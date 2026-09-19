સુરેન્દ્રનગર: આખા જિલ્લાની પોલીસના નાકે દમ લાવી દેનારા 56 ગુનાના કુખ્યાત આરોપી અલી નથુ ડફેરની રેન્જ IGની ટીમો દ્વારા ધરપકડ
નથુ ડફેર સામે પોલીસ પર હુમલા સહિત ચોરી, મારામારી, અપહરણ સહિતના 56 ગુના નોંધાયેલા છે. પોલીસે ઈનામ પણ જાહેર કર્યું હતું
Published : September 19, 2026 at 5:31 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરના ઇંગરોળી નજીકથી 56 ગુનામાં સંડોવણી ધરાવતા કુખ્યાત આરોપી અલી નથુ ડફેરની ધરપકાર કરવામાં આવી છે. અલી નથુ ડફેર ફરાર આરોપી હતો અને તેની શોધખોળ માટે રાજકોટ રેન્જની ટીમને કામે લગાવવામાં આવી હતી. દ્વારકા, જામનગર, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગરની રેન્જ આઇ.જી ની ટીમો દ્વારા સુરેન્દ્રનગરમાં ધામા નાખવામાં આવ્યા હતા અને લખતર પાટડી સહિતના ગામડાઓમાં આ ટીમો દ્વારા સઘનન ચેકિંગ કામગીરી અને પેટ્રોલિંગ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું હતું.
આ ઉપરાંત અમદાવાદ અને વિરમગામની પોલીસની ટીમો પણ આ આરોપીને પકડવા માટે મેદાનમાં ઉતારવામાં આવી હતી. તાજેતરમાં સુરેન્દ્રનગર બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં વેપારી સાથે અપહરણ કરી અને 1.50 લાખથી વધુની લૂંટ કરવામાં આવી છે અને સોનાના ચેનની પણ લૂંટ કરવામાં આવી છે. આ સંદર્ભે બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ થયા બાદ રાજકોટ રેન્જની ટીમ દ્વારા ગમે તે સંજોગે આ આરોપીની ધરપકડ કરવા માટેના આદેશ પોલીસ અધિકારીઓ અને ટીમોને આપવામાં આવ્યા હતા.
સુરેન્દ્રનગર પોલીસની જાણ બહાર રાજકોટ રેન્જ આઈ જી દ્વારા સુરેન્દ્રનગરમાં અલગ અલગ ટીમો કામે લગાવવામાં આવી હતી. લખતર તાલુકાના દેવળીયા તલસાણા ભાથરીયા સાકર ડેરવાળા સહિતના ગામોમાં ટીમો સ્ટેન્ડ બાય રાખવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત સુરેન્દ્રનગરના પાટડી તાલુકાના ગેડિયા ખેરવા માલવણ બજાણા ઇંગરોળી સહિતના ગામોમાં અલગ અલગ વેશ પલટો કરી અને પોલીસ દ્વારા ધામા નાખવામાં આવ્યા હતા જેમાં રાજકોટ રેંજની ટીમો દ્વારા રાત્રિ દરમિયાન ડ્રોન પણ ઉડાવવામાં આવતા હતા. એક આરોપીને પકડવા માટે રેન્જની ટીમો સક્રિય થઈ હતી અને તપાસ હાથ ધરી હતી.
અલી નથુ ડફેર સામે પોલીસ એસોલ્ટ ઉપરાંત ચોરી, લૂંટફાટ, મારામારી, અપહરણ સહિતના ગુનાઓ
મોડી રાત્રે રેન્જની ટીમોને સફળતા મળી હતી અને અને ઇંગરોળી નજીકથી અલી ડફેરની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. અલી નથુ ડફેર સામે 56 જેટલા ગુનાઓ દાખલ થયેલા છે જેમાં ચોરી, લૂંટફાટ, મારામારી, અપહરણ સહિતના ગુનાઓ તેના ઉપર દાખલ થયેલા છે ત્યારે અવારનવાર પોલીસ ઉપર એસોલ્ટ કરવાની આદત પણ અલી નથુ ડફેર ઘરાવે છે. અંતે રેન્જ ની ટીમ દ્વારા તેને ઝડપી પાડી અને કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે અને આ અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
પોલીસ નજીકથી 03 વખત નાસી ગયો
અલી નથુ ડફેર 3 વખત પોલીસને હાથતાળી આપીને છટકી ગયો હતો. તેણે જિલ્લા પોલીસની નાકમાં દમ કરી મૂક્યો હતો અને પોલીસ પર વારંવાર હુમલા કરવા માટે ટેવાયેલો છે. આખરે તેને પકડવા માટે રેન્જ આઈ.જી ની ટીમોને મેદાનમાં ઉતારવામાં આવી હતી. રાત્રી દરમિયાન ડ્રોનનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો અને પાટડી તાલુકાના ગામડાઓમાંથી લખતર તરફ નાસ્યો હોય તેવી વિગતો પોલીસને મળી હતી. પોલીસ વિભાગની રેન્જની ટીમો દ્વારા લખતર તાલુકામાં સૌથી વધુ પેટ્રોલિંગ હાથ ધરવામાં આવતું હતું જેમાં વેશ પલટો બાઈક અને ઘોડાઓ લઈ અને ચાલીને પોલીસ પેટ્રોલિંગ કરી રહી હતી અને અંતે ઇંગરોળી નજીકથી અલી ડફેર ઝડપાયો છે. અલી ડફેરનો ભાઈ રસુલ ડફેર પર પેરલ જમ્પ છે ત્યારે તેને શોધવા માટે પણ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને સ્થાનિક પોલીસની ટીમોને આજથી જ કામે લગાવી દેવામાં આવી છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, 56 ગુનામાં આરોપી છે અલી ડફેર ત્યારે તેને ઝડપી લેવા રેન્જની ટીમો કામે લાગી હતી. તેની સામે જ્યારે 50 જેટલા ગુના હતા ત્યારે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી પરંતુ ત્યારબાદ તેને પેરોલ મળી હતી અને તે જમ્પ થયો હતો અને પકડાઈ રહ્યો ન હતો. અંતે રાજકોટની ટીમ દ્વારા તેને ઝડપી પાડી અને કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે અને આગળની તપાસ સુરેન્દ્રનગર એએસપી દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે.
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