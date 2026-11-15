સુરેન્દ્રનગરમાં પઢાર સમાજની ઓળખ મંજીરા નૃત્ય, બે મંડળીઓએ જીવંત રાખી છે આદિવાસીઓની લુપ્ત થતી કળા
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આઠ ગામોમાં માત્ર બે જેટલી મંડળીઓ છે, જે મંજીરા નૃત્યથી પરિચિત છે અને તેઓ મંજીરા નૃત્યની કળામાં નિપુણતા ધરાવે છે.
Published : November 15, 2026 at 6:38 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના આઠ જેટલા ગામોમાં પઢાર સમાજના અને આદિવાસી સમાજના લોકો વસવાટ કરે છે. એમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના રળોલ, રાણાગઢ, નાની કઠેચી, મોટી કઠેચી, ગળથલ સહિતના ગામોમાં આદિવાસી સમાજની વસ્તી વસવાટ કરે છે. જિલ્લામાં અંદાજિત 2.30 લાખથી વધુ આદિવાસી સમાજની વસ્તી વસવાટ કરે છે. ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વસવાટ કરતી આદિવાસી સમાજની વસ્તીનો મુખ્ય નૃત્ય મંજીરા નૃત્ય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પરંતુ હવે નવા પેઢી અને નવી જનરેશનમાં આ એક લુપ્ત થતી જતી કળા છે અને તેને ટકાવી રાખવાના પ્રયત્ન આદિવાસી અને પઢાર સમાજ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યા છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આઠ ગામોમાં માત્ર બે જેટલી મંડળીઓ છે, જે મંજીરા નૃત્યથી પરિચિત છે અને તેઓ મંજીરા નૃત્યની કળામાં નિપુણતા ધરાવે છે. રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા એવોર્ડ પણ તેમને આપવામાં આવ્યા છે અને કળા ટકાવી રાખવા માટે તેમને પ્રોત્સાહિત પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે. પરંતુ હાલના તબક્કામાં યુવા વર્ગ આ કળા શીખવા માટે તૈયાર નથી. તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે આ કળામાં જે રોજગારી મળવી જોઈએ તે મળી રહી નથી. કોઈ સરકારી કાર્યક્રમ હોય અથવા તો આદિવાસી સમાજના કાર્યક્રમો હોય ત્યારે આ મંડળીઓના લોકોને બોલાવવામાં આવે અને ત્યારબાદ આ કળા આદિવાસી અને પઢાર સમાજના લોકો રજૂ કરે છે. આ ઉપરાંત અલગ અલગ પ્રકારના મેળાઓ હોય સરકારી કાર્યક્રમો હોય ત્યાં પણ તેમને બોલાવવામાં આવે છે અને તેમને રોજ ઉપર મહેનતાણું ચુકવવામાં આવે છે. જેને લઈને આ મંજીરા નૃત્ય કળાની કદર થાય તેવી પણ કલાકારો દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે.
કળાના કલાકારોને પ્રોત્સાહન મળે તેવી માંગ - વિપુલ લાલાણી, કલાકાર
મંજીરા નૃત્યના યુવા કલાકાર વિપુલ લાલાણી સાથે વાત કરવામાં આવતા જણાવ્યું હતું કે, કળાને પ્રોત્સાહન મળે તે જરૂરી છે. હાલના તબક્કામાં સરકારી કાર્યક્રમો મળે છે. અન્ય કોઈ રોજગારીની તકો આ કળાના માધ્યમથી ઉત્પન્ન થતી નથી. જેને લઈને સરકારી કાર્યક્રમો તો મળે છે સરકારની યોજના નો લાભ પણ મળે છે. પરંતુ કોઈ અન્ય પ્રસંગો અથવા તો અન્ય કાર્યક્રમો જેવા કે ખાનગી કાર્યક્રમમાં પણ મંજીરા નૃત્ય અને પ્રોત્સાહન મળે તેવી અમારી માંગ છે. આદિવાસી સમાજના ભગવાનની જન્મ જયંતીની ઉજવણી થઈ રહી છે ત્યારે સરકાર પણ આ કળાને વધુ પ્રોત્સાહન મળે તે દિશામાં પ્રયત્ન કરે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી છે.
સામાન્ય કલાકાર હોય તો તેને પોતાની કળા રજૂ કરવા બદલ મોટા પેકેજની ચુકવણી થતી હોય છે અને આર્થિક ઉપાર્જન પણ થતું હોય છે. પરંતુ આ કળા આદિવાસી અને પઢાર સમાજની કળા તરીકે સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધ છે અને આ કળાને ટકાવી રાખવાના પ્રયત્ન સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના નળકાંઠાના બે મંડળીઓ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. સાંજના સમયે યુવા લોકોને તાલીમો પણ આપવામાં આવે છે અને આ કળા શીખવવામાં પણ આવે છે. જેમાં મુખ્યત્વે ઝાંઝર-મંજીરા અને અલગ અલગ તબલાઓ, શરણાઈઓ અને વાદકના સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
કળામાં મજીરા, ઝાંઝર, તબલાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે- ઝેઝરીયા હમીર, કલાકાર
મંજીરા નૃત્યના કલાકાર અને કળા જાણકાર ઝેઝરીયા હમીરભાઈ સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમને જણાવ્યું હતું કે, કળામાં મંજીરા ઝાંઝર તબલાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ સુધી આ કળા પહોંચી છે ત્યારે યુવા વર્ગ આ કડાથી દૂર ભાગી રહ્યો છે. કારણ કે જે આર્થિક ઉપાજન થવું જોઈએ તે આ કળામાં મળતું નથી. ત્યારે રાણાગઢ, નાની કઠેચી, મોટી કઠેચી, ગળથલ, રડોલ સહિતના ગામોના બાળકોને આ કળાથી પ્રોત્સાહિત કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે અને કળા શીખવવામાં પણ આવે છે ત્યારે સરકાર પણ આ બાબતે ધ્યાન આપે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.
ત્યારે રાણાગઢ, કઠેચી, ગડથલ, મોટી કઠેચી, નાની કઠેચી તેમજ અલગ અલગ સ્થળો ઉપર વસવાટ કરતાં આદિવાસી સમાજના યુવકોને આ કળા શીખવી અને જીવંત રાખવાનો પ્રયત્ન મંડળીઓ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. આજે બિરસા મુંડા ની 151મી જન્મ જયંતી છે ત્યારે આ કળાને પણ આદિવાસી સમાજના કલાકારોએ યાદ કરી છે અને આ કળાને પ્રોત્સાહન મળે અને કલાકારોને પણ સારું મહેનતાણું મળે તેવી પણ આશા વ્યક્ત કરે છે.
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