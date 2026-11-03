સુરેન્દ્રનગરમાં કાયદો-વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કથળી, યુવકની તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા ઝીંકી હત્યા; પોલીસે તપાસ હાથ ધરી
15 દિવસ પહેલા સામાન્ય બોલાચાલી, સમાધાન માટે બોલાવી સોડા શોપ પર સોડા પીધા બાદ બાઈક પર બેસાડી હત્યા, સ્થાનિકોએ મેડિકલ કોલેજ ખસેડ્યો.
Published : November 3, 2026 at 12:15 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 12:26 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરના મેડિકલ કોલેજ પાછળ આવેલા પાંચ હનુમાનજીના મંદિર પાસેના વિસ્તારમાં યુવકની જાહેરમાં તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા ઝીંકી અને મોડી રાત્રે હત્યા કરવામાં આવી છે જેને લઈને પરિવાર ઉપર આભ ફાટી પડવા પામ્યો છે. 15 દિવસ પહેલા સામાન્ય બોલાચાલી થઈ હતી અને ત્યારબાદ યુવક હાર્દિક સાંતલપરાને બોલાવી અને ત્યારબાદ છરીના ઘા ઝીંકવામાં આવ્યા છે અને હત્યા કરી નાખવામાં આવી છે.
આ અંગે મોડી રાત્રે પોલીસ તપાસનો ધમધમાટ પણ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. હાર્દિક નામના યુવકને મોડી રાત્રે સમાધાન માટે બોલાવવામાં આવ્યું અને મેડિકલ કોલેજ સામે આવેલા સોડા શોપ ઉપર તમામ લોકોએ સોડા પીધી અને ત્યારબાદ બાઈક ઉપર બેસાડી અને ઘરે મૂકવાનું કહેવામાં આવ્યું અને બાઈક ઉપર બેસાડી અને ત્યારબાદ પાછળના ભાગે બેઠેલા યુવક દ્વારા છરીના ઘા ઝીંકવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
ત્યારબાદ ઇજાગ્રસ્ત યુવક હાર્દિકને સુરેન્દ્રનગરની મેડિકલ કોલેજમાં આજુબાજુના સ્થાનિક લોકો દ્વારા સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો અને ત્યાં તેની સારવાર શરૂ કરવામાં આવી હતી. સારવાર દરમિયાન મેડિકલ કોલેજમાં તેને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો અને આ બાબતે પરિવારજનોને પણ જાણ કરવામાં આવી હતી ત્યારે પરિવારજનો પણ તાત્કાલિક દોડી આવ્યા હતા. હાર્દિકની ઉંમર 20 વર્ષની છે અને તેની એક પુત્રી પણ છે અને તેની પત્ની હાલ ગર્ભવતી છે. ત્યારે છેલ્લા 15 દિવસથી ઝઘડો ચાલી રહ્યો હતો ત્યારે સમાધાન માટે બોલાવવામાં આવેલા યુવકને છરીના ઘા ઝીંકી અને મોતને ઘાટ ઉતારવામાં આવ્યો છે.
આ અંગે યુવકના મૃતદેહને સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં વહેલી સવારે ખસેડવામાં આવ્યો છે અને ત્યાં યુવકનું પેનલ PM કરવામાં આવ્યું છે અને આ અંગે પોલીસ પણ ઘટના સ્થળે દોડી જઈ અને ત્યારબાદ અલગ અલગ ટીમોને કામે લગાવી અને હત્યારાની શોધખોળ શરૂ કરવામાં આવી છે. યુવક રિક્ષા ચલાવતો હતો અને પોતાના પરિવારજનોનું જીવન ધોરણ ચલાવતો હતો પરંતુ આ પ્રકારની ઘટના બનતા પરિવારજનોએ પણ રોષ વ્યક્ત કર્યો છે અને આ અંગે કડક અને કાયદેસર કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે અને આરોપીઓને ઝડપી પાડી અને તેમને કાયદાનું ભાન કરાવવામાં આવે તેવી પણ પોલીસ સમક્ષ માંગ કરવામાં આવી છે.
પરિવારજનોએ મૃતદેહનો સ્વીકાર કરવાનો કર્યો ઇનકાર, જ્યાં સુધી હત્યારા નહીં ઝડપાય ત્યાં સુધી મૃતદેહનો સ્વીકાર કરવામાં આવશે નહીં - દક્ષાબેન, મૃતક યુવકના બહેન
સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે મૃતકના પરિવારજનો દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે કે જ્યાં સુધી આરોપીઓ ઝડપાશે નહીં ત્યાં સુધી મૃતદેહનો સ્વીકાર કરવામાં આવશે નહીં. ત્યારે આ અંગે મૃતકના બહેન દક્ષાબેને જણાવ્યું છે કે પાંચ જેટલા ઇસમોએ ભેગા મળી અને ભાઈની હત્યા કરી નાખી છે. ત્યારે પોલીસ વિભાગ દ્વારા ઘટનાને 12 કલાક પછી પણ કોઈ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી નથી. ત્યારે આ અંગે પરિવારજનોએ નિર્ણય કર્યો છે કે જ્યાં સુધી આરોપીઓ પકડાશે નહીં અને તમામ આરોપીઓના નજર સામે મોઢા દેખાડવામાં આવશે નહીં ત્યાં સુધી મૃતદેહનો સ્વીકાર કરવામાં આવશે નહીં. હાલ PM કરી અને ત્યારબાદ મૃતદેહને સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં મૂકી દેવામાં આવ્યો છે.
હત્યારાઓ કોણ
- રવિ રાજુભાઈ ઝીંઝુવાડિયા
- રોહિત ચકાભાઈ કોરડીયા
- રણજીત ઠાકોર
- સચિન જીવાભાઈ
- પિન્ટુ નિલેશભાઈ બોડીયો
હાલ તપાસ ચાલી રહી છે, PMની કામગીરી પૂર્ણ કરી આરોપીઓને ઝડપી લેવા ટીમો કામે લગાવામાં આવી છે - આર.એમ. સંઘાડા, PI સિટી પોલીસ મથક
સુરેન્દ્રનગર સિટી પોલીસ મથકના PI આર.એમ. સંઘાડા સાથે આ મુદ્દે વાતચીત કરવામાં આવતા એમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે પાંચ ઇસમોએ સમાધાનમાં બોલાવેલા યુવકની હત્યા કરી છે પરંતુ આ મુદ્દે તપાસ ચાલી રહી છે. PMની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. પેનલ PM કરવામાં આવ્યું છે. સાથળ અને પેટના ભાગે શરીરના ઘા ઝીંકવામાં આવ્યા હોવાનું પણ PM રિપોર્ટમાં સામે આવ્યું છે. આ અંગે સિટી પોલીસની અલગ અલગ ટીમો તેમજ સુરેન્દ્રનગર લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ સહિતના અલગ અલગ બ્રાન્ચની ટીમોને પણ કામે લગાવવામાં આવી છે. પાંચ આરોપીઓ છે તેને ઝડપી લેવા માટેની તજવીજ હાલ શરૂ કરવામાં આવી છે તેવું ટેલિફોનિક વાતચીતમાં PI દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.
છેલ્લા 15 દિવસથી ઘરે આવી અને બારણું ખખડાવતા હતા અને ગમે તેમ કરી અને યુવકની હત્યા કરી નાખવાની ધમકી આપતા હતા - સોનલબેન, મૃતક યુવકના પત્ની
મૃતક યુવક હાર્દિક સાંતલપરા પરણીત છે અને તેને એક પુત્રી છે અને હાલમાં તેની પત્ની ગર્ભવતી છે ત્યારે તેની પત્ની અને તે મેડિકલ કોલેજ પાસે આવેલા પાંચ હનુમાન નજીક વસવાટ કરતા હતા ત્યારે તેની પત્ની સોનલબેને જણાવ્યું છે કે પાંચ જેટલા ઇસમો ઘરે અલગ અલગ સમયે આવતા હતા, બારણું ખખડાવતા હતા અને હત્યા કરી નાખવી છે તેવું કહેતા હતા પરંતુ આ અંગે સમાધાનમાં બોલાવી અને દગો કરી છરીના ઘા ઝીંકી અને અંતે હત્યા કરી નાખવામાં આવી છે ત્યારે આ મુદ્દે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો...