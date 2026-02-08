પટેલ સમાજના દીકરાને અન્ય સમાજની દીકરીને પરણવાની છૂટ, સુરેન્દ્રનગરમાં લેઉવા પટેલ સમાજનો નિર્ણય
ગોપાલ ઇટાલીયા, જીતુ વાઘાણી, પ્રશાંત કોરાટ સહિતના રાજકીય નેતાઓએ પણ હાજરી આપી હતી. 43 જેટલા યુગલો લગ્નના તાંતણે જોડાયા.
સુરેન્દ્રનગર : સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણ નજીક આવેલ લેઉવા પાટીદાર સમાજના બોર્ડિંગ ખાતે 37માં સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. સમગ્ર રાજ્યમાંથી પાટીદાર સમાજના આગેવાનો, નેતાઓ અને રાજકીય પાર્ટીઓ સાથે જોડાયેલા કાર્યકર્તાઓ એક મંચ ઉપર નજરે પડ્યા હતા. જેમાં ગોપાલ ઇટાલીયા, જીતુ વાઘાણી, પ્રશાંત કોરાટ સહિતના રાજકીય નેતાઓએ પણ હાજરી આપી હતી. 43 જેટલા યુગલો લગ્નના તાંતણે જોડાયા.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ઉપરાંત સમગ્ર ગુજરાતના પટેલ સમાજમાં દીકરીઓની અછત હોવાનું પટેલ સમાજના આગેવાનો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે, ત્યારે પટેલ સમાજમાં દીકરીઓની અછત હોવા મુદ્દે નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. આંતરજ્ઞાતીય લગ્ન અંગેનો મહત્વનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે, તેમાં અન્ય સમાજની યુવતીઓ પટેલ સમાજના યુવક સાથે લગ્ન કરી શકશે અને પટેલ સમાજ તેને અપનાવી પણ લેશે તે અંગેનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.
"આજરોજ ઝાલાવાડ લેઉઆ પટેલ કેળવણી મંડળ સંચાલિત 37માં સમુહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં 43 નવયુગલો આ સમુહ લગ્નમાં જોડાયા છે. સૌ દાતાઓના સહયોગથી આજે ઝાલાવાડના આંગણે ખુશીનો માહોલ છે. બધી જ બહેનો માટે અમે સિલાઈના મશીનો આપવામાં આવ્યા છે, જેથી બહેનો ઘરે બેઠા પણ રોજગારી મેળવી શકે" -હિતેન્દ્ર પટેલ, સમાજ આગેવાન
ઝાલાવાડ લેઉવા પાટીદાર કેળવણી મંડળના ચેરમેન મોહન પટેલે જણાવ્યું કે, "પટેલ સમાજમાં અન્ય સમાજની દીકરીની અછત હોવાથી અન્ય સમાજના લોકો સહમતિથી જોડાતા હોય તો અમે ઠરાવ કરીને અમે આવકારીએ છીએ. "
આગામી દિવસોમાં પટેલ સમાજમાં દીકરીઓની અછત ન સર્જાય અને શિક્ષણનું પ્રમાણ વધે અને ખાસ કરીને જે કેળવણી મંડળ સંચાલિત સંસ્થાઓ પણ સારી રીતે ચલાવી શકાય, તે પ્રકારના નીતિ નિયમો પણ ભણવામાં આવ્યા છે.
