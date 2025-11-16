ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગરના મુળીના લીમલી ગામમાં ગેરકાયદે ખનીજ ચોરી ઝડપાઈ, રુ.3.20 કરોડથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત

દરમિયાન 6 ડમ્પર અને 2 જેટલી JCB મશીનો સહિત અંદાજે રુ.3.20 કરોડથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

મુળીના લીમલી ગામમાં ગેરકાયદે ખનીજ ચોરી ઝડપાઈ
મુળીના લીમલી ગામમાં ગેરકાયદે ખનીજ ચોરી ઝડપાઈ
Published : November 16, 2025 at 2:46 PM IST

સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર ખનીજ ચોરી સામે મોટો પર્દાફાશ થયો છે. ચોટીલા પ્રાંત અધિકારીની ટીમે મુળી તાલુકાના લીમલી ગામે રેડ કરી, જેમાં અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી ખનીજ ચોરીના કિસ્સાનો ખુલાસો થયો છે. રેડ દરમિયાન 6 ડમ્પર અને 2 જેટલી JCB મશીનો સહિત અંદાજે રુ.3.20 કરોડથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ કાર્યવાહી બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.

મુળીના લીમલી ગામમાં ગેરકાયદે ખનીજ ચોરી

ખનીજ ચોરી ગૌચર જમીન તેમજ ખરાબાની જમીનના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાંથી થઈ રહી હતી. પ્રાંત અધિકારીની ટીમે ચોક્કસ માહિતીના આધારે સ્થળ પર રેડ કરી કુલ 5 શખ્સોને રંગેહાથ પકડી પાડ્યા છે. આ લોકો લાંબા સમયથી ગેરકાયદેસર રીતે માટી અને રેતી ખનીજનું ખનન કરી વેચાણ કરતા હતા એવી શંકા વ્યક્ત થઈ રહી છે.

લીમલી ગામમાં ગેરકાયદે ખનીજ ચોરી ઝડપાઈ

વિશેષ વાત એ છે કે બે દિવસ પહેલાં જ પ્રાંત અધિકારીએ ચોટીલા પોલીસ, મુળીના મામલતદાર, ગામના સરપંચ અને તલાટી સાથે બેઠક યોજી હતી. આ બેઠકમાં ગેરકાયદેસર ખનીજ પરિવહન અને ઉત્ખનન અંગે સાવચેતી રાખવા તથા માહિતી મળતાં જ તાત્કાલિક જાણ કરવા સૂચના આપવામાં આવી હતી. ખનીજ ચોરીને અટકાવવા માટે સંકલિત કામગીરીની જરૂરિયાત પર પણ ભાર મુકાયો હતો.

5 શખ્સોને રંગેહાથ પકડી પાડ્યા
5 શખ્સોને રંગેહાથ પકડી પાડ્યા

લીમલી ગામે મોટી માત્રામાં ખનીજ ચોરી ચાલી રહી હોવાનો પર્દાફાસ થતા પ્રાંત અધિકારીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, જેમની જવાબદારી હોવા છતાં ગેરકાયદેસર ખનીજ ચોરી પર નજર ન રાખી, અથવા જાણ હોવા છતાં કાર્યવાહી ન કરી, એવા સરપંચ અને તલાટી સામે પણ યોગ્ય કાનૂની પગલા લેવામાં આવશે.

5 શખ્સોને રંગેહાથ પકડી પાડ્યા
5 શખ્સોને રંગેહાથ પકડી પાડ્યા

ચોટીલા પ્રાંત વિભાગની આ મોટી કાર્યવાહી બાદ જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર ખનીજ માફિયાઓમાં હડકંપ મચી ગયો છે અને આગામી દિવસોમાં વધુ રેડ શક્ય હોવાનું અધિકારીઓએ સંકેત આપ્યા છે.

