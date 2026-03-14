સુરેન્દ્રનગરમાં ગેસ એજન્સી બહાર સિલિન્ડર માટે લાંબી કતારો, 13 દિવસથી કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની ફાળવણી નહીં
એક ગેસ સિલિન્ડરની નોંધણી પછી બીજો ગેસ સિલિન્ડર જોતો હોય તો બંને વચ્ચે 25 દિવસનો સમયગાળો રાખવામાં આવ્યો છે.
Published : March 14, 2026 at 11:13 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: મિડલ ઇસ્ટ દેશોમાં યુદ્ધની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. જેને લઇને જહાજ મારફતે આવતો ગેસ સપ્લાય અટકી પડ્યો છે. જેની સૌથી મોટી અસર હાલ દેશ ઉપર જોવા મળી રહી છે અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં પણ હવે તેની ધીરે ધીરે અસર પ્રસરી રહી હોય તે પ્રકારનો ઘાટ સર્જાઇ રહ્યો છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ હવે ગેસની અછત સર્જાઇ રહી છે અને ગેસ એજન્સીઓ બહાર ગેસના સિલિન્ડર લેવા માટે લોકોની લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે. તો ઘરેલું ગેસ ફાળવણીના નિર્ણયોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. એક ગેસ સિલિન્ડરની નોંધણી પછી બીજો ગેસ સિલિન્ડર જોતો હોય તો બંને વચ્ચે 25 દિવસનો સમયગાળો રાખવામાં આવ્યો છે.
પરંતુ હાલના તબક્કામાં ગેસ સિલિન્ડર લેવા માટેના રજીસ્ટ્રેશન ન થતા હોવાના કારણે ગેસનો સિલિન્ડર લેવા માટે લોકોને ફરજિયાત એજન્સીના ઓફિસ સુધી જવું પડી રહ્યું છે. બીજી તરફ સોફ્ટવેરમાં ઓટીપી જનરેટ નથી થતા અને સર્વરમાં પણ પ્રશ્નો સર્જાઇ રહ્યા છે એટલે ગ્રાહકોને પરેશાનીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. એક તરફ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં 60 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે તે છતાં પણ ગેસનો સિલિન્ડર સમયસર લોકોને મળતો નથી અને નોંધણી પણ નથી થતો તેવી ફરિયાદ ઉઠવા પામી છે.
સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારમાં ગેસ સિલિન્ડર વિતરણ કરતી અલગ અલગ ચાર જેટલી એજન્સીઓ છે. તંત્ર દ્વારા પણ સતત ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતિ ન થાય અને ખાસ કરીને કાળા બજારી ન થાય તેની તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે અને ગેસ એજન્સી ધારકોને પણ સૂચના આપવામાં આવી રહી છે અને જે લોકો ગેસની નોંધણી કરાવવા આવે છે તેમની નોંધણી કરી આપવા અને 25 દિવસ બાદ તરત જ તેમને ગેસ સિલિન્ડરની ફાળવણી કરી દેવા માટેની સૂચના આપવામાં આવી છે. પરંતુ બીજી તરફ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કોમર્શિયલ ગેસની અછત ખૂબ વર્તાઈ રહી છે. છેલ્લા 13 દિવસથી એક પણ એજન્સીને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડર ફાળવવામાં આવ્યા નથી. જેને લઈને હોટલ બિઝનેસ તેમજ ખાણીપીણીની લારીઓ, નાની રેસ્ટોરન્ટ અને સોનીકામ સાથે જોડાયેલા લોકોના ધંધા ઉપર અસર પડી રહી છે ને હવે તાળા લાગે તેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે.
સુરેન્દ્રનગરના હોટલ ધારક મનીષ ઠક્કર સાથે આ મુદ્દે જણાવ્યું કે, છેલ્લા 13 દિવસથી કોઈપણ પ્રકારના ગેસનો પુરવઠો ફાળવવામાં આવ્યો નથી. કોમર્શિયલ ગેસ ન મળ્યો હોવાના કારણે હાલના તબક્કામાં તેના ઓપ્શનમાં ખાણીપીણીની વસ્તુ બનાવવા માટે બળતણ તેમજ કોલસાનો ઉપયોગ કરવો પડી રહ્યો છે. પરંતુ અમુક ખાણીપીણીના બિઝનેસ એવા છે કે જેમાં ફરજિયાત ગેસનો ઉપયોગ કરવો પડે જેવા કે મીઠાઈ બનાવી હોય અથવા તો ગેસની ભઠ્ઠીઓ ચલાવવી હોય અને અન્ય પાણી પીણીની વસ્તુઓમાં ફરજિયાત ગેસ જોતો હોય છે. ત્યારે આ પ્રકારની વસ્તુ બનાવતા સંચાલકોને ગેસ ન મળતો હોવાના કારણે ખાણી પીણીના ધંધા ઉપર અસર પડી રહી છે અને હવે તાળા મારવા પડે તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ નિર્માણ થઈ છે.
આ અંગે એજન્સી ધારક ઉમંગસિંહ પરમાર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, તે પોતે પીસી બ્રધર્સ નામની પી.એસ એજન્સી ધરાવે છે અને તેમના દ્વારા ગેસ કંપનીઓને સ્ટોક મગાવવામાં આવ્યો તેને 13 દિવસ થયા છે તે છતાં પણ ગેસની ફાળવણી કરવામાં આવતી નથી. તે દિવસથી કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર આપવામાં આવ્યા નથી. જેને લઇને એજન્સી ઉપર આવતા ગ્રાહકો સાથે પણ ઘર્ષણ થાય છે. બીજી તરફ સર્વર પણ ધીમું ચાલતું હોવાનુ એજન્સી ધારક ઉમંગસિંહે જણાવ્યું છે.
