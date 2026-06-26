સુરેન્દ્રનગરમાં વધુ એક વિકાસના કામમાં કૌભાંડ આવ્યું સામે, બોરાણા ગામે ખેડૂતો માટે બનેલો પુલ 36 દિવસમાં જ તૂટવા લાગ્યો
બાંધકામ દરમિયાન ખેડૂતોએ કોન્ટ્રાક્ટરને નબળી કામગીરી અંગે જણાવ્યું, પરંતુ કોન્ટ્રાક્ટરે 'ઉપર સુધી કટકી આપવી પડે છે' કહીને સારું કામ કરવાનો ઇનકાર કર્યો.
Published : June 26, 2026 at 8:32 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : લીંબડી તાલુકાના બોરાણા ગામ નજીક ખેતર અને રોડની કનેક્ટિવિટી માટે તંત્ર દ્વારા એક પુલ બનાવવામાં આવ્યો હતો. ખેડૂતો સહેલાઈથી ખેતરમાં જઈ શકે તે માટે આ પુલનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ આ પુલ શરૂ કર્યાને માત્ર ગણતરીના દિવસો થયા છે અને હવે તે તૂટવા લાગ્યો છે. કોંક્રિટ અને સિમેન્ટથી બનેલા આ પુલના પોપડા પડવા લાગ્યા છે અને તેમાંથી માટી બહાર આવવા લાગી છે.
આ મામલે વધુ એક વખત વિકાસના કામમાં ભ્રષ્ટાચાર થયા હોવાનો આક્ષેપ આજુબાજુના ખેડૂતો દ્વારા લગાવવામાં આવ્યો છે. નિર્માણ કામગીરી ચાલી રહી હતી તે દરમિયાન ખેડૂતો અને સ્થાનિક લોકોએ કોન્ટ્રાક્ટરને જણાવ્યું હતું કે આ કામગીરી નબળી થઈ રહી છે અને યોગ્ય કક્ષાની કામગીરી કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી હતી. પરંતુ કોન્ટ્રાક્ટરે જવાબ આપ્યો હતો કે, "અમારે ટકાવારી આપવાની હોય, એટલે કામ નબળું થશે." આ દરમિયાન કોન્ટ્રાક્ટરે સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે ઉપર સુધી રૂપિયા આપવા પડે છે અને સારું કામ કરીએ તો તેમને કંઈ નથી વધતું. આ નબળું કામ હવે તૂટવા લાગ્યું છે. ગણતરીના દિવસોમાં જ આ પુલ તૂટી પડવા પામ્યો છે.
"અમારું ખેતર નજીકમાં જ આવેલું છે. પુલનું કામ ચાલતું હતું ત્યારે અમે રજૂઆત કરી હતી અને યોગ્ય ગુણવત્તાયુક્ત કામગીરી કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી હતી. પરંતુ કોન્ટ્રાક્ટરે કહ્યું કે કટકી આપવી પડે છે, અને જો સારું કામ કરીએ તો તેમાં કંઈ ન વધે. એટલે જે થાય છે તે જોયા કરો. આમ, નબળી કામગીરી થઈ અને માત્ર ૩૬ દિવસમાં જ આ પુલ પડી ગયો છે." - મુકેશભાઈ, ગ્રામજન, બોરાણા
ખેડૂતોની માંગ
ખેડૂતો દ્વારા હવે આ પુલનું નિર્માણ કરનાર એજન્સી સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત, નબળી કક્ષાની કામગીરી ચલાવી લેનાર અધિકારીઓ સામે પણ પગલાં ભરવામાં આવે તેવી માંગ સ્થાનિક લોકો દ્વારા કરવામાં આવી છે. હાલના તબક્કે પુલ પત્તાના તાજમહેલની માફક તૂટી પડવા પામ્યો છે, જેને લઈને ખેડૂતો પણ જીવના જોખમે ઉપરથી પસાર થઈ રહ્યા છે.
સ્થાનિક લોકોએ આ બાબતે ઉચ્ચ અધિકારીઓનું ધ્યાન દોર્યું છે અને તાત્કાલિક તપાસની માંગ કરી છે. હાલ તંત્ર તરફથી આ મામલે કોઈ સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા આવી નથી.
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