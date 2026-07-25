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સુરેન્દ્રનગરમાં મેઘતાંડવ: કઠેચી ગામનું તળાવ તૂટતાં 200થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યાં, પૂર્વ ધારાસભ્ય નૌશાદ સોલંકી કેમ્પ ખોલ્યો

તાલુકા લેવલ ઉપર કંટ્રોલરૂમ ખોલીને તમામ પરિસ્થિતિની તાકીદ કરવામાં આવી રહી છે.

કઠેચી ગામનું તળાવ તૂટતાં 200થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યાં
કઠેચી ગામનું તળાવ તૂટતાં 200થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યાં (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 25, 2026 at 6:10 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લામાં સતત ચાર દિવસથી મેઘ મહેર યથાવત છે. છેલ્લા ચાર દિવસમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 12 ઇંચ જેટલો વરસાદ દસાડા તાલુકામાં, લખતરમાં 11 ઇંચ અને લિંબડી વિસ્તારમાં 10 ઇંચ કરતાં વધુ વરસાદ પડ્યો છે. લીંબડી તાલુકાના કઠેચી ગામનું તળાવ તૂટયું છે. જેને લઇને ગામના પાણી સ્થાનિક લોકોના ઘરમાં ભરાઈ ગયા છે અને પરિસ્થિતિ ખૂબ ખરાબ હાલતમાં છે. લોકોની ઘરવખરી પાણીમાં ડૂબી ગઈ છે.

બીજી તરફ ખાવા પીવા અને અન્ય કોઈપણ પ્રકારની વ્યવસ્થા થઈ શકે તેવી પરિસ્થિતિ નથી. ટ્રેક્ટર મારફત તેમજ અન્ય વાહનો લઇને બચાવ કામગીરી અને ફૂડ પેકિંગ પહોંચાડવા અંગેની કામગીર શરૂ કરવામાં આવી છે. સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારમાં પણ 80 ફૂટના રોડ ઉપર સ્થાનિક લોકોના ઘરમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. જેને લઇને ચાર દિવસ સુધી લોકો ઘરની બહાર નીકળી શક્યા નથી અને હજુ પણ વરસાદનું જોર યથાવત છે.

કઠેચી ગામનું તળાવ તૂટતાં 200થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યાં (ETV Bharat Gujarat)

આજે પણ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. જેને લઈને હાલના તબક્કામાં વહીવટીતંત્ર દ્વારા પણ તમામ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની રજા રદ કરવામાં આવી છે. કમિશનર અને કલેક્ટર સહિતના અધિકારીઓને સ્ટેન્ડ બાય રાખવામાં આવ્યા છે. તાલુકા લેવલ ઉપર કંટ્રોલરૂમ ખોલીને તમામ પરિસ્થિતિની તાકીદ કરવામાં આવી રહી છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચાર દિવસથી ભારે વરસાદને લઈને રોડ રસ્તાઓ પણ બંધ થઈ ગયા છે. જેમાં સૌથી વધુ સુરેન્દ્રનગર કચ્છ હાઇવે પ્રભાવિત બન્યો છે. આજથી આ હાઇવે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. સુરેન્દ્રનગર અમદાવાદ હાઈવે ઉપર વિરમગામ નજીક પાણી ભરાયેલા હોવાના કારણે તે પણ બંધ કરવામાં આવ્યો છે. લીંબડી ઉપર પાણશીણા નજીક પુલ ઉપર પાણી ફરી વળ્યા હોવાના કારણે આ હાઇવે પણ બંધ કરવામાં આવ્યો છે.

કઠેચી ગામનું તળાવ તૂટતાં 200થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યાં
કઠેચી ગામનું તળાવ તૂટતાં 200થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યાં (ETV Bharat Gujarat)

કઠેચીના સ્થાનિક રહીશ, સલીમભાઈ સમાએ જણાવ્યું હતું કે, "કઠેચી ગામનું તળાવ તૂટી ગયું છે. જેને લઈને ગામમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. 200થી વધુ ઘરની ઘરવખરી પાણીમાં તણાઈ ગઈ છે અને ડૂબી ગઈ છે, ત્યારે પરિસ્થિતિ ખૂબ ખરાબ છે. ગ્રામજનો દ્વારા મદદની માંગ કરવામાં આવી રહી છે. તંત્ર ત્યાં પહોંચે અને તાત્કાલિક મદદ કરે તે જરૂરી બન્યું છે. ગામનું તળાવ ફાટતાં ગામમાં પાણી ભરાયા છે અને પરિસ્થિતિ અત્યંત દૈન્ય છે."

કઠેચી ગામનું તળાવ તૂટતાં 200થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યાં
કઠેચી ગામનું તળાવ તૂટતાં 200થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યાં (ETV Bharat Gujarat)

દસાડા તાલુકામાં પૂર્વ ધારાસભ્ય નૌશાદ સોલંકી કેમ્પ ખોલ્યો

સુરેન્દ્રનગરના દસાડા તાલુકાના પૂર્વ ધારાસભ્ય નૌશાદ સોલંકી દ્વારા તાત્કાલિક કેમ્પ ખોલવામાં આવ્યો છે. ફૂડ પેકેટ બનાવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. જેમાં દસાડા સહિતના 90 જેટલા ગામો પ્રભાવિત બન્યા છે, ત્યાંના લોકો ભૂખ્યા ન રહે અને કોઈપણ પ્રકારની જાનહાની ન સર્જાય તેની તકેદારીના ભાગ સ્વરૂપે ફૂટ પેકેટ બનાવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. ગામો ગામ ફૂટ પેકેટ પેકિંગ કરીને ટ્રેક્ટર મારફતે મોકલવામાં આવી રહ્યા છે."

કઠેચી ગામનું તળાવ તૂટતાં 200થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યાં
કઠેચી ગામનું તળાવ તૂટતાં 200થી વધુ ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યાં (ETV Bharat Gujarat)

સૌથી વધુ લીંબડી દસાડા અને લખતર તાલુકો પ્રભાવિત

ચાર દિવસ સતત વરસાદ વરસી રહ્યો છે, ત્યારે લીંબડી લખતર અને દસાડા તાલુકો પ્રભાવિત બન્યો છે. રોડ રસ્તા પાણીમાં ગરકાવ બન્યા છે. નદીઓ ગાંડીતુર બની ગઈ છે. તંત્ર દ્વારા પણ બચાવ કામગીરી અને રેસક્યુ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીમાં 500થી વધુ લોકોને નદીના પાણીમાંથી બહાર કાઢી અને સલામત રીતે આશરે ઘરમાં આશરો આપવામાં આવ્યો છે. તંત્રએ પણ કામગીરી શરૂ કરીને તાત્કાલિક ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર અધિકારીઓને મોકલીને કોઈ જાનહાની ન સર્જાય અને પુર જેવી પરિસ્થિતિ અને અતિવૃષ્ટિ જેવી પરિસ્થિતિમાં કોઈના જીવ ન જાય તેની તકેદારી રાખવા સૂચના અપાય છે.

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TAGGED:

KATHECHI VILLAGE HEAVY RAIN
RAIN UPDATE
NAUSHAD SOLANKI CAMP OPENED
સુરેન્દ્રનગરમાં મેઘતાંડવ
SURENDRANAGAR HEAVY RAIN

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