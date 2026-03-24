સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા બીજુ બજેટ જાહેર, 757 કરોડમાં રોડ-કનેક્ટિવિટી પર 99 કરોડની સૌથી મોટી જોગવાઈ
મહાનગરપાલિકા દ્વારા બીજા બજેટમાં રોડ અને કનેક્ટિવિટી માટે સૌથી વધુ 99 કરોડની જોગવાઈ, શહેરના 5 ગામડાઓના વિકાસ માટે પણ ખાસ વિચારણા કરવામાં આવી છે.
Published : March 24, 2026 at 1:41 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: મહાનગરપાલિકાનું બીજું બજેટ આજે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. મહાનગરપાલિકા બન્યાને એક વર્ષ પૂર્ણ થતાં આ બજેટ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યું છે. ગત વર્ષે પ્રથમ બજેટમાં 751 કરોડ રૂપિયાનો અંદાજપત્ર રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે ચાલુ વર્ષ 2026માં 757 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
નવા બજેટમાં સૌથી વધુ ભાર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર આપવામાં આવ્યો છે. મહાનગરપાલિકા શહેરમાં રોડ, રસ્તા અને કનેક્ટિવિટી પાછળ 99 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરશે. આ ઉપરાંત મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં નવા ઉમેરાયેલા પાંચ ગામડાઓના વિકાસ માટે પણ ખાસ વિચારણા શરૂ કરવામાં આવી છે. આ ગામોમાં રોડ, રસ્તા બનાવવા માટે પાંચ કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવશે. ફૂટપાથ, સર્કલ ડેવલોપમેન્ટ, રોડ બ્યુટીફિકેશન, નવા રોડનું રિસરફેસિંગ અને આઇકોનિક રોડ જેવી માળખાકીય સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવશે.
શહેરની સૌથી મોટી સમસ્યા પીવાના પાણી અને ડ્રેનેજને લઈને છે. આ મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખીને બજેટમાં મોટી જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. વોટર પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત મહાનગરપાલિકા 50 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરશે, જ્યારે ડ્રેનેજ પ્રોજેક્ટ માટે 25 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે. આરોગ્ય લક્ષી સેવાઓ હેઠળ એમ્બ્યુલન્સ સેવાનો વિકાસ કરવામાં આવશે. ફાયર અને ઈમરજન્સી સુવિધાઓ માટે 19.50 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે.
સ્વચ્છતા અને કચરાના વ્યવસ્થાપન પર પણ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ અને સેનિટેશન પાછળ 40 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવશે. શહેરમાં રખડતા ઢોરના અંકુશ માટે ચાર કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવશે, જેમાં નવી પાંજરાપોળનું નિર્માણ પણ સામેલ છે. અત્યાર સુધીમાં 70,016 ઢોર પકડવામાં આવ્યા છે અને સુપ્રીમ કોર્ટની ગાઈડલાઈન મુજબ કામગીરી કરવામાં આવશે. પ્રથમ વખત મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભૂંડ અને સ્વાન પકડવા માટેનું ટેન્ડર પણ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.
નાગરિક સુવિધાઓને વધુ સારી બનાવવા માટે અનેક પ્રોજેક્ટ્સનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં નવી લાઇબ્રેરી, પાર્ટી પ્લોટ, આંગણવાડી, કોમ્યુનિટી હોલ અને સિટી સિવિક સેન્ટર પાછળ 23.50 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવશે. બગીચાના વિકાસ માટે 7 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે. સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ માટે 10 કરોડ, શોપિંગ મોલ, વોકર્સ ઝોન, વેજીટેબલ માર્કેટ, જાહેર શૌચાલય જેવી સુવિધાઓ માટે કુલ 57 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવશે.
શહેરના વિકાસ માટે અર્બન ટ્રાન્સપોર્ટને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું છે. સિટી બસ સેવા માટે 5 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. સુરેન્દ્રનગરમાં 30 વર્ષ બાદ પ્રથમ વખત 17 નવા ટીપી (ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ) મંજૂર કરવામાં આવશે, જેનાથી શહેરના વ્યાપક વિકાસને વેગ મળશે. વઢવાણ સિટીને હેરિટેજ બનાવવા માટે 2 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવશે. દુધરેજ તળાવના વિકાસ માટે 2 કરોડ અને ગંગાવા તળાવ અને તમારા તળાવના વિકાસ માટે 5 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે.
પ્રાથમિક સુવિધાઓને નવા બજેટમાં વધુ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. સરકારી ઇમારતોમાં લાઇબ્રેરી, નવું ટાઉનહોલ, નવું પીકપ બસ સ્ટેન્ડ, ઇન્ટીગ્રેટેડ કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર જેવા પ્રોજેક્ટ્સ અંતર્ગત સ્માર્ટ સિટી બનાવવા માટે ઈમરજન્સી બેકઅપ અને ઇન્વર્ટરની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. ઇલેક્ટ્રિક વાહનો માટે ચાર્જિંગ સ્ટેશન અને આસપાસના ગામોને જોડતા રોડ પર સ્ટ્રીટ લાઇટ અને સોલાર વાડી નાખવામાં આવશે. કુલ સ્પેશિયલ પ્રોજેક્ટ્સ પાછળ 118 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવશે.
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના કમિશનર ડો. નવનાથ ગૌવ્હાણેએ જણાવ્યું હતું કે, "અમદાવાદની થીમ ઉપર સુરેન્દ્રનગરના વિકાસ માટે વિચારણા કરવામાં આવી છે. આમાં નાના-મોટા ધંધાર્થીઓને લાભ થાય તેમજ સામાજિક અને ભૌતિક માળખાગત સુવિધાઓને સૌથી વધુ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. આગેવાનોના સૂચનોનું એનાલીસીસ કરીને આ બજેટ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. વિકસિત ભારત અંતર્ગત આ બજેટમાં કામગીરી કરવામાં આવશે." પ્રથમ તબક્કામાં મહાનગરપાલિકા બન્યા બાદ આ બીજું બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.
