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સુરેન્દ્રનગર: મહાનગરપાલિકાની પ્રથમ સામાન્ય સભા યોજાઈ, 12 સમિતિઓના ચેરમેન નિમાયા

બે મહિના પછી અંતે સુરેન્દ્રનગર ટાઉનહોલ ખાતે પ્રથમ સામાન્ય સભા યોજાઈ હતી.

સુરેન્દ્રનગર: મહાનગરપાલિકાની પ્રથમ સામાન્ય સભા યોજાઈ, 12 સમિતિઓના ચેરમેન નિમાયા
સુરેન્દ્રનગર: મહાનગરપાલિકાની પ્રથમ સામાન્ય સભા યોજાઈ, 12 સમિતિઓના ચેરમેન નિમાયા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 27, 2026 at 9:33 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા બન્યા બાદ પ્રથમ વખત યોજાયેલી ચૂંટણીમાં ભાજપે ૫૨ બેઠકોમાંથી 51 બેઠકો જીતી હતી, જ્યારે એક બેઠક કોંગ્રેસે જીતી હતી. ત્યારબાદ રાકેશ રાઠોડને મેયર, સ્મિતા રાવલને ડેપ્યુટી મેયર અને નિખિલ ચાંપાનેરીને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન તરીકે નિમણૂક આપવામાં આવી હતી.

બે મહિના પછી અંતે સુરેન્દ્રનગર ટાઉનહોલ ખાતે પ્રથમ સામાન્ય સભા યોજાઈ હતી. આ સભામાં અંદરો-અંદરના વિવાદને પૂર્ણ કરીને 12 સમિતિઓના ચેરમેનની નિમણૂક અને ખાતાની ફાળવણી કરવામાં આવી હતી.

સુરેન્દ્રનગર: મહાનગરપાલિકાની પ્રથમ સામાન્ય સભા યોજાઈ, 12 સમિતિઓના ચેરમેન નિમાયા (ETV Bharat Gujarat)

વઢવાણ વિસ્તારને મોટો લાભ

વઢવાણ વિસ્તારના 8 કોર્પોરેટરોમાંથી 4 કોર્પોરેટરોને ચેરમેન પદે નિમણૂક આપવામાં આવી છે. ડેપ્યુટી મેયર સ્મિતા રાવલ, ટાઉન પ્લાનિંગ ચેરમેન વનરાજસિંહ સોલંકી, ગટર સમિતિ ચેરમેન કુસુમબેન સોલંકી અને સ્ટાફ સિલેક્શન સમિતિ ચેરમેન પ્રવીણ પરમાર વઢવાણ વિસ્તારમાંથી છે.

સમિતિ અને ચેરમેનની યાદી:

સમિતિચેરમેનનું નામ
શહેરી વિકાસભગીરથસિંહ જશુભા ઝાલા
બાંધકામ સમિતિજયદીપસિંહ ઝાલા
વાહન વ્યવહાર અને ગેરેજશીખાબેન શુકલ
સેનિટેશન સમિતિબિપિનભાઈ ખાંભલા
સમાજ કલ્યાણગજાનંદભાઈ ચૌહાણ
બાગ-બગીચાભારતીબેન ખોખાણી
આરોગ્ય સમિતિજશુબેન ભરવાડ
લાઇટિંગ અને ફાયરજશુબેન વેગડ
ટાઉન પ્લાનિંગવનરાજસિંહ ભરતસિંહ સોલંકી
પાણી પુરવઠામહેન્દ્ર પટેલ
ગટર અને ડ્રેનેજકુસુમબેન સોલંકી
સ્ટાફ સિલેક્શનપ્રવીણ પરમાર

સભામાં લેવાયેલા મહત્વના નિર્ણયો:

  • વર્ગ-3ના કર્મચારીઓની ખાલી જગ્યાઓ ભરવી અને બઢતી માટે મંજૂરી
  • જન્માષ્ટમી લોકમેળાને મંજૂરી
  • પશુઓ માટે સાયલા પાંજરાપોળ સાથે MoU
  • રિવરફ્રન્ટ પર આરસીસી રોડના વધારાના કામને મંજૂરી
  • મણિયાર એન્ડ કંપની કેસમાં હાઈકોર્ટના આદેશનો અમલ
  • સોલીડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ રૂલ્સ-2026નો અમલ
  • ભૂગર્ભ ગટર ઉપર કરવેરો ઉઘરાવવાનો નિર્ણય
  • દરેક કોર્પોરેટરને માસિક ₹7500 પગાર (સ્વભંડોળમાંથી)
  • અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના નિયમો અનુસાર સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા ચાલશે

સુરેન્દ્રનગર વોર્ડ નંબર 11ના કોર્પોરેટર મહેન્દ્રસિંહ ઉર્ફે લાલાભાઈ ગોહિલે પગાર, ભથ્થા કે અન્ય કોઈ સુવિધા ન લેવાનો લેખિત નિર્ણય જાહેર કર્યો છે. તેઓ મહાનગરપાલિકા બન્યા બાદ પગાર વિનાના પ્રથમ કોર્પોરેટર બન્યા છે.

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12 COMMITTEES APPOINTED
SURENDRANAGAR
SURENDRANAGAR MUNICIPAL CORPORATION

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