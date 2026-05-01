સુરેન્દ્રનગર: સરકારી કચેરીઓમાં પોલીસની ડ્રાઇવ, હેલ્મેટ વગર ટુ-વ્હીલર ચલાવતા કર્મચારીઓને દંડ ફટકારાયો
1 મેથી લઈ 31 મે સુધી આ પરિપત્ર યથાવત કરવા અંગેનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.
Published : May 1, 2026 at 3:40 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં ગુજરાત પોલીસ દ્વારા એક પરિપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં સમગ્ર રાજ્યમાં આવેલી સરકારી કચેરીઓમાં આવતા તમામ કર્મચારીઓ હેલ્મેટના નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરે તે અંગેનો પરિપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. 1મેથી લઈ 31 મે સુધી આ પરિપત્ર યથાવત કરવા અંગેનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.
સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલી સરકારી કચેરીઓમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ ટ્રાફિક નિયમનનું પાલન ન કરતા હોય તે પ્રકારની ફરિયાદો ઉઠવા પામી હતી. આ અંગે ગુજરાત રાજ્યના ડીજીપી દ્વારા નિર્ણય કરીને સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં હેલ્મેટના નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન થાય અને અકસ્માત સમયે થતા મોતનો સિલસિલો અટકે તે અંગે નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે.
આજે સુરેન્દ્રનગર શહેરની તમામ સરકારી કચેરીઓમાં પોલીસ વિભાગ દ્વારા ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. જેમાં કલેક્ટર ઓફિસ, મામલતદાર કચેરી, જનસેવા કેન્દ્ર, મહાનગરપાલિકા તેમજ સુરેન્દ્રનગર શહેરની તમામ સરકારી કચેરીઓમાં વહેલી સવારથી ટ્રાફિક પોલીસ અને સ્થાનિક પોલીસો દ્વારા એક ડ્રાઈવ યોજવામાં આવી છે. સરકારી કચેરીમાં આવતા તમામ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓનું ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. જેમાં હેલ્મેટ વગર આવતા કર્મચારીઓને દંડ અને મેમાઓ ફટકારવામાં આવ્યા છે. તેમના વિરુદ્ધમાં જો દંડ ન ભરે તો કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી રહી છે.
"સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની તમામ સરકારી કચેરીઓમાં 30 દિવસ સુધી આ ડ્રાઇવ ચાલવાની છે. રોજ અલગ અલગ સરકારી કચેરીઓમાં પોલીસ સ્ટાફ દ્વારા ચેકિંગ કામગીરી કરવામાં આવશે. જેમાં હેલ્મેટ પહેર્યા વગર આવતા કર્મચારીઓને મેમાં ફટકારવામાં આવશે. આજે પ્રથમ દિવસ હતો, સુરેન્દ્રનગરની કલેકટર કચેરી અને જનસેવા કેન્દ્ર મામલતદાર ઓફિસમાં ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે અને હેલ્મેટ પહેર્યા વગર અને ટ્રુ-વ્હીલર ચલાવતા વિરુદ્ધ પગલાં ભરવામાં આવ્યા છે." - પાર્થ પરમાર, ડીવાયએસપી સુરેન્દ્રનગર
એક મહિના સુધી આ ડ્રાઈવ યોજાવાની છે, ત્યારે અલગ અલગ તમામ સરકારી કચેરીઓમાં ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે. જેમાં ડીવાયએસપી પાર્થ પરમાર ટ્રાફિક પીએસઆઇ એલ.બી. બગડા અને ટ્રાફિક પોલીસના જવાનો દ્વારા આ અંગે કામગીરી કરવામાં આવી છે.
