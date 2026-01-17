સુરેન્દ્રનગર મનપાનો કડક કામગીરીનો દાવો છતાં રખડતા ઢોરનો ત્રાસ, ઢોરની અડફેટે રસ્તે જતા આધેડ ઈજાગ્રસ્ત
એક ઢોર પકડવા પાછળ મહાનગરપાલિકા 4000 રૂપિયાનો ખર્ચ કરી રહી છે, પરંતુ પરિસ્થિતિ નથી સુધરી રહી.
Published : January 17, 2026 at 9:43 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા ઢોર નિયંત્રણ મુદ્દે કડક વલણ અપનાવી અને જાહેર સુરક્ષા માટે મહાનગરપાલિકાઓને વારંવાર સૂચનાઓ આપી છે અને રખડતા ઢોર પાંજરે પૂરવા માટેની સુચનાઓ આપવામાં આવી છે. જોકે તેમ છતાં સુરેન્દ્રનગરમાં રખડતા ઢોરના કારણે થતા અકસ્માતના બનાવો બની રહ્યા છે. તાજેતરની ઘટનામાં રખડતા ઢોરે આધેડને અડફેટે લેતા તેમને હોસ્પિટલમાં ખસેડવા પડ્યા હતા.
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા બની ત્યારથી 1 વર્ષમાં 1872 રખડતા ઢોર પાંજરે પૂર્યા હોવાના આંકડા રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. સુરેન્દ્રનગર, વઢવાણ, જોરાવરનગર સહિતના વિસ્તારોમાં રખડતા ઢોર શહેરીજનોને હડફેટમાં લઈ રહ્યા છે અને જીવ જોખમમાં મૂકી રહ્યા છે. આજે પણ વઢવાણ જીઆઇડીસી વિસ્તારમાં રખડતા ઢોર દ્વારા આધેડને હડફેટે લઈ અને તેને પગથી ખૂંદી નાખતા પાંસળી અને હાથના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી. આધેડને સુરેન્દ્રનગરની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે.
એક તરફ રખડતા ઢોર પકડવાના મહાનગરપાલિકા દ્વારા દાવાઓ કરવામાં આવે છે પરંતુ તે છતાં પણ રખડતા ઢોરના આંતકના કારણે શહેરીજનો ઈજાગ્રસ્ત થવાના બનાવો સુરેન્દ્રનગરમાં બની રહ્યા છે. જેને લઇને મહાનગરપાલિકાની કામગીરી સામે સુરેન્દ્રનગર શહેરની જનતાએ હવે સવાલ ઊભા કર્યા છે. એક ઢોર પકડવા પાછળ મહાનગરપાલિકા 4000 રૂપિયાનો ખર્ચ કરી રહી છે, પરંતુ પરિસ્થિતિ નથી સુધરી રહી.
ત્યારે આજે પણ સુરેન્દ્રનગરના GIDC વિસ્તારમાં રખડતા ઢોર દ્વારા આધેડને પાડી દઈ અને ઇજાઓ પહોંચાડવામાં આવી છે હાલ ઘરનું ભરણ પોષણ કરતા મુખ્ય લોકોને જ રખડતા ઢોર હડફેટે લે તો તેના ઘરનું અર્થતંત્ર પણ ખોરવાઈ જતું હોય અને દવાખાનાના ખર્ચ આવતા હોવાના કારણે આર્થિક નુકસાન પણ પહોંચાડવામાં આવે છે
સુરેન્દ્રનગર મનપાના સેનિટેશન અધિકારી કેતન શાહે જણાવ્યું કે, સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા બની ત્યારથી 1 વર્ષમાં 1872 રખડતા ઢોર પાંજરે પૂર્યા છે. તેમાંથી 642 પશુ જિલ્લાની વિવિધ પાંજરાપોળમાં નિભાવ અર્થે મોકલવામાં આવ્યા છે. અત્યારે સુરેન્દ્રનગર મનપાના ઢોરવાડામાં 612 પશુ ઉપલબ્ધ છે. આ કામગીરી જ્યારથી મહાનગરપાલિકા બની ત્યારથી આજ સુધી સતત ચાલુ છે. એકપણ દિવસના બ્રેક વગર આ કામગીરી ચાલુ રાખવામાં આવી છે. હું આપને જણાવું કે મનપા દ્વારા રખડતા પશુ માટે નોર્થ અને સાઉથ ઝોનના બે નવી ગૌશાળા બનાવવાનું પ્લાનિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ઉપરાંત રખડતા ઢોર-રખડતા કુતરાનો ત્રાસ છે એના માટે પણ અલગ-અલગ ઝોનની અંદર ફીડિંગ ઝોન બનાવવામાં આવશે. કુતરા પકડવા માટે પણ ટેન્ડરની પ્રક્રિયા થઈ ગઈ છે. ટૂંક સમયમાં કુતરા પકડવાની કામગીરી ચાલુ કરવામાં આવશે. એક ઢોર પકડવા મનપા દ્વારા 4200 નો ખર્ચ કરાય છે. આ કામગીરી માટે મનપાના 3 પિંજરા ઉપરાંત 15થી 20 લોકો આ કામમાં સતત રોકાયેલા રહે છે.
