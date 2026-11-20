સુરેન્દ્રનગરવાસીઓ માટે ખુશખબર! મોરબી શાખા નહેર પર રૂ. 3 કરોડના ખર્ચે બનશે જિલ્લાનો પ્રથમ આઈકોનિક પુલ
સુરેન્દ્રનગર અને ખમીસણાને જોડતી મોરબી શાખા નહેર પર રૂ. 3 કરોડના ખર્ચે બનનાર પુલનું નાયબ મુખ્ય દંડક જગદીશ મકવાણાએ ખાતમુહૂર્ત કર્યું.
Published : November 20, 2026 at 6:32 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર શહેર અને ખમીસણા વિસ્તારને જોડતી મોરબી શાખા નહેર પર નવો આઈકોનિક પુલ બનાવવાના કામનું નાયબ મુખ્ય દંડક જગદીશ મકવાણાના હસ્તે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે. સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ લિમિટેડ (SSNNL) દ્વારા રૂ. 3 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ પામનાર આ પુલનું કામ આગામી છ મહિનામાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે. લાંબા સમયથી આ વિસ્તારના લોકોની પુલ બનાવવાની માંગણી હવે પૂરી થવા જઈ રહી છે, જેનાથી 10 કિલોમીટરનો ફેરો ઘટશે અને પાંચથી વધુ ગામોના લોકોને સીધો લાભ મળશે.
મોરબી શાખા નહેર પર સાંકળ 0.380 કિ.મી. ખાતે નિર્માણ
મોરબી શાખા નહેરની સાંકળ 0.380 કિ.મી. ખાતે 300 મીટર લંબાઈનો આ નવો પુલ બનાવવામાં આવશે. હાલમાં જૂનો પુલ બંધ હોવાના કારણે સુરેન્દ્રનગરથી ખમીસણા જવા માટે લોકોને 10 કિલોમીટરનો લાંબો ફેરો ખાવો પડે છે, જેનાથી સમય અને બળતણનો વ્યય થાય છે. નવો પુલ બનવાથી સીધો રસ્તો મળશે, જેના કારણે ખેડૂતો, વિદ્યાર્થીઓ, નોકરિયાતો, વેપારીઓ અને ખાસ કરીને સવાર-સાંજ અવરજવર કરતા નાગરિકોને મોટી રાહત મળશે.
ખાતમુહૂર્ત પ્રસંગે મહાનુભાવો અને સ્થાનિકોની ઉપસ્થિતિ
આ ખાતમુહૂર્ત કાર્યક્રમમાં મેયર રાકેશ રાઠોડ, ડેપ્યુટી મેયર સ્મિતા રાવલ, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન નિખિલ ચાંપાનેરી સહિત નર્મદા વિભાગના અધિકારીઓ અને મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ઘણા સમયથી આ પુલ માટે રજૂઆત કરી રહેલા સ્થાનિકોએ કામ શરૂ થતાં ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. ખમીસણા વિસ્તારમાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં વસ્તી, નવા મકાનો, શાળાઓ અને દુકાનો વધવાને કારણે વાહનોની અવરજવર વધી છે. હાલનો રસ્તો સાંકડો પડતો હોવાથી નવો પુલ બનતા ટ્રાફિકનું ભારણ ઘટશે અને દર્દીઓને હોસ્પિટલ પહોંચવામાં પણ સરળતા રહેશે.
ખેડૂતો, વિદ્યાર્થીઓ અને વિસ્તારના વિકાસને મળશે વેગ
નવો પુલ બનવાથી ખેડૂતોને ખેતરમાંથી શાકભાજી, અનાજ અને અન્ય ખેતપેદાશો બજારમાં લાવવામાં ઓછો સમય લાગશે. આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓને શાળા-કોલેજ જવામાં પણ સરળતા રહેશે. નર્મદા નિગમ દ્વારા નહેરના કાંઠે રસ્તા અને અન્ય સુવિધાઓ મજબૂત બનાવવાનું કામ પણ ચાલી રહ્યું છે. અધિકારીઓએ પુલનું કામ ગુણવત્તાયુક્ત અને લોકોને અગવડ ન પડે તે રીતે કરવાની ખાતરી આપી છે. સ્થાનિક લોકોના મતે, આ પુલ બનવાથી વિસ્તારમાં નવા ધંધા-રોજગાર વિકસશે, મકાનોની કિંમત વધશે અને વિકાસને નવી ગતિ મળશે.
6 મહિનામાં પુલ તૈયાર થઈ જશે: ઇમરાન રાઠોડ (મદદનીશ ઇજનેર)
સુરેન્દ્રનગર મોરબી બ્રાન્ચના નર્મદા વિભાગના મદદનીશ ઇજનેર ઇમરાન રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે, "જિલ્લાની નર્મદા કેનાલ ઉપર પ્રથમ વખત આ પ્રકારનો આઈકોનિક પુલ બનાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. 300 મીટરના આ પુલ પાછળ રૂ. 3 કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવશે. આજથી કામનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે અને આગામી છ મહિનામાં આ પુલ તૈયાર થઈ જશે. પુલ બનવાથી પાંચથી વધુ ગામોના લોકોને સીધો લાભ થશે અને હાલમાં જે 10 કિલોમીટરનો ધક્કો ખાવો પડે છે તે બચી જશે."
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