સંત કબીરના પરચાથી પ્રસિદ્ધ બન્યું સુરેન્દ્રનગરનું આ ગામ, આજે પણ જીવંત છે આસ્થા

કબીર સંપ્રદાયને માનનારા લોકો વસવાટ કરે છે અને કબીર સાહેબના ઉપદેશોનું પાલન કરે છે.

Published : May 11, 2026 at 7:31 PM IST

સુરેન્દ્રનગર : 15મી સદીમાં એક એવા મહાન ભારતીય સંત, કવિ અને સમાજ સુધારક થઈ ગયા, જેમણે પોતાના ભજનો અને દુહાઓ દ્વારા સમગ્ર સમાજને માનવતા, એકતા અને સત્યનો સંદેશ આપ્યો. આ મહાન સંત એટલે સંત કબીર સાહેબ. તેમનો જન્મ વારાણસીના કાશી સ્થિત લહર તળાવ પાસે થયો હતો અને નીરુ-નીમાએ તેમનો ઉછેર કર્યો હતો. તેમના ગુરુ સ્વામી રામાનંદ હતા.

સંત કબીર સાહેબે સમાજમાં ફેલાયેલી અંધશ્રદ્ધા, મૂર્તિપૂજા અને ભેદભાવ સામે અવાજ ઉઠાવી 'એક ઈશ્વર'નો સંદેશ સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રસરાવ્યો હતો. આજે પણ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના મુળી, ધાંગધ્રા સહિતના તાલુકાના અનેક ગામોમાં કબીર સંપ્રદાયને માનનારા લોકો વસવાટ કરે છે અને કબીર સાહેબના ઉપદેશોનું પાલન કરે છે.

લોકવાયકા મુજબ, 15મી સદી દરમિયાન સંત કબીર સાહેબ વારાણસીથી ગુજરાત ભ્રમણ માટે નીકળ્યા હતા અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના મુળી તાલુકાના ઉમરડા ગામે પહોંચ્યા હતા. તે સમયે ચોમાસું હોવાથી ગામની નદી બે કાંઠે વહેતી હતી અને ગામમાં પ્રવેશ કરવો મુશ્કેલ હતો. ગ્રામજનોએ તેમને સામે કાંઠે જ રોકાવા વિનંતી કરી હતી. પરંતુ કહેવાય છે કે સંત કબીર સાહેબે પરચો બતાવ્યો અને પાણીના પ્રવાહ ઉપરથી ચાલીને નદી પાર કરી ગામમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. આ દ્રશ્ય જોઈ ગ્રામજનો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા. ત્યારબાદ તેમણે પોતાનો પરિચય સંત કબીર તરીકે આપ્યો હતો.

સંત કબીર સાહેબે રાત્રિ રોકાણ કર્યું
કહેવાય છે કે ત્યાંથી જ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં કબીર પંથનો પાયો નાખવામાં આવ્યો અને લોકો મોટી સંખ્યામાં કબીર સંપ્રદાય સાથે જોડાયા. ત્યારથી આજદિન સુધી ઉમરડા ગામ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં કબીર સાહેબના ઉપદેશોનું પઠન કરવામાં આવે છે. કોયા બાપુની જગ્યામાં, જ્યાં સંત કબીર સાહેબ રોકાયા હતા, આજે પણ વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાય છે અને સાતમ-આઠમનો મેળો પણ ભરાય છે.

કબીર પંથના અનુયાયીઓ આજે પણ સંત કબીરના ઉપદેશોનું ચુસ્ત પાલન કરે છે. તેઓ શાકાહાર અપનાવે છે તેમજ દારૂ, માંસાહાર અને નશીલા પદાર્થોથી સંપૂર્ણપણે દૂર રહે છે. કબીરપંથી લોકો એકબીજાને મળતી વખતે "બંદગી" કહી અભિવાદન કરે છે. ગુરુ દ્વારા આપવામાં આવતી તુલસીની કંઠી અથવા માળા સાદગી અને શ્રદ્ધાનું પ્રતિક માનવામાં આવે છે. ઉમરડા ગામે આવેલા કોયા બાપુની જગ્યામાં આજે પણ કબીર સાહેબની વાણીનું પઠન અને આરતી કરવામાં આવે છે. કબીર પંથના પવિત્ર ગ્રંથોનું વાચન કરી લોકો 15મી સદીના ઉપદેશોને જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયાસ કરે છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં સંત કબીર સાહેબે રાત્રિ રોકાણ કર્યું હોય એવું એકમાત્ર સ્થળ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ઉમરડા ગામને માનવામાં આવે છે. અહીં આવેલો એક વિશેષ લીમડો આજે પણ લોકોમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે. માન્યતા મુજબ, આ લીમડાની એક બાજુના દાતણનો સ્વાદ કડવો હોય છે, જ્યારે બીજી બાજુના દાતણમાં મીઠાશ અનુભવાય છે. લોકો આને સંત કબીર સાહેબનો પરચો માને છે.

