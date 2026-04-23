સુરેન્દ્રનગર: મચ્છુનગર વિસ્તારના લોકોએ ચૂંટણીનો કેમ બહિષ્કાર કર્યો?, લોકોમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો
મચ્છુનગર વિસ્તારના ઉમેદવારો સ્થાનિકને સમજાવવા માટે ગયા હતા અને મતદાનનો ઉપયોગ કરવા માટેની અપીલ પણ કરવામાં આવી હતી.
Published : April 23, 2026 at 7:51 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : શહેરના જીઆઇડીસી પાછળના વિસ્તારમાં આવેલા મચ્છુનગર વિસ્તારમાં ડ્રેનેજના પાણી લોકોના ઘરમાં અને રોડ રસ્તાઓ ઉપર ભરાયું છે. આ મુદ્દે સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકામાં સ્થાનિક લોકો દ્વારા વારંવાર રજૂઆતો કરવામાં આવી છતા પ્રશ્નોનો નીવેડો લાવવા માટે તંત્ર નિષ્ફળ નિવડ્યું છે. આ વિસ્તારના લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી યોજાવાને હવે ગણતરીની કલાકો બાકી છે. પ્રથમ વખત મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે. પરંતુ, જે એક વર્ષમાં મહાનગરપાલિકાને 1400 કરોડ જેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી તે છતાં પણ વિકાસના કામો શહેરી વિસ્તારોમાં થવા જોઈએ તે થયા નથી. જેને લઇને મચ્છુનગર વિસ્તારના સ્થાનિક લોકોએ મહાનગરપાલિકાની કામગીરી સામે રોષ વ્યક્ત કર્યો છે અને મતદાન ન કરવા અંગે નિર્ણય કર્યો છે.
સુરેન્દ્રનગર શહેરના મચ્છુનગર વિસ્તારમાં લોકોના ઘરમાં અને રોડ રસ્તાઓ ઉપર પાણી ભરાઈ ગયા છે. ડ્રેનેજના ગંદા પાણીના કારણે સ્થાનિકોને તે ગંદા પાણી ઉપર ચાલવું પડે છે. જેનાથી ચામડીના રોગ ફાટી નીકળ્યા છે. બારે મહિના ગટરનું પાણી ભરાયેલું રહેતું હોવાને કારણે દુર્ગંધ ફેલાઈ રહી છે અને મચ્છરોનો ઉપદ્રવ પણ વધ્યો છે. જેને લઈને શરદી, ઉધરસ અને તાવના કેસોની સંખ્યામાં વધારો થયો છે.
"આ વિસ્તારમાં ડ્રેનેજના પાણી છેલ્લા 18 મહિનાથી વધુ સમયથી ભરાયેલું છે. ઘરમાં ત્રણ માંદગીના ખાટલા છે. ડેન્ગ્યુ અને મેલેરિયાના કેસો આ વિસ્તારમાં ઓછા નથી થઈ રહ્યા અને મટી નથી રહ્યા. મતદાન કોને કરવું?, કારણ કે જ્યારે મત જોતા હોય ત્યારે નેતાઓ પગે લાગે છે, ત્યારબાદ અમે પગે લાગીએ તેમ છતાં પણ કામગીરી કરવામાં આવતી નથી." - મરઘાબેન ભરવાડ, સ્થાનિક
આ અંગે સ્થાનિક લોકો અને મહિલાઓએ આ મુદ્દે વિરોધ નોંધાવ્યો છે. મચ્છુનગર વિસ્તારના ઉમેદવારો આ વિસ્તારની મહિલાઓને અને સ્થાનિક લોકોને સમજાવવા માટે ગયા હતા અને મતદાનનો ઉપયોગ કરવા માટેની અપીલ પણ કરવામાં આવી હતી. છતાં પણ જ્યાં સુધી સમસ્યાનો નિવેડો નહીં થાય ત્યાં સુધી પોતાનો મત મહાનગરપાલિકાની 26 એપ્રિલના રોજ યોજાનારી ચૂંટણીમાં મતદાન નહીં કરે તે અંગે તેમણે નિર્ણય કર્યો છે.
