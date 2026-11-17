સુરેન્દ્રનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કપાસની નવી સીઝનની આવક શરૂ, પ્રતિ મણ 1920નો ભાવ મળતા ખેડૂતોમાં ખુશી
સુરેન્દ્રનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કપાસની નવી સીઝનની આવક શરૂ, આ વર્ષે 4 લાખ ગાંસડી કપાસનું ઉત્પાદન થયું હોવાનો અંદાજ, લખતર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં સૌથી વધુ કપાસની આવક.
Published : November 17, 2026 at 1:49 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કપાસની નવી સીઝનની આવક શરૂ થઈ ગઈ છે. પ્રથમ તબક્કામાં જ કપાસનો પ્રતિ મણનો ભાવ 1920 સુધી પહોંચતા ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો સમગ્ર ગુજરાતમાં સૌથી વધુ કપાસનું ઉત્પાદન કરતો જિલ્લો ગણાય છે. ત્યારે આ વર્ષે પણ 4 લાખ ગાંસડી કપાસનું ઉત્પાદન થયું હોવાનો અંદાજ છે.
સુરેન્દ્રનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં સવારથી જ ખેડૂતો કપાસ ભરેલા ટ્રેક્ટર અને ટ્રકો સાથે આવી રહ્યા છે. યાર્ડમાં કપાસની હરાજી શરૂ થતાની સાથે જ વેપારીઓ વચ્ચે સ્પર્ધા જોવા મળી રહી છે. કપાસના ભાવ ઉંચા બોલાતા ખેડૂતોએ પણ કપાસનું વેચાણ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. ખેડૂતોને આ વર્ષે સારો ભાવ મળી રહ્યો હોવાથી તેઓમાં સંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
"સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કપાસ ઉત્પાદન ગુજરાત રાજ્યમાં સૌથી વધુ થાય છે. ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાભરના યાર્ડમાં કપાસની આવક શરૂ થઈ છે. અંદાજીત 4 લાખ ગાંસડી કપાસનું ઉત્પાદન થવાનો અંદાજ લગાવવામાં આવ્યો છે. ત્યારે લખતર યાર્ડમાં 1920 જેટલા પ્રતિ મણના ભાવ બોલાયા છે અને ગુજરાતભરમાં કપાસ ખરીદી માટે ભાવ બોલાવવામાં આવ્યા છે. અને આવતા ખેડૂતો માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે." - અમિત મોરી, સેક્રેટરી, APMC, લખતર
ખાસ કરીને લખતર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં સૌથી વધુ કપાસની આવક નોંધાઈ છે. લખતર પંથકમાં કપાસનું વાવેતર મોટા પ્રમાણમાં થાય છે અને ત્યાંના ખેડૂતો વહેલા કપાસ વીણીને યાર્ડમાં લાવી રહ્યા છે. લખતર ઉપરાંત સુરેન્દ્રનગર, વઢવાણ, મુળી, ચુડા, સાયલા, ચોટીલા, લીંબડી, ધ્રાંગધ્રા અને થાનગઢના યાર્ડમાં પણ કપાસની આવક ધીરે ધીરે વધી રહી છે.
આ વર્ષે કપાસના ઉત્પાદનમાં થોડો ઘટાડો નોંધાયો છે. ચોમાસા દરમિયાન વરસાદની અનિયમિતતા અને પાકમાં રોગના કારણે ઉત્પાદન પર અસર પડી છે. જોકે ઉત્પાદન ઘટ્યું હોવા છતાં ભાવ ઉંચો મળી રહ્યો હોવાથી ખેડૂતોને રાહત મળી છે. ગત વર્ષની સરખામણીમાં આ વર્ષે શરૂઆતમાં જ સારો ભાવ મળતા ખેડૂતો ખુશ છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે જો આ જ ભાવ જળવાઈ રહે તો ખેતી ખર્ચ નીકળી જશે અને થોડો નફો પણ મળશે.
"સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચાલુ વર્ષે કપાસનું ઉત્પાદન ઘટ્યું છે. પરંતુ હાલના તબક્કામાં કપાસ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં આવતો થયો છે. ત્યારે પ્રથમ તબક્કામાં 1920 જેટલા પ્રતિ મણના ભાવ બોલાયા છે. ત્યારે સરકાર દ્વારા હજુ સુધી ટેકાના ભાવે ખરીદી શરૂ કરવામાં આવી નથી. ત્યારે ટેકાના ભાવે કપાસ ખરીદી માટે નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવે અને તાત્કાલિક ધોરણે ટેકાના ભાવે પણ કપાસની ખરીદી કરવામાં આવે તો ખેડૂતોને ફાયદો થશે." - કૃષ્ણરાજ રાણા, ખેડૂત
કપાસની ખરીદી અને સોદા માટે ગુજરાતભરમાંથી વેપારીઓએ સુરેન્દ્રનગરમાં ધામા નાખ્યા છે. કાપડ બનાવતી મિલોના વેપારીઓ પણ કપાસની હરાજીમાં જોડાયા છે. મિલ માલિકોને સારી ગુણવત્તાવાળો કપાસ જોઈએ છે અને સુરેન્દ્રનગરનો કપાસ તેની લાંબી રૂ અને સારી ગુણવત્તા માટે જાણીતો છે. એટલે જ રાજકોટ, અમદાવાદ, સુરત, ભાવનગર સહિત અનેક જિલ્લાઓમાંથી વેપારીઓ અહીં ખરીદી કરવા આવી રહ્યા છે.
યાર્ડના સત્તાધિશોએ જણાવ્યું હતું કે ખેડૂતોને કોઈ તકલીફ ન પડે તે માટે તમામ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. પાણી, છાંયડો, તોલમાપ અને પેમેન્ટની વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. ખેડૂતોને તાત્કાલિક પેમેન્ટ મળે તે માટે પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. યાર્ડમાં આવક વધતા ટ્રાફિકની સમસ્યા ન સર્જાય તે માટે પણ ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
ખેડૂત આગેવાનોનું કહેવું છે કે સરકારે ટેકાના ભાવે ખરીદી પણ શરૂ કરવી જોઈએ, જેથી ખેડૂતોને ભાવનું રક્ષણ મળે. બજારમાં ભાવ ઘટે તો ખેડૂતોને નુકસાન ન થાય તે માટે ટેકાના ભાવની જાહેરાત મહત્વની છે. હાલ બજાર ભાવ સારા છે, પરંતુ આવક વધશે ત્યારે ભાવમાં ઘટાડો આવી શકે છે. એટલે ખેડૂતો સરકાર પાસે ટેકાના ભાવે ખરીદીની માંગ કરી રહ્યા છે.
બીજી તરફ, કપાસના વેપારીઓનું કહેવું છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કપાસની માંગ વધી છે, જેના કારણે સ્થાનિક બજારમાં પણ ભાવ ઉંચા રહેવાની શક્યતા છે. નિકાસની માંગ વધતા મિલો પણ વધુ કપાસ ખરીદી રહી છે. આગામી દિવસોમાં કપાસની આવકમાં હજુ વધારો થવાની શક્યતા છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કપાસ એ મુખ્ય રોકડિયો પાક છે. લાખો ખેડૂત પરિવારોનું અર્થતંત્ર કપાસ પર નિર્ભર છે. કપાસનો સારો ભાવ મળે તો ગ્રામીણ અર્થતંત્ર પણ મજબૂત બને છે. બજારમાં ખરીદી વધે છે અને વેપાર-ધંધાને પણ વેગ મળે છે. એટલે જ કપાસની સીઝનને સુરેન્દ્રનગર માટે સૌથી મહત્વની સીઝન ગણવામાં આવે છે. હાલમાં યાર્ડમાં કપાસની આવક શરૂ થતા ખેડૂતો, મજૂરો, વેપારીઓ અને ટ્રાન્સપોર્ટરો સહિત અનેક લોકોને રોજગારી મળી રહી છે. આગામી દિવસોમાં કપાસની આવક વધુ વધશે અને યાર્ડમાં ભીડ પણ વધશે તેવો અંદાજ છે.
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