં ચલાવવામાં આવતી હોય છે, પરંતુ ડીઝલ જ નથી મળી રહ્યું. પેટ્રોલ પંપ ધારકોને રોજનું 22,000 લીટર ડીઝલની ફાળવણી કરવામાં આવી રહી છે અને તેની સામે જરૂરિયાત સૌથી વધુ હોય ત્યારે કોને ડીઝલ આપવું અને કોને ન આપવું, તે મુદ્દે પણ પેટ્રોલ પંપ ધારકોને વાહનચાલકો સાથે ઘર્ષણ થતા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
