સુરેન્દ્રનગરમાં ગરમીનો પ્રકોપ: સરકારી કચેરીઓના સમયગાળામાં ફેરફાર, સિવિલ હોસ્પિટલની OPDમાં વધારો

મોટાભાગના દર્દીઓને તાવ, શરદી, ઉધરસ, ફીવર અને જાડા ઉલટીના કેસો હોવાનું સામે આવ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 16, 2026 at 4:35 PM IST

સુરેન્દ્રનગર : જિલ્લામાં દ્વિચક્રીય ઋતુનો અનુભવ શહેરીજનો કરી રહ્યા છે. વહેલી સવારે થોડી ઠંડી બાદ બપોરના સમયે તાપમાન 42 ડિગ્રી નજીક પહોંચી રહ્યું છે. બપોરના સમયે આકરો તડકો વધી રહ્યો છે. સુરેન્દ્રનગર પ્રશાસન વિભાગ દ્વારા પણ આ મુદ્દે સુરેન્દ્રનગરમાં વધતા તાપમાનને લઈને નિર્ણય કરીને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની તમામ સરકારી કચેરીઓના સમયગાળામાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.

બીજી તરફ દ્વિચક્રીય ઋતુના કારણે સુરેન્દ્રનગરમાં રોગચાળાએ પણ મસ્તક દીધી છે. સુરેન્દ્રનગરમાં દ્વિચક્રીય ઋતુના કારણે શરદી ઉધરસ ફીવરના કેસો અને લુ લાગવાના ઘટનાઓમાં વધારો થયો છે, તેના કેસોની સંખ્યામાં પણ વધારો થયો છે. આજે સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં વહેલી સવારથી બપોર સુધીમાં 500થી વધુ દર્દીઓની ઓપીડી દાખલ થઈ છે. જેમાં મોટાભાગના દર્દીઓને તાવ, શરદી, ઉધરસ, ફીવર અને જાડા ઉલટીના કેસો હોવાનું સામે આવ્યું છે, ત્યારે સાવચેતી રાખવા માટે પણ તંત્ર દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં ગરમી વધી રહી છે જેના કારણે રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને લીંબુ પાણી પીવું ગરમીથી બચવું બપોરના સમયે ઘરની બહાર કામ સિવાય ન નીકળવું તેમ જ ઠંડા પીણા ઓઆરએસ અને ગરમી લાગી જાય તો નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સારવાર લઈ લેવા માટે પણ આરોગ્ય વિભાગ અને પ્રશાસન વિભાગ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે.

"ગરમીના કારણે રોગોમાં વધારો થયો છે. આજની ઓપીડી પણ 500થી વધુની દાખલ થઈ છે, તમામ દર્દીઓને સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. જો જરૂર પડે તો તેમને દાખલ પણ કરવામાં આવે છે. લુ લાગવાની ઘટના ગરમી લાગવાના બનાવો વધી રહ્યા છે, ત્યારે સરકારના નિયમોનું પાલન કરી અને હિટ સ્ટોકથી બચવા માટે અપીલ કરવામાં આવી રહી છે. જે ગાઈડલાઈન બહાર પાડવામાં આવી છે, તેનો અમલ સૌ લોકો કરે." - ચૈન્તન્ય પરમાર, સિવિલ સર્જન સુરેન્દ્રનગર

હાલના તબક્કામાં ગરમી અને ઠંડી બંને ઋતુઓના અહેસાસના કારણે રોગચાળાએ માથું ઉચક્યું હોય તે પ્રકારનો ઘાટ સર્જાયો છે. સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં કેસ બારીમાં લાંબી લાઈનો તેમજ ઓપીડી કેન્દ્ર ઉપર પણ લાંબી લાઈનો અને ખાસ કરીને દવા લેવા માટે, લેબોરેટરી ટેસ્ટમાં પણ દર્દીઓની લાંબી લાઈનો જોવા મળી હતી.

