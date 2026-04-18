સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાની પ્રથમ ચૂંટણી: વોર્ડ નંબર 2ની મહિલાઓએ મૂળભૂત સુવિધાઓ મુદ્દે વ્યક્ત કર્યો રોષ
Published : April 18, 2026 at 12:27 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: 26 એપ્રિલના રોજ સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાની પ્રથમ વખત ચૂંટણી યોજાવાની છે. આ ચૂંટણીમાં કુલ 140 જેટલા ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. આમ આદમી પાર્ટી, કોંગ્રેસ અને ભાજપના ઉમેદવારો પ્રચાર માટે મેદાને ઉતર્યા છે અને પ્રચાર અભિયાન શરૂ કરી દીધું છે.
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 2 વિસ્તારમાં કિરણ સોસાયટી, સાધના સોસાયટી, ચર્ચ વિસ્તાર, બગીચાના ખૂણા વિસ્તાર, જૂનું સર્કિટ હાઉસ વિસ્તાર, સરદાર સોસાયટી, સંગમ સોસાયટી, ચિત્રકૂટ સોસાયટી અને રાજરાજેશ્વરી સોસાયટી સહિત અનેક સોસાયટીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ વોર્ડની વસ્તી 22657 જાહેર કરવામાં આવી છે. ચૂંટણી પ્રચાર શરૂ થતાં ઈટીવી ભારતની ટીમે સ્થાનિક મહિલાઓ સાથે વાતચીત કરીને તેમનો મિજાજ જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. મહિલાઓએ મોંઘવારી અને પ્રાથમિક સુવિધાઓના અભાવને લઈને તંત્ર સામે રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો.
તાજેતરમાં મધ્ય પૂર્વના દેશો વચ્ચે ચાલતા યુદ્ધને કારણે રાંધણ ગેસની અછત સર્જાઈ હતી. ગૃહિણીઓને ગેસ ન મળવાથી ચૂલા પર રાંધવું પડ્યું હતું. ગેસ એજન્સી સુધી ધક્કા ખાવા પડ્યા અને કલાકો સુધી લાઈનમાં ઊભા રહેવું પડ્યું હતું. ત્યારબાદ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં પણ વધારો થયો છે, જેની અસર રસોડા પર સીધી જોવા મળી રહી છે. આ વિસ્તારની મહિલાઓએ જણાવ્યું કે મતદાન વખતે તમામ મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં લઈને વિચારણા કરીને મત આપવામાં આવશે.
વોર્ડ નંબર 2માં રોડ-રસ્તા, પાણી અને પ્રાથમિક સુવિધાઓનો અભાવ છે. મહાનગરપાલિકાએ 700 કરોડનું બજેટ ફાળવ્યું છે, તેમ છતાં વિસ્તારમાં ગંદકીના ઢગલા જામેલા છે અને ડોર-ટુ-ડોર કચરા વાહનો પણ આવતા નથી. પીવાના પાણીમાં ડહોળું અને ડ્રેનેજનું પાણી મિક્સ થઈને આવે છે, જેનાથી સ્થાનિક લોકોના આરોગ્યને જોખમ છે. અનેક વખત રજૂઆત કરવા છતાં પણ ચોખ્ખું પાણી નથી મળતું. સ્ટ્રીટ લાઈટોનો અભાવ અને ગંદકીને કારણે લોકો પરેશાન છે. મહિલાઓએ કહ્યું કે આ તમામ મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં લઈને જ મતદાન કરવામાં આવશે.
“અમારા મતથી ચૂંટાયેલા આગેવાનો પાંચ વર્ષથી દેખાયા પણ નથી” — દર્શના ગોવિંદીયા, સ્થાનિક મહિલા
વોર્ડ નંબર ૨માં લક્ષ્મીપરા સહિતની સોસાયટીઓ આવેલી છે. 60 વર્ષીય વૃદ્ધ દર્શનાબેન ગોવિંદીયાએ જણાવ્યું કે મત માગવા આવે ત્યારે ઉમેદવારો પગે લાગે છે, પરંતુ પાંચ વર્ષ સુધી તેઓ દેખાતા પણ નથી. વિસ્તારમાં રોડ-રસ્તા, પ્રાથમિક સુવિધાઓ, સ્ટ્રીટ લાઈટ અને ગંદકીના પ્રશ્નો છે. પીવાનું પાણી ત્રણ દિવસે એક વાર મળે છે તે પણ અડધી કલાક માટે જ. ટ્રેનના પાણી સાથે મિક્સ થઈને પાણી આવે છે, જેના કારણે રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો છે. વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ ધ્યાન આપતું નથી. મતદાન વખતે તમામ મુદ્દાઓને આવરી લઈને મત આપવાનો સંકલ્પ મહિલાઓએ કર્યો છે.
“મિડલ ઈસ્ટના યુદ્ધને કારણે ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ વધ્યા છે, મતદાન વખતે આ મુદ્દો પણ ધ્યાનમાં લઈશું” — ભાવનાબેન ઠાકોર, સ્થાનિક મહિલા
સ્થાનિક મહિલા ભાવનાબેન ઠાકોરે જણાવ્યું કે મિડલ ઈસ્ટના દેશો વચ્ચે યુદ્ધના કારણે ખાનગી પેટ્રોલ પંપ પર પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લીટર પાંચ રૂપિયાનો વધારો થયો છે. ગેસ સિલિન્ડર સમયસર મળતા નથી અને ભાવમાં 100 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. ખાદ્ય તેલના ભાવ પણ આસમાને પહોંચી ગયા છે. મોંઘવારીના મુદ્દાને પણ ધ્યાનમાં લઈને મતદાન કરવામાં આવશે.
આ વિસ્તારની મહિલાઓએ સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો છે કે મતદાન વખતે વિકાસ, મૂળભૂત સુવિધાઓ અને મોંઘવારી જેવા મુદ્દાઓ જ તેમના મતનું આધાર બનશે.
આ પણ વાંચો: