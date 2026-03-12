ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગર NA જમીન કૌભાંડમાં પૂર્વ કલેક્ટરને ઝટકો, 10 કરોડના ભ્રષ્ટાચાર કેસમાં કોર્ટએ જામીન અરજી ફગાવી

EDએ કોર્ટમાં રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે જમીનને NA કરવા માટે નક્કી દરે લાંચ લેવામાં આવતી હતી.

સુરેન્દ્રનગરના પૂર્વ કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલ
સુરેન્દ્રનગરના પૂર્વ કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલ (ETV Bharat Gujarat)
Published : March 12, 2026 at 6:57 PM IST

અમદાવાદ: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં જમીનને નૉન એગ્રીકલ્ચર (NA) કરવાની પ્રક્રિયામાં થયેલા કથિત કરોડો રૂપિયાના ભ્રષ્ટાચાર કેસમાં કોર્ટ દ્વારા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાયો છે. આ કેસમાં સુરેન્દ્રનગરના પૂર્વ કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલ દ્વારા દાખલ કરાયેલી જામીન અરજી અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટે ફગાવી દીધી છે.આ સમગ્ર કેસની તપાસ એનફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. તપાસ દરમિયાન EDએ પૂર્વ કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલ તેમજ નાયબ મામલતદાર ચંદ્રસિંહ મોરીની ધરપકડ કરી હતી. બંને આરોપીઓને રિમાન્ડ પર લેવામાં આવ્યા બાદ હાલમાં તેઓ ન્યાયિક કસ્ટડીમાં જેલમાં છે.

EDએ કોર્ટમાં રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે જમીનને NA કરવા માટે નક્કી દરે લાંચ લેવામાં આવતી હતી. તપાસ દરમિયાન એવું સામે આવ્યું છે કે સરકારી પોર્ટલ પર જમીન NA કરવાની અરજી વખતે એપ્લિકેશનની બાજુમાં એક અલગ કોલમ ઉમેરવામાં આવતો હતો અને તેમાં માંગવામાં આવતી રકમ લખવામાં આવતી હતી.

તપાસ દરમિયાન આવી લગભગ 800 જેટલી અરજીઓ મળી આવી હોવાનું EDએ કોર્ટમાં જણાવ્યું હતું. એજન્સીનું કહેવું છે કે આ સમગ્ર ગોટાળામાં 10 કરોડ રૂપિયા કરતાં વધુની રકમ ભ્રષ્ટાચારથી એકત્રિત કરવામાં આવી હોવાની શંકા છે.ED દ્વારા વધુમાં એવું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે આરોપીઓ પાસેથી બે મોબાઈલ ફોન, હાર્ડ ડિસ્ક, મેકબુક સહિત કુલ 10 ડિજિટલ ડિવાઈસ કબ્જે લેવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી મહત્વપૂર્ણ ડિજિટલ પુરાવા મળવાની શક્યતા છે અને તેની તપાસ ચાલુ છે.

EDના જણાવ્યા મુજબ જમીન NA કરાવવા માટે લેવામાં આવતી રકમમાંથી આશરે 50 ટકા હિસ્સો કલેક્ટર સુધી પહોંચતો હતો, જ્યારે સમગ્ર વ્યવહાર અને સંકલન કલેક્ટરના પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ (PA) દ્વારા સંભાળવામાં આવતો હતો. બાકીની રકમ અન્ય સરકારી અધિકારીઓ વચ્ચે વહેંચાતી હોવાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.તપાસ દરમિયાન ચેતન કણજારીયા નામના વ્યક્તિએ જમીન NA કરાવવા માટે આશરે 65 લાખ રૂપિયા ચૂકવ્યા હોવાની કબૂલાત કરી હોવાનું પણ EDએ કોર્ટમાં રજૂઆત દરમિયાન જણાવ્યું હતું.

બીજી તરફ બચાવપક્ષના વકીલ એસ.કે. શાહે કોર્ટમાં દલીલ કરતા જણાવ્યું હતું કે આરોપી સામે મૂકાયેલા આક્ષેપોને લઈને હજુ તપાસ ચાલી રહી છે અને આરોપીને આ કેસમાં ખોટી રીતે સંડોવવામાં આવ્યા હોવાની સંભાવના પણ નકારી શકાય નહીં. તેમણે દલીલ કરી હતી કે તપાસ એજન્સી પાસે જે સામગ્રી છે તે મુખ્યત્વે દસ્તાવેજી સ્વરૂપની છે અને આરોપી તપાસમાં સહકાર આપવા તૈયાર છે, તેથી તેમને જામીન આપવામાં આવે તેવી વિનંતી કોર્ટ સમક્ષ કરવામાં આવી હતી.

જોકે બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ કોર્ટે કેસની ગંભીરતા, તપાસની સ્થિતિ અને આરોપોની પ્રકૃતિને ધ્યાનમાં રાખીને પૂર્વ કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલની જામીન અરજી ફગાવી દીધી હતી.કોર્ટના આ નિર્ણય બાદ પૂર્વ કલેક્ટર માટે તાત્કાલિક રાહતનો માર્ગ બંધ થયો છે. બીજી તરફ ED દ્વારા આ સમગ્ર કૌભાંડની તપાસ વધુ વિસ્તૃત કરવામાં આવી રહી છે અને આવનારા સમયમાં વધુ ખુલાસાઓ થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

