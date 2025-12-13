સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં વર્ષની છેલ્લી નેશનલ લોક અદાલતનું આયોજન, 7000થી વધુ કેસો સમાધાન માટે મૂકવામાં આવ્યા
Published : December 13, 2025 at 3:17 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ન્યાયને જનતા સુધી ઝડપી અને સરળ રીતે પહોંચાડવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે વર્ષની છેલ્લી નેશનલ લોક અદાલતનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જિલ્લા અદાલત તેમજ તાલુકા કોર્ટોના પ્રાંગણમાં યોજાયેલી આ લોક અદાલતમાં કુલ 7000થી વધુ કેસો સમાધાન માટે મૂકવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી મોટા ભાગના કેસો સહમતિથી ઉકેલાતા પક્ષકારોને સમયસર ન્યાય સાથે આર્થિક રાહત પણ મળી છે.
લોક અદાલતમાં ટ્રાફિક નિયમ ભંગ બદલ નોંધાયેલા ઈ-મેમો સંબંધિત અંદાજે 4500 કેસો મૂકવામાં આવ્યા હતા, જેમાં નોંધપાત્ર સંખ્યામાં કેસોનો નિકાલ થયો. સાથે જ ચેક રિટર્નના કેસો, મોટર અકસ્માતના દાવા, નાગરિક તથા ફોજદારી વિવાદો સહિતના અનેક કેસો સમાધાનથી ઉકેલવામાં આવ્યા હતા.
ખાસ કરીને મોટર અકસ્માતના દાવાઓમાં લોક અદાલત દ્વારા મહત્વપૂર્ણ પરિણામ પ્રાપ્ત થયું છે. ઇન્સ્યોરન્સ કંપની અને અરજદાર વચ્ચે રૂ. 90 લાખના વળતર સાથે સમાધાન થયું હતું, જેના કારણે પીડિત પક્ષને લાંબી કાનૂની પ્રક્રિયા વિના ન્યાય મળ્યો. તેમજ ચેક રિટર્નના 138 કેસોમાં એક કરોડ રૂપિયાની ફરિયાદમાં પણ સુખદ સમાધાન થતાં પક્ષકારોમાં સંતોષ જોવા મળ્યો હતો.
લોક અદાલતની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે અહીં બંને પક્ષોની સંમતિથી કેસોનો ઉકેલ આવે છે, જેથી સમય, ખર્ચ અને માનસિક તણાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થાય છે. ન્યાયાધીશો, વકીલો અને કોર્ટ સ્ટાફની સક્રિય ભૂમિકાથી અનેક વર્ષોથી ચાલતા વિવાદો એક જ દિવસે પૂર્ણ થતાં ન્યાય પ્રક્રિયા પ્રત્યેનો વિશ્વાસ વધુ મજબૂત બન્યો છે.
સુરેન્દ્રનગર લોક અદાલતનું આ આયોજન ન્યાયને સરળ, ઝડપી અને સૌહાર્દપૂર્ણ બનાવવાનો સફળ પ્રયાસ સાબિત થયું છે, અને ભવિષ્યમાં પણ આવા લોક અદાલતો દ્વારા વધુ વિવાદોનો ઝડપી નિકાલ થાય તેવી અપેક્ષા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
