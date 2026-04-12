ભાજપનું શક્તિ પ્રદર્શન: સુરેન્દ્રનગર-ઓલપાડ-વલસાડમાં ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યા, જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો
Published : April 12, 2026 at 11:38 AM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી જાહેર થયા બાદ રાજકીય પક્ષના ઉમેદવારોએ પોતાના ફોર્મ ભર્યા હતા. સુરેન્દ્રનગર-સુરતમાં ઓલપાડ અને વલસાડમાં ભાજપના ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભરવાની સાથે શક્તિ પ્રદર્શન કર્યું હતું.
ઓલપાડમાં ભાજપનું શક્તિ પ્રદર્શન
સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ ખાતે રાજકીય માહોલ ગરમાયો હતો. ઓલપાડ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય અને પૂર્વ મંત્રી મુકેશ પટેલની આગેવાનીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારોએ વિશાળ રેલી યોજી મામલતદાર કચેરી ખાતે ઉમેદવારી પત્રો રજૂ કર્યા હતા. ઢોલ-નગારા અને ડી.જે.ના તાલે નીકળેલી આ રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં ભાજપના કાર્યકરો અને સમર્થકો ઉમટી પડ્યા હતા.
રેલી બાદ ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં છેવાડાના માનવી સુધી વિકાસ પહોંચ્યો છે. ઓલપાડ તાલુકામાં રોડ-રસ્તા, ગટર, પાણી અને સિંચાઈ જેવા પાયાના કામોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. તેમણે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીનો આ વિકાસ કાર્યોમાં મળેલા સહયોગ બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.
ચૂંટણીના માહોલ વચ્ચે મુકેશ પટેલે કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી (આપ) પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "ઓલપાડ તાલુકો વર્ષોથી કોંગ્રેસ મુક્ત રહ્યો છે અને આ ચૂંટણીમાં પણ જનતા વિરોધ પક્ષોને જાકારો આપશે. કોંગ્રેસ અને આપ ગઠબંધન કરીને ભલે ઉમેદવારો ઉભા રાખે, પરંતુ જનતાને ભાજપના વિકાસ પર પૂરો ભરોસો છે."
સુરેન્દ્રનગરમાં ઉત્સાહભેર ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ
સુરેન્દ્રનગરમાં ભાજપ-કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારોએ ઉત્સાહભેર ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી છે. સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી લડવા માટે 200થી વધુ ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભર્યા છે. 182 તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી લડવા માટે પણ 700થી વધુ ફોર્મ બરાયા છે. 32 જિલ્લા પંચાયતની બેઠક માટે 90થી વધુ ઉમેદવારોએ દાવેદારી નોંધાવી છે.
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાની પ્રથમ વખત ચૂંટણી યોજાવવા જઈ રહી છે ત્યારે ફોર્મ ભરવાના છેલ્લા દિવસે ઉમેદવારોની પડા પડી કરી હતી. સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકામાં 13 વોર્ડની 52 બેઠક માટે ચૂંટણી યોજાશે ત્યારે 180થી વધુ ઉમેદવારોએ દાવેદારી નોંધાવી છે. સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકામાં 6થી 9 વોર્ડમાં સૌથી વધુ 69 જેટલા ફોર્મ ભરાયા છે.
વોર્ડ નંબર-8માં સાસુ-વહુએ સામ સામે ફોર્મ ભર્યા
વોર્ડ નંબર 8માં રાજકીય ડ્રામા સર્જાયો છે, જેમાં સાસુ અને વહુએ સામ સામે ફોર્મ ભર્યા છે. આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા સાસુ રેખાબેન થરેશાને ટિકિટ આપવામાં આવી છે ત્યારે બીજી તરફ ભાજપ દ્વારા તેમના વહુ હીનાબેન થરેશાને ટિકિટ આપવામાં આવી છે એટલે બંને સાસુ વહુ સામ સામે ચૂંટણી વોર્ડ નંબર 8માં લડવાના છે.
કોંગ્રેસ પક્ષના મેન્ડેટ મોડા રજૂ કરવામાં આવતા પાંચથી વધુ ઉમેદવારોના મેન્ડેટ સ્વીકારવામાં આવ્યા નથી.
વઢવાણ ધારાસભ્ય જગદીશભાઈ મકવાણા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, પ્રથમ વખત મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ છે ત્યારે 52 જેટલા જે જાહેર કરવામાં આવેલા ઉમેદવારો છે તે સંપૂર્ણપણે ફોર્મ ચકાસણી કરી અને ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી છે. અગામી દિવસોમાં સારું પ્રદર્શન કરી અને પરિણામ પણ લાવવામાં આવશે. મહાનગરપાલિકાની પ્રથમ ચૂંટણીમાં ભાજપ સારો દેખાવ કરે તે પ્રકારના પ્રયત્ન કરવામાં આવશે.
વલસાડમાં જીલ્લા પંચાયતની 36 બેઠક માટે 125 ફોર્મ ભરાયા
વલસાડમાં જીલ્લા પંચાયતની 36 બેઠક માટે 125 ઉમેદવારી ફોર્મ ભરાયા છે. વલસાડમાં ભાજપ-કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી મેદાનમાં હોવાથી ત્રિકોણીય જંગ જોવા મળી શકે છે.
વલસાડ જિલ્લા પંચાયતની કુલ ૩૬ બેઠકો પૈકી કુલ 125 જેટલા ઉમેદવારી ફોર્મ ભરાયા છે જેમાં ત્રણ બેઠકો એવી છે જેમાં સામે પક્ષે કોઈ પણ ફોર્મ ભરાયો નથી. માત્ર ભાજપના જ ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી કરી છે જેમાં ઉમરગામના સોળસુંબા, વલસાડના પારડી સાંઢપુર, પારનેરા, જેવી બેઠકો પર હજુ સુધીમાં એકમાત્ર ઉમેદવારે ફોર્મ ભર્યું છે.
જિલ્લા પંચાયતમાં કુલ 8,99,143 મતદારો
વલસાડ જિલ્લા પંચાયત બેઠક ઉપર કુલ 8,99,143 મતદારો નોંધાયેલા છે જેમાં 454 345 પુરુષ જ્યારે 4,44,798 સ્ત્રી મતદારો નોંધાયેલા છે જેઓ પોતાના મત અધિકારનો ઉપયોગ કરશે.
વલસાડ તાલુકા પંચાયતમાં કઇ બેઠક પર કેટલા ફોર્મ ભરાયા
- ધરમપુર તાલુકા પંચાયત: 24 બેઠક માટે 108 ઉમેદવારી ફોર્મ ભરાયા.
- કપરાડા તાલુકા પંચાયત: 22 બેઠક માટે 85 ઉમેદવારી ફોર્મ ભરાયા.
- નાનાપોઢા તાલુકા પંચાયત: 20 બેઠક માટે 86 ઉમેદવારી ફોર્મ ભરાયા.
- પારડી તાલુકા પંચાયત: 22 બેઠક માટે 84 ઉમેદવારી ફોર્મ ભરાયા.
- ઉમરગામ તાલુકા પંચાયત: 30 બેઠક માટે 94 ઉમેદવારી ફોર્મ ભરાયા.
- વલસાડ તાલુકા પંચાયત: 32 બેઠક માટે 48 ઉમેદવારી ફોર્મ ભરાયા.
વલસાડ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ હેમંત કંસારાએ જણાવ્યું કે, જે રીતે સરકાર છેવાડાના માનવી સુધી વિકાસની ગતિને પહોંચાડી રહી છે તે જોતા લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીને જ પોતાનો બહુમત આપશે અને અમને આશા છે કે તમામ જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયત તેમજ નવી બનેલી મહાનગરપાલિકા પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું કમળ ખીલશે.
