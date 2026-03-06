ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકામાં ફરજ બજાવતા 300 સફાઈ કર્મચારીઓ કેમ હડતાળ પર ઉતર્યા?

300થી વધુ સફાઈ કર્મચારીઓ હડતાલ ઉપર ઉતરી ગયા છે. સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના કેમ્પસમાં ઉપવાસ ઉપર ઉતરી જતા મામલો ગરમાયો છે.

300 સફાઈ કર્મચારીઓ કેમ હડતાળ પર ઉતર્યા?
300 સફાઈ કર્મચારીઓ કેમ હડતાળ પર ઉતર્યા? (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 6, 2026 at 5:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર : મહાનગરપાલિકામાં સફાઈ કર્મચારી તરીકે ફરજ બજાવતા 300થી વધુ સફાઈ કર્મચારીઓ હડતાલ ઉપર ઉતરી ગયા છે. સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના કેમ્પસમાં ઉપવાસ ઉપર ઉતરી જતા મામલો ગરમાયો છે. સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકામાં સફાઈ કર્મચારી તરીકે ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓને હાલના તબક્કામાં કામના સમયમાં ફેરફાર કરીને 8 કલાક ફરજિયાત નોકરી કરવાની તે પ્રકારનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.

અત્યાર સુધી સફાઈ કર્મચારીઓ સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકામાં ફક્ત 4 કલાક જ નોકરી કરતા હતા, પરંતુ સુરેન્દ્રનગર શહેર સ્વચ્છ બને તે માટે મહાનગરપાલિકા દ્વારા નિર્ણય કરી અને 300 જેટલા સફાઈ કર્મચારીઓને 8 કલાક નોકરી કરવા અંગેનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો. સવારે 6 વાગ્યાથી 10 વાગ્યા સુધી અને બપોરે 2 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી નોકરી કરવા અંગેનો નિર્ણય મહાનગરપાલિકાએ કર્યો છે, સામે તેમના પગાર વધે તેવો પણ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ હવે સફાઈ કર્મચારીઓ દ્વારા માંગણી કરવામાં આવી છે કે જે સાંજનો સમય છે તેમાં ફેરફાર કરવામાં આવે અને સાંજે માત્ર 3 કલાક જેટલી કામગીરી કરાવવામાં આવે.

300 સફાઈ કર્મચારીઓ કેમ હડતાળ પર ઉતર્યા? (ETV Bharat Gujarat)

"સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા બની પરંતુ સફાઈ કર્મચારીઓને પૂરતા સાવરણા અને સફાઈ કામગીરી કરવા અંગેના સાધનો પૂરા નથી પાડવામાં આવતા. ઘરના સાધનો લઈને કામગીરી કરી રહ્યા છીએ તેમ છતાં પણ શહેર સ્વચ્છ રહે તે માટે 8 કલાક નોકરી કરીએ છીએ, છતાં કોઈ સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. અધિકારીઓ પોતે મનમાની કરે છે, સફાઈ કર્મચારીઓ સાથે ગેરવર્તન કરી રહ્યા છે." - રીનાબેન સોલંકી, સફાઈ કર્મચારી

સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ દ્વારા કોઈ નિર્ણય કરવામાં ન આવતા આજે સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકામાં ફરજ બજાવતા 300થી વધુ સફાઈ કર્મચારીઓ હડતાલ ઉપર ઉતરી ગયા છે. અધિકારીઓ દ્વારા સફાઈ કર્મચારીઓ સાથે મનમાની પૂર્વકનું વર્તન કરવામાં આવી રહ્યું છે, તેવી પણ કમિશનરને રજૂઆત કરવામાં આવી છે.

300 સફાઈ કર્મચારીઓ કેમ હડતાળ પર ઉતર્યા?
300 સફાઈ કર્મચારીઓ કેમ હડતાળ પર ઉતર્યા? (ETV Bharat Gujarat)

"સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના ડેપ્યુટી કમિશનર સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમને જણાવ્યું હતું કે, "સફાઈ કર્મચારીઓની રજૂઆત મળી છે, ત્યારે તેમના પ્રશ્નનોનો નિવેડો આવે તે માટે મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ કામે લાગ્યા છે. કોન્ટ્રાક્ટ એજન્સીને પૂરતા સાધનો સફાઈ કર્મચારીઓને આપવા અંગેની સૂચના આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત સમયના ફેરફારની વાત છે, ત્યારે આ દિશામાં પણ હાલ વિચારણા ચાલુ છે. અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજીને સફાઈ કર્મચારીઓના સમયમાં ફેરફાર થાય તે પ્રકારના નિર્ણય કરવામાં આવશે." - કલ્પેશ ચૌહાણ, ડેપ્યુટી કમિશનર

બીજી તરફ સફાઈ કર્મચારીઓ હડતાલ ઉપર ઉતર્યા હોવાના કારણે શહેરની સાફ સફાઈ અટકી ગઈ છે. એક તરફ સફાઈ કર્મચારીઓ શહેર સ્વચ્છ રાખવા પાછળ કામગીરી કરે છે, તો બીજી તરફ પ્રશ્ન હલ ન થતા આજથી આ કામગીરી બંધ કરવામાં આવી છે. શહેરના તમામ સ્થળોએ અને મુખ્ય માર્ગો ઉપર શેરી મહોલ્લામાં પણ સફાઈ કામગીરી બંધ કરવામાં આવી છે. જ્યાં સુધી નિર્ણય નહીં કરાય ત્યાં સુધી સફાઈ કામગીરી નહીં કરાય તેવી જિંદગી સફાઈ કર્મચારીઓએ આપી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. વેરો વસુલાત મુદ્દે સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા આકરા પાણીએ, કલેક્ટર કચેરી સહિત 473 સરકારી કચેરીઓને ફટકારવામાં આવી નોટિસ
  2. મહેસાણા: સફાઈ કામદારની પીડા અને ટ્રાફિકની સમસ્યા ઉકેલવા કોંગ્રેસ નેતા મેદાનમાં, 10 દિવસ શ્રમદાન કરવાની માંગી મંજૂરી

TAGGED:

CORPORATION SANITATION WORKERS
SURENDRANAGAR MUNICIPAL NEWS
SURENDRANAGAR DEPUTY COMMISSIONER
SURENDRANAGAR NEWS
SURENDRANAGAR MUNICIPAL CORPORATION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.