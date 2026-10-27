સુરેન્દ્રનગરના લખતર તાલુકાના 33 ગામોમાં નર્મદા કેનાલના પ્રશ્ને ખેડૂતોમાં રોષ, ધારાસભ્યને કરી રજૂઆત
સુરેન્દ્રનગરના લખતર તાલુકાના 33 ગામોમાં નર્મદા કેનાલના પ્રશ્ને ખેડૂતોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો, ખેડૂતોએ સર્કિટ હાઉસમાં ધારાસભ્ય પી.કે. પરમારને રજૂઆત કરી.
Published : October 27, 2026 at 12:14 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લાના લખતર તાલુકાના 33 ગામોમાં નર્મદા કેનાલના પ્રશ્નોને લઈને ખેડૂતોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. આ મામલે ખેડૂતોએ લખતર સર્કિટ હાઉસ ખાતે સ્થાનિક ધારાસભ્ય પી.કે. પરમારની ઉપસ્થિતિમાં રજૂઆત કરીને વહેલી તકે પ્રશ્નોના નિરાકરણની માંગ કરી છે.
મળતી માહિતી મુજબ, લખતર તાલુકો નર્મદા કેનાલ આધારિત તાલુકો છે. અહીંના વડલા, સાકર, અણીયારી, તલસાણા, તાવી, લીલાપુર, કસવાળા સહિતના 33 જેટલા ગામોના ખેડૂતો ખેતી માટે સંપૂર્ણપણે નર્મદાના પાણી પર નિર્ભર છે. પરંતુ છેલ્લા કેટલાક સમયથી કેનાલોમાં અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓ સર્જાઈ છે, જેને કારણે છેવાડાના ગામો સુધી પાણી પહોંચતું નથી.
ખેડૂતોએ ધારાસભ્ય સમક્ષ રજૂઆત કરતા જણાવ્યું હતું કે, મુખ્ય કેનાલ અને સબ કેનાલોમાં સાફ-સફાઈના અભાવે ઘાસ અને કચરો જામી ગયો છે. અનેક જગ્યાએ કેનાલોમાં લીકેજની સમસ્યા છે, જેના કારણે પાણી રસ્તામાં જ વેડફાઈ જાય છે. કેટલીક કેનાલોમાં ઓવર ટોપિંગની સમસ્યા છે, એટલે કે પાણી છલકાઈને બહાર નીકળી જાય છે અને ખેતરોમાં ભરાઈ જાય છે. આના કારણે ખેતરોમાં ભેજ લાગવાની સમસ્યા પણ વધી છે, જેના કારણે પાકને નુકસાન થઈ રહ્યું છે.
ખાસ કરીને વડલા, સાકર, અણીયારી, તલસાણા, તાવી જેવા છેવાડાના ગામોમાં તો છેલ્લા બે પિયતથી પૂરતું પાણી જ મળ્યું નથી. ખેડૂતોએ સમયસર વાવેતર કર્યું છે, પરંતુ પાણીના અભાવે પાક સુકાવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. જો તાત્કાલિક પાણી નહીં મળે તો હજારો વીઘા જમીનમાં ઊભો પાક નિષ્ફળ જવાની દહેશત છે.
ખેડૂતોની રજૂઆત સાંભળ્યા બાદ ધારાસભ્ય પી.કે. પરમારે આગામી સમયમાં નર્મદા વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજીને તમામ પ્રશ્નોની રજૂઆત કરવાની ખાતરી આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, લખતર તાલુકો ખેતી પ્રધાન છે અને નર્મદાનું પાણી અહીંના ખેડૂતોની જીવાદોરી છે. તેથી કેનાલોની સાફ-સફાઈ, લીકેજ રિપેરિંગ અને ઓવર ટોપિંગની સમસ્યાનું વહેલી તકે નિરાકરણ લાવવા માટે તેઓ પોતે પ્રયત્નશીલ રહેશે.
તેમણે અધિકારીઓને સૂચના આપીને તાત્કાલિક સ્થળ નિરીક્ષણ કરવા અને જરૂરી સમારકામના અંદાજો તૈયાર કરવા પણ જણાવ્યું હતું. ખેડૂતોને વિશ્વાસ અપાવ્યો હતો કે, આગામી પિયત પહેલા કેનાલોની સમસ્યા દૂર કરીને દરેક ગામ સુધી પૂરતું પાણી પહોંચાડવામાં આવશે.
આ બેઠકમાં લખતર તાલુકાના 33 ગામના સરપંચો, ખેડૂત આગેવાનો અને મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ખેડૂતોએ આશા વ્યક્ત કરી છે કે, ધારાસભ્યની દરમિયાનગીરીથી તેમના વર્ષો જૂના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ આવશે અને ખેતી માટે પૂરતું પાણી મળી રહેશે. હાલ તો તંત્ર આ અંગે શું કાર્યવાહી કરે છે તેના પર સૌની નજર મંડાયેલી છે.
ધારાસભ્ય પી.કે. પરમારે જણાવ્યું હતું કે, મળેલી રજૂઆત નર્મદા વિભાગ સુધી પહોંચાડી અને પ્રશ્નના નિરાકરણ માટે પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવશે. લખતર સર્કિટ હાઉસ ખાતે બેઠક યોજવામાં આવી હતી જેમાં 33 ગામના ખેડૂતો દ્વારા નર્મદા કેનાલો અંગેના પ્રશ્નો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.
તેમની લેખિત રજૂઆત ધારાસભ્ય પી.કે. પરમાર દ્વારા મેળવવામાં આવી હતી અને આ અંગે સરકારમાં રજૂઆત કરી તાત્કાલિક ધોરણે નિરાકરણ આવે તેની માંગ કરવામાં આવી છે. આ અંગે નર્મદા વિભાગમાં રજૂઆત કરી ગ્રામીણ વિસ્તારમાં પીવાના પાણીની તેમજ સિંચાઈના પાણીની અગવડતા ન પડે તેની તકેદારી રાખવા અંગેની સૂચનાઓ પણ નર્મદા વિભાગને આપવામાં આવશે.
મળેલી રજૂઆતના તમામ પ્રકારના પ્રશ્નો અંગે નર્મદાના અધિકારીઓ સાથે ટૂંક સમયમાં બેઠક યોજવામાં આવશે તેવું પણ ધારાસભ્ય પી.કે. પરમારે જણાવ્યું છે.
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