સુરેન્દ્રનગર જમીન NA કૌભાંડ: ઝડપાયેલા નાયબ મામલતદાર ચંદ્રસિંહ ભુપતસિંહ મોરી પાસે આવક કરતા વધુ સંપત્તિ હોવાનો ધડાકો

નાયબ મામલતદાર ચંદ્રસિંહ ભુપતસિંહ મોરી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 8, 2026 at 6:57 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં જમીન એનએ કૌભાંડમાં સંકળાયેલા અને વઢવાણમાં રહેતા નાયબ મામલતદાર ચંદ્રસિંહ ભુપતસિંહ મોરી વિરુદ્ધ વધુ એક ફરિયાદ નોંધાઈ છે.

ચંદ્રસિંહ મોરીની મિલકતોની તપાસ એસીબી વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં ગેરકાયદેસર રીતે સત્તાનો દુરુપયોગ કરીને અપ્રમાણસર મિલકતો ઊભી કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે. તેમની આવક કરતાં વધુ સંપત્તિ હોવાનું પણ જાહેર થયું છે. પોતાના નામે તેમજ સગા-સંબંધીઓ અને સ્નેહીઓના નામે થાવર અને જંગમ મિલકતો હોવાની તપાસ કરવામાં આવી હતી.

તપાસમાં જણાયું છે કે ચંદ્રસિંહ મોરી તત્કાલીન કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલ દ્વારા આચરવામાં આવેલા જમીન કૌભાંડના મુખ્ય સૂત્રધાર હતા.

તપાસ દરમિયાન તેમની પાસે 56.89 ટકા અપ્રમાણસર મિલકત હોવાનું સામે આવ્યું છે. ચંદ્રસિંહ ભુપતસિંહ મોરી, જેઓ નાયબ મામલતદાર તરીકે કલેક્ટર કચેરીમાં ફરજ બજાવતા હતા, તેમને હાલમાં સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. તપાસમાં તેમની પાસે 1.22 કરોડ રૂપિયાની મિલકત હોવાનું જાણવા મળ્યું છે, જેમાં પોતાના પરિવારજનો તેમજ નજીકના સગા-સંબંધીઓના નામે પણ મિલકતો વસાવવામાં આવી હતી.

આ મામલે 1,22,27,658 રૂપિયાની અપ્રમાણસર મિલકત હોવા બદલ એસીબી વિભાગ દ્વારા વધુ એક ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. આ તપાસ સુરેન્દ્રનગર એસીબીના પીઆઈ એમ. ડી. પટેલને સોંપવામાં આવી છે.

આ અંગે રચવામાં આવેલી સીટીના અધિકારીઓએ રિપોર્ટ રજૂ કર્યો છે. તપાસ કરનાર અધિકારી પી. કે. વાડિયા તેમજ મદદનીશ નિયામક (એસીબી) જે. ડી. મેવાડા અને તેમની ટીમ દ્વારા આ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.

એસીબીએ લોકોને અપીલ પણ કરી છે કે જો ચંદ્રસિંહ મોરી સાથે કોઈ વ્યક્તિએ ગેરકાયદેસર લેવડ-દેવડ કરી હોય અથવા તેમની પાસે તેમના ગેરકાયદેસર હિસાબો હોય તો તે તાત્કાલિક એસીબીને પુરાવા સાથે જાણ કરે, જેથી તેમની વિરુદ્ધ વધુ કડક કાર્યવાહી કરી શકાય.

આ પણ વાંચો:

