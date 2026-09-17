ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગરઃ તરણેતરના મેળામાં યોજાઈ 'લાડુ સ્પર્ધા', વિજેતા બળવંતભાઈ 30 મિનિટમાં 28 લાડુ ઝાપટી ગયા

વિશ્વપ્રસિદ્ધ તરણેતરના ભાતીગળ મેળામાં ગ્રામીણ ઓલિમ્પિક્સ અંતર્ગત યોજાયેલી 'લાડુ સ્પર્ધા' લોકોમાં ભારે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી.

'લાડુ સ્પર્ધા'
'લાડુ સ્પર્ધા' (ETV BHARAT GUJARAT)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 17, 2026 at 4:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગરઃ જિલ્લાના થાનગઢ તાલુકામાં આવેલા વિશ્વપ્રસિદ્ધ તરણેતરના ભાતીગળ મેળામાં ગ્રામીણ ઓલિમ્પિક્સ અંતર્ગત યોજાયેલી 'લાડુ સ્પર્ધા' લોકોમાં ભારે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી. આ રસપ્રદ સ્પર્ધાનું આયોજન રમત-ગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ (ગાંધીનગર), સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત, જિલ્લા પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર (લીંબડી) અને તરણેતર ગ્રામ પંચાયતના સંયુક્ત ઉપક્રમે કરવામાં આવ્યું હતું. ઝાલાવાડની લોકસંસ્કૃતિ અને પરંપરા સાથે જોડાયેલી આ અનોખી સ્પર્ધાને જોવા માટે મેળામાં હાજર મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો ઉમટી પડ્યા હતા.

આ સ્પર્ધામાં ૨૫થી ૭૫ વર્ષની વયજૂથ ધરાવતા ૨૮ જેટલા સ્પર્ધકોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. નિયમ અનુસાર તમામ સ્પર્ધકોએ ૩૦ મિનિટના નિશ્ચિત સમયમાં દાળ સાથે બેસનના ખાંડવાળા લાડુ ખાવાના હતા. સ્પર્ધાની શરૂઆત થતાં જ તમામ સ્પર્ધકોએ ઝડપથી લાડુ ખાવાનું શરૂ કર્યું હતું. પહેલી ૧૫ મિનિટમાં જ મોટાભાગના સ્પર્ધકો સરેરાશ ૧૫ જેટલા લાડુ આરોગીને વારાફરતી સ્પર્ધામાંથી બહાર થવા લાગ્યા હતા. પરંતુ અંતિમ તબક્કામાં પ્રથમ સ્થાને આવવા માટે પાંચ સ્પર્ધકો વચ્ચે ભારે રસાકસી જોવા મળી હતી. સ્પર્ધકો જ્યારે ૨૨, ૨૪ અને ૨૬ લાડુ સુધી પહોંચ્યા, ત્યારે ઉપસ્થિત દર્શકોએ પણ તાળીઓ સાથે તેમનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો.

સ્પર્ધાની આખરી મિનિટમાં તો વાતાવરણ ખૂબ જ ઉત્સુકતાપૂર્ણ બની ગયું હતું. આખરે ગત વર્ષે પણ વિજેતા થયેલા વિંછીયા તાલુકાના ઓરી ગામના વતની બળવંતભાઈ રાઘવાણીએ નિર્ધારિત ૩૦ મિનિટ પૂરી થતાં સુધીમાં ૨૮ લાડુ ઝાપટીને પ્રથમ ક્રમ મેળવી લીધો હતો. આ સ્પર્ધાના નિયમ મુજબ માત્ર એક જ વિજેતા પસંદ કરવાનો હોવાથી, બળવંતભાઈને રૂ. ૨,૦૦૦નો રોકડ પુરસ્કાર આપીને પ્રથમ વિજેતા જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.

આ પ્રસંગે હાજર રહેલા જિલ્લા કલેક્ટર જી. એચ. સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, લોકોના આટલા મોટા ઉત્સાહ અને પ્રતિસાદના કારણે જ સ્પર્ધકોને ભાગ લેવાનો સાચો આનંદ મળ્યો છે. તરણેતરનો આ મેળો આપણી સાંસ્કૃતિક વિરાસતને સાચવવાની સાથે લોકોમાં આનંદ, ઉત્સાહ અને ભાઈચારાની ભાવના પૂરી પાડે છે.

આ કાર્યક્રમમાં મદદનીશ પોલીસ અધિક્ષકશ વૈદિકા બિહાની, પ્રાંત અધિકારી કે. એન. કાચા, જિલ્લા રમત વિકાસ અધિકારી પાર્થ ચૌહાણ સહિતના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેમણે વિજેતા સ્પર્ધકને પ્રોત્સાહિત કરીને પુરસ્કાર એનાયત કર્યો હતો.

છેલ્લા બે વર્ષથી તરણેતરના મેળામાં લાડુ ખાવાની હરીફાઈમાં પ્રથમ આવી રહ્યો છું- બળવંતભાઈ રાઘવાણી

આ સ્પર્ધામાં વિજેતા બનેલા બળવંતભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, 'આવી હરીફાઈ તરણેતરના મેળા સિવાય યોજવામાં આવતી નથી, આ મેળો સાંસ્કૃતિક મેળો ધાર્મિક મેળો અને પૌરાણિક મેળો ગણવામાં આવે છે. ત્યારે આવી હરીફાઈમાં ભાગ લઈને ધન્યતા પણ અનુભવાય છે અને જૂની યાદો પણ તાજી થાય છે.

આ પણ વાંચોઃ

સેન્સર બોર્ડમાં ગુજરાતના 2 મોટા ચહેરાને સ્થાન, મનોજ જોશી અને અભિષેક જૈન સહિત 18 સભ્યોની કમિટીની રચના

વિશ્વાસ, પારદર્શિતા અને કાર્યક્ષમતા જ રામોજી ફિલ્મ સિટીના સિદ્ધાંત: TIFFમાં સામેલ થયા ચેરૂકુરૂ કિરણ અને ચેરૂકુરી વિજયેશ્વરી

TAGGED:

SURENDRANAGAR
લાડુ સ્પર્ધા
તરણેતરનો મેળો
થાનગઢ
SURENDRANAGAR LADU COMPETITION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.