સુરેન્દ્રનગર NA જમીન કૌભાંડ કેસ: તત્કાલીન કલેકટર રાજેન્દ્ર પટેલ હાઇકોર્ટના શરણે
ED દ્વારા જામીન અરજી ફગાવાયા બાદ રાજેન્દ્ર પટેલે હાઈકોર્ટમાં નિયમિત જામીન અરજી કરી છે જેના પર 10 એપ્રિલે સુનાવણી થશે
Published : April 1, 2026 at 6:06 PM IST
અમદાવાદ: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં થયેલા ચર્ચાસ્પદ NA જમીન કૌભાંડ મામલે કાનૂની પ્રક્રિયા હવે વધુ ગંભીર બની રહી છે. તત્કાલીન કલેકટર રાજેન્દ્ર પટેલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં નિયમિત જામીન અરજી કરી છે, જેના પર 10 એપ્રિલના રોજ મહત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરાશે.
આ કેસમાં તત્કાલિન કલેક્ટર સામે આક્ષેપ છે કે, તેમના દ્વારા ખેતીની જમીનને NA (Non-Agricultural)માં કન્વર્ટ કરવાની પ્રક્રિયામાં મોટાપાયે ગેરરીતિઓ કરવામાં આવી. નિયમ મુજબ આ પ્રક્રિયા માટે કડક સરકારી મંજૂરી જરૂરી હોય છે, પરંતુ આરોપ છે કે અહીં નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને જમીનોને ગેરકાયદેસર રીતે કન્વર્ટ કરવામાં આવી અને તેમાં આર્થિક લાભ મેળવવામાં આવ્યો.
તત્કાલીન કલેકટર તરીકે રાજેન્દ્ર પટેલની ભૂમિકા આ કેસમાં મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે. તેમના ઉપર આરોપ છે કે તેઓએ પોતાના પદનો દુરુપયોગ કરીને ગેરરીતિપૂર્ણ મંજૂરી આપી, જેના કારણે આ સમગ્ર કૌભાંડ શક્ય બન્યું.આ મામલે ED દ્વારા પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. મની લોન્ડરિંગના એંગલથી તપાસ કરતી એજન્સીએ આ કેસને ગંભીર માન્યો છે.
EDએ જામીન અરજી ફગાવી, હવે હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી
અગાઉ ED ની વિશેષ અદાલતે રાજેન્દ્ર પટેલની નિયમિત જામીન અરજી ફગાવી દીધી હતી, જેના કારણે હવે તેઓએ હાઇકોર્ટનો દરવાજો ખટખટાવ્યો છે. અરજદાર તરફથી વકીલ કાજલ શાહ દ્વારા દલીલ કરવામાં આવી રહી છે કે, તપાસ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને હવે કસ્ટડીમાં રાખવાની જરૂર નથી. તેમજ કેસ દસ્તાવેજી પુરાવાઓ પર આધારિત હોવાથી અરજદાર દ્વારા કોઈ હસ્તક્ષેપ થવાની શક્યતા ઓછી છે, તેથી જામીન આપવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, જમીન કૌભાંડ મામલે ED દ્વારા કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી બાદ રાજેન્દ્ર પટેલને તેમના પદ પરથી 4 જાન્યુઆરીના રોજ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા.