સ્થાનિક માન્યતાઓ અનુસાર, ગામમાં માલઢોર બીમાર પડે ત્યારે અહીં સાકર ચઢાવવાની બાધા રાખવામાં આવે છે. ઉપરાંત, સંતાન પ્રાપ્તિ માટે પણ લોકો અહીં માનતા રાખે છે. ગ્રામજનોના જણાવ્યા મુજબ દર વર્ષે અનેક દંપતિઓની માનતા પૂર્ણ થાય છે અને સાતમ-આઠમના પ્રસંગે પ્રસાદ ચઢાવી આ માનતા પૂર્ણ કરવામાં આવે છે.

સ્થાનિક ઇતિહાસના જાણકાર રામકુભાઈ કરપડાના જણાવ્યા અનુસાર, "તરણેતર મેળાની શરૂઆતથી જ કબીરપંથી લોકોનો તેમાં વિશેષ ફાળો રહ્યો છે. મેળા દરમિયાન યાત્રિકો માટે ભોજન, ભજન અને રહેવાની સુવિધાઓ કબીરપંથીઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે. તરણેતર મેળામાં બનતી પ્રથમ રાઉટી સંત કબીર સાહેબના નામે નીકળે છે. અહીં મેળામાં આવતા તમામ લોકોને પ્રેમપૂર્વક ચોખા, ઘીની લાપસી, દાળ-ભાત, ખીચડી અને શાકનો પ્રસાદ અપાય છે. વર્ષો જૂની આ પરંપરા આજે પણ યથાવત છે."

ઉમરડા ગામે કબીરપંથના સંત કોયા બાપુ અંગે પણ અનેક લોકવાયકા પ્રચલિત છે. કહેવાય છે કે તેઓ ઘણીવાર ધ્યાનમાં લીન થઈ જતા હતા. એક વખત તેઓ સતત 15 દિવસ સુધી એક રૂમમાં ધ્યાનસ્થ રહ્યા હતા. પરિવારજનો અને ગ્રામજનોએ તેમને નિર્જીવ માની અંતિમવિધિ માટે સમશાન સુધી લઈ ગયા હતા. પરંતુ, સ્મશાન પહોંચ્યા બાદ અચાનક તેઓ ધ્યાનમાંથી બહાર આવ્યા અને જીવંત થઈ ઊભા રહ્યા. આ ઘટનાથી વ્યથિત થઈ તેમણે ગામને શ્રાપ આપ્યો કે દરેક પરિવારમાં માત્ર એક જ સંતાન થશે. લોકવાયકા મુજબ, લાંબા સમય સુધી ગામમાં આવું જ બનતું રહ્યું. જોકે બાદમાં સંત દ્વારા આ શ્રાપ પાછો ખેંચવામાં આવ્યો હોવાનું કહેવાય છે અને ત્યારથી પરિવારોમાં બે-ત્રણ સંતાનો થવા લાગ્યા.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ઉમરડા ગામ સાથે સંત કબીર સાહેબ અને કબીર પંથની અનેક ઐતિહાસિક અને ધાર્મિક માન્યતાઓ જોડાયેલી છે. આજે પણ મુળી, ધાંગધ્રા, લખતર, વઢવાણ સહિતના વિસ્તારોમાં મોટી સંખ્યામાં કબીરપંથી લોકો વસવાટ કરે છે અને સંત કબીરના ઉપદેશોને જીવનમાં ઉતારી રહ્યા છે.

