સુરેન્દ્રનગર: ધારાસભ્યના પુત્રએ યુવકને માર માર્યા અંગેની ફરિયાદ ન લેતા લોકોમાં રોષ
આ ઘટનાને આજે 23 દિવસ વીતી ગયા હોવા છતાં હજુ સુધી પોલીસ દ્વારા ફરિયાદ નોંધાઈ નથી.
Published : November 25, 2025 at 4:58 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પાટડી તાલુકામાં ધારાસભ્યના પુત્ર અને તેમની ટોળકીએ એક યુવક સાથે મારામારી કરી હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ સામે આવ્યો છે. ભોગ બનનાર યુવક રાજરત્ન નાગવંશી પર થયેલ હુમલાનો વિડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. રાજરત્ને પાટડી પોલીસ મથકે ધારાસભ્ય પી.કે. પરમાર, તેમના પુત્ર અને માણસો વિરુદ્ધ અરજી કરી હતી પરંતુ આ ઘટનાને આજે 23 દિવસ વીતી ગયા હોવા છતાં હજુ સુધી પોલીસ દ્વારા ફરિયાદ નોંધાઈ નથી.
આ મામલાની શરૂઆત ત્યારે થઈ હોવાનું જણાવાય છે, જ્યારે તાજેતરમાં કેબિનેટ મંત્રી તરીકે પ્રદ્યુમન વાંજાના સમાવેશ બાદ પાટડીના ધારાસભ્ય પીકે પરમારનો ફોટો બાબાસાહેબ આંબેડકરનાં ચિત્ર નીચે મુકાયો હતો. યુવક રાજરત્ને સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો મુકીને સવાલ ઉઠાવ્યો હતો કે બાબાસાહેબ આંબેડકર કરતાં મોટું પોતાનું નામ કેમ મુકાવ્યું? આ અંગે તેણે ધારાસભ્યને અનેક વખત ફોન પણ કર્યા હોવાની ચર્ચા છે, તેમજ આ સંબંધિત એક ઓડિયો ક્લિપ પણ વાયરલ થઈ હતી.
આ મામલો ઉગ્ર બન્યો અને ધારાસભ્યના પુત્ર તથા તેમના સાગરીતોએ રાજરત્ન નાગવંશીનું અપહરણ કરીને તેને માર માર્યો હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. આ અંગેની અરજી પાટડી પોલીસે લીધી હોવા છતાં 23 દિવસ થઈ ગયા છે, છતાં FIR દાખલ ન થતાં ભોગ બનનાર અને સમાજના આગેવાનો આજે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડા કચેરીએ ઉગ્ર રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા હતા.
તેમની માંગ છે કે તાત્કાલિક રીતે ધારાસભ્ય, તેમના પુત્ર અને ટોળકી વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવે. જો યોગ્ય કાર્યવાહી નહીં થાય તો તેઓ ગાંધીનગર સુધી પદયાત્રા કરવા મજબૂર બનશે તેવી ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો: